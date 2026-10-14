Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Netflix προχωρά στην περικοπή του 6% του προσωπικού της, που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, πραγματοποιώντας το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων από το 2022, καθώς αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και της αλληλεπίδρασης των συνδρομητών με την πλατφόρμα.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας, Γκρεγκ Πίτερς και Τεντ Σαράντος, ανέφεραν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλαν στους εργαζομένους το πρωί της Τετάρτης ότι το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών θα αφορά τα τμήματα προϊόντων, τεχνολογίας, νομικών υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού του κολοσσού του streaming.

«Η αποστολή μας —να ψυχαγωγούμε ολόκληρο τον κόσμο— είναι φιλόδοξη και η υλοποίησή της απαιτεί πειθαρχία ως προς το πού δίνουμε προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και στους πόρους μας», ανέφεραν προς τους εργαζομένους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Αντιμέτωπη με τη μείωση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την πλατφόρμα, η Netflix έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να ενθαρρύνει τους συνδρομητές να περνούν περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία της, μεταξύ των οποίων η προσθήκη καναλιών με ζωντανό πρόγραμμα, καθώς και η προσφορά συνδυαστικών πακέτων με άλλες υπηρεσίες streaming. Έχει επίσης εντάξει στην πλατφόρμα της βιντεοσκοπημένα podcast και εκπομπές δημιουργών του YouTube, καθώς και ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις και εκδηλώσεις.

Παρότι το ποσοστό αποχώρησης των συνδρομητών της είναι μακράν το χαμηλότερο στον κλάδο, διαμορφούμενο λίγο πάνω από το 2% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Antenna, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η Netflix δεν είναι η μόνη εταιρεία στους κλάδους της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας που προχωρά σε περικοπές προσωπικού. Τόσο η Disney όσο και η Amazon έχουν μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων τους κατά τους τελευταίους μήνες.

Οι Πίτερς και Σαράντος δήλωσαν ότι η Netflix θα «συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο», αλλά ότι αυτό προϋποθέτει «στοχευμένες επιλογές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους συνδρομητές, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους επενδυτές μας».

Η Netflix προχωρά στις περικοπές μία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση των επόμενων τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της. Οι Πίτερς και Σαράντος ανέφεραν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται εντός τροχιάς για την επίτευξη των προβλέψεών της για τα κέρδη του συνόλου του έτους.

Την τελευταία φορά που η Netflix ανακοίνωσε σημαντικές απολύσεις, τον Ιούνιο του 2022, είχε προηγουμένως καταγράψει την πρώτη τριμηνιαία απώλεια συνδρομητών έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία.

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα θέρμανσης: 30% αύξηση στα ποσά – Από 130 έως 1.560 ευρώ για κάθε δικαιούχο

Παραίτηση Γκιλφόιλ – Το παρασκήνιο της Αθήνας, τα μηνύματα και η επόμενη μέρα

Καλαμάτα: Από αποθήκη σταφίδας, boutique hotel (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ