Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μπορεί να καθησύχασε τις ανησυχίες σχετικά με την ηγεσία του κολοσσού των ημιαγωγών, ωστόσο έφερε και πάλι στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την εταιρική διακυβέρνηση και την εξάρτηση της εταιρείας από τον ιδρυτή της.

Η αιφνίδια αποχώρηση του Χουάνγκ και η απροσδόκητη επαναφορά του αποκάλυψαν μια βαθύτερη αδυναμία στον πυρήνα της Nvidia, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου που μίλησαν στο CNBC, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου και τον σχεδιασμό διαδοχής.

«Τι σημαίνει όταν έχεις μια εταιρεία που είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει ή έναν διευθύνοντα σύμβουλο που είναι πολύ σημαντικός για να απολυθεί;» διερωτήθηκε η Άντζελα Μαντσίνι, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση παγκόσμιων κινδύνων στη Dow Jones, μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή Squawk Box Asia του CNBC.

Η Μαντσίνι αναφέρθηκε στον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον Χουάνγκ, θεωρώντας το ακόμη μία ένδειξη του βαθμού στον οποίο η Nvidia εξαρτάται από τον ιδρυτή της.

«Τι σημαίνει όταν κάποιος έχει 60 στελέχη που αναφέρονται απευθείας σε αυτόν και βρίσκεσαι κυριολεκτικά σε μια κατάσταση όπου αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να τον απολύσεις;» πρόσθεσε.

Για τη Nvidia, η επιστροφή του Χουάνγκ προσφέρει μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης που ανέδειξε η αποχώρησή του.

Μια ευκαιρία για αλλαγές στη Nvidia

Ο Τζεφ Χερμπστ, διευθύνων εταίρος της GFT Ventures και πρώην στέλεχος της Nvidia, στην οποία εργάστηκε επί σχεδόν δύο δεκαετίες, δήλωσε ότι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας είχε στείλει επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο ζητώντας την επιστροφή του Χουάνγκ.

Παρότι αρχικά απογοητεύτηκε από τις καταγγελίες που αφορούσαν τον Χουάνγκ, ο Χερμπστ ανέφερε ότι στη συνέχεια άρχισε να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ευκαιρία για τη Nvidia να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση, τον σχεδιασμό διαδοχής και τη συνολική διοικητική της λειτουργία.

«Ενώ πολλοί είδαν εδώ μια κρίση, εγώ διέκρινα μια πιθανή ευκαιρία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Χερμπστ, οι μηχανισμοί διοίκησης και εποπτείας της Nvidia πρέπει να εξελιχθούν παράλληλα με τη μεταμόρφωσή της από μια σχετικά μικρή τεχνολογική εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στον κόσμο.

«Πιστεύω ότι η εταιρική διακυβέρνηση, ο σχεδιασμός διαδοχής, η νομική λειτουργία, η κανονιστική συμμόρφωση και η διαχείριση των πολιτικών σχέσεων πρέπει όλα να αναπτυχθούν στην ίδια κλίμακα», ανέφερε.

Πρότεινε επίσης η Nvidia να ενισχύσει την εμπειρία του διοικητικού της συμβουλίου, εντάσσοντας πρόσωπα που έχουν διοικήσει μεγάλες επιχειρήσεις, και να υιοθετήσει μια πιο οργανωμένη διαδικασία προετοιμασίας πιθανών διαδόχων του Χουάνγκ.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Τομ Χιούλικ, διευθύνων σύμβουλος της Strategy Asset Managers, ο οποίος υποστήριξε ότι η «εταιρική διακυβέρνηση χρειάζεται οπωσδήποτε ανασχεδιασμό».

Μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή Squawk Box Europe, χαρακτήρισε «πρωτοφανές» και «κάτι που δεν έχει ξανακουστεί» το ενδεχόμενο ένας Πρόεδρος να επιβάλλει την επαναφορά ενός διευθύνοντος συμβούλου στην ηγεσία μιας εταιρείας.

«Είναι γεννημένος ηγέτης. Αυτή τη στιγμή περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αξίζει να επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος; Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος; Πιθανότατα, προς το παρόν», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Χιούλικ πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να έχει «πολλά ζητήματα που πρέπει να την ανησυχούν» όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.

Το μεγάλο ερώτημα της διαδοχής

Η αποχώρηση του Χουάνγκ αποκάλυψε επίσης πόσο στενά συνδεδεμένες είναι η ηγεσία και η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Nvidia με τον ιδρυτή της, δημιουργώντας ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε η εταιρεία να διαχειριστεί μια μελλοντική αλλαγή στην κορυφή της διοίκησης.

Ο Στέισι Ράσγκον, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής του αμερικανικού κλάδου ημιαγωγών στην Bernstein Research, ανέφερε ότι η υπόθεση επανέφερε στο επίκεντρο έναν κίνδυνο που οι επενδυτές αγνοούσαν εδώ και χρόνια.

«Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε κίνδυνος εξάρτησης από ένα πρόσωπο (key man risk). Όλοι επιλέξαμε, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό, να τον αγνοήσουμε», δήλωσε στο CNBC.

Σύμφωνα με τον Ράσγκον, ο σχεδιασμός της διαδοχής αποτελεί ζήτημα που τόσο ο Χουάνγκ όσο και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να εξηγήσουν με σαφήνεια στους επενδυτές.

«Πιστεύω ότι τόσο ο Τζένσεν όσο και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να βρουν μια λύση και, κατά τη γνώμη μου, να την επικοινωνήσουν στους επενδυτές», πρόσθεσε.

Ο Χερμπστ επισήμανε επίσης τον προσωπικό ρόλο που έχει διαδραματίσει ο Χουάνγκ στην προώθηση των τεχνολογικών καινοτομιών της Nvidia, μεταξύ άλλων μέσω της προθυμίας του να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, πολύ πριν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες γίνουν κερδοφόρες.

Όπως πρόσθεσε, νέες αγορές, όπως τα αυτόνομα συστήματα και η ρομποτική, θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις, αλλά και έναν ηγέτη με το πάθος και το όραμα του Χουάνγκ.