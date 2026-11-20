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Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων Airbnb μπορούν να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών τους τίθενται σε ισχύ από σήμερα (20/11) με την πλατφόρμα να περιορίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα και τις εργασίες πριν από την αναχώρηση.

Η νέα πολιτική αφορά, μεταξύ άλλων, το πλύσιμο των πιάτων, την αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια, τη μεταφορά των απορριμμάτων και τη χρήση του κλιματισμού.

Παράλληλα, η Airbnb αναδιοργανώνει τους κανόνες των καταλυμάτων σε επτά βασικές κατηγορίες, επιχειρώντας να καταστήσει σαφέστερες τις υποχρεώσεις των επισκεπτών πριν ακόμη πραγματοποιήσουν την κράτησή τους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη νέα πολιτική στις 20 Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από παράπονα επισκεπτών για τις εκτεταμένες λίστες εργασιών που καλούνταν να ολοκληρώσουν πριν παραδώσουν το κατάλυμα.

Σύμφωνα με την Airbnb, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία διαμονής και να αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες από μελλοντικές κρατήσεις.

Πιάτα, σεντόνια και σκουπίδια: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Η Airbnb παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα για να αποσαφηνίσει ποιες υποχρεώσεις μπορούν να επιβληθούν στους επισκέπτες.

-Πλύσιμο πιάτων: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν θεωρείται, ωστόσο, εύλογο να απαιτούν να τα πλένουν και να τα τοποθετούν ξανά στα ντουλάπια.

-Σεντόνια και πετσέτες: Επιτρέπεται να ζητείται η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών σε ένα σημείο. Αντίθετα, οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν.

-Απορρίμματα: Οι επισκέπτες μπορούν να καλούνται να διαχωρίζουν τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετούν στους προβλεπόμενους εσωτερικούς κάδους. Δεν θεωρείται, όμως, εύλογο να υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα απορρίμματα σε απομακρυσμένο σημείο εκτός του καταλύματος.

-Κλιματισμός και ηλεκτρικές συσκευές: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητά να απενεργοποιείται ο κλιματισμός κατά την αναχώρηση. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτεί από τους επισκέπτες να αποφεύγουν τη χρήση μιας παροχής που διαφημίζεται ως διαθέσιμη στο κατάλυμα.

Οι επτά βασικοί κανόνες που θα ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Παράλληλα με τους περιορισμούς στις απαιτήσεις καθαριότητας, η Airbnb συγκεντρώνει τους βασικούς κανόνες των καταλυμάτων σε επτά κατηγορίες.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ορίζουν:

–Μέγιστο αριθμό διανυκτερευόντων επισκεπτών, καθορίζοντας πόσα άτομα επιτρέπεται να παραμένουν στο κατάλυμα.

–Ώρες κοινής ησυχίας, κατά τις οποίες θα πρέπει να περιορίζεται ο θόρυβος.

-Δυνατότητα πραγματοποίησης εκδηλώσεων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της πλατφόρμας.

–Παρουσία κατοικιδίων, προσδιορίζοντας εάν επιτρέπονται και πόσα.

-Κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

–Επαγγελματικές φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις, ορίζοντας εάν επιτρέπονται για εμπορικούς σκοπούς.

-Κλείδωμα του καταλύματος κατά την αναχώρηση, με δυνατότητα προσθήκης οδηγιών για την επιστροφή των κλειδιών.

Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες στη διαχείριση της καταχώρισης, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στους κανόνες πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης.