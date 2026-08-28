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Η OpenAI ενισχύει την παρουσία της στην Ασία, προσλαμβάνοντας ένα έμπειρο στέλεχος της Meta για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων της στη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία, καθώς η μάχη με την Google και την Anthropic για τους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις πολυπληθείς αγορές της περιοχής.

Η Σάντια Ντεβανατάν, επί χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος της Meta, θα αναλάβει μια νεοσύστατη θέση και θα αποτελεί το ανώτερο στέλεχος της OpenAI στην περιοχή. Από τον Οκτώβριο θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη της καταναλωτικής βάσης, την υιοθέτηση των προϊόντων από επιχειρήσεις, τις συνεργασίες και τις λειτουργίες, καθώς και για τις επαφές με τις ρυθμιστικές αρχές.

Στο στόχαστρο μια αγορά άνω των 600 εκατ. ανθρώπων

Η πρόσληψη εντάσσεται στη στρατηγική της OpenAI να επιταχύνει την επέκτασή της σε αγορές που συγκεντρώνουν περισσότερους από 600 εκατ. κατοίκους και εμφανίζουν ταχεία αύξηση στη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον ανταγωνισμό της OpenAI με την Anthropic και την Google της Alphabet. Ήδη δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες, συγκαταλέγονται στις δέκα μεγαλύτερες αγορές της OpenAI παγκοσμίως με βάση τον αριθμό χρηστών του ChatGPT, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Ντεβανατάν θα έχει έδρα τη Σιγκαπούρη και θα αναφέρεται στον Κίραν Μάνι, διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία τον Μάρτιο.

Η ίδια ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω LinkedIn ότι αποχωρεί από τη Meta, χωρίς αρχικά να αποκαλύψει τον επόμενο επαγγελματικό της σταθμό. Εκπρόσωπος της OpenAI επιβεβαίωσε στη συνέχεια την πρόσληψή της.

Από τη Meta στην OpenAI

Η Ντεβανατάν εντάχθηκε στη Meta το 2016 και πιο πρόσφατα κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου για την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία. Προηγουμένως είχε αναλάβει τις δραστηριότητες gaming της Meta στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η νέα πρόσληψη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της OpenAI να δημιουργήσει ισχυρότερη διοικητική και εμπορική παρουσία στην Ασία. Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει ανοίξει γραφεία στη Σιγκαπούρη, το Τόκιο, τη Σεούλ, το Σίδνεϊ και το Νέο Δελχί.

Παράλληλα διευρύνει την ομάδα των υψηλόβαθμων στελεχών της στην περιοχή. Τον Ιούνιο προσέλαβε από την Uber τον Πραμπτζίτ Σινγκ, αναθέτοντάς του την ηγεσία των δραστηριοτήτων της στην Ινδία.

Η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η Ασία στην παγκόσμια κούρσα της AI, καθώς οι μεγάλοι όμιλοι δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο για την τεχνολογική υπεροχή των μοντέλων τους, αλλά και για το ποιος θα μετατρέψει ταχύτερα τη μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε καταναλωτική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

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