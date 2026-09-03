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Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου εν όψει του χειμώνα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ο ανταγωνισμός με την Ασία για την προμήθεια να ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, ανέβηκαν πάνω από τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, πριν υποχωρήσουν ελαφρώς.

Ένας κρύος χειμώνας σε συνδυασμό με τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην προσφορά θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα μεταξύ 90 και 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δήλωσε ο Τάνκρεντ Φούλοπ, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Morningstar, στο CNBC.

Αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν πρόσφατα ότι, εάν οι εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή «ομαλοποιηθούν σταδιακά έως το 2027», τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου θα πρέπει να ανέλθουν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ώστε να περιοριστεί η ζήτηση από την Ασία σε βαθμό που να επιτρέψει στην Ευρώπη να διαχειριστεί τα επίπεδα αποθεμάτων της κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η ανησυχία για την Ευρώπη είναι ότι, προς το παρόν, τα αποθέματα φυσικού αερίου της βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι διαταραχές στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν περιορίσει δραματικά τις εξαγωγές LNG από βασικούς παραγωγούς του Κόλπου, όπως το Κατάρ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Το καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη έχει εν τω μεταξύ ενισχύσει τη ζήτηση για κλιματισμό και άλλες συσκευές υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σε μια περίοδο που η ζήτηση για φυσικό αέριο μειώνεται. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το ένα έκτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν επίσης περιορίσει την προσφορά εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η ζέστη προκάλεσε πτώση στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, με τα πυρηνικά εργοστάσια να αναγκάζονται να κλείσουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ η παραγωγή αιολικής ενέργειας ήταν χαμηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυτό έχει αφήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 63% περίπου, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για αυτή την εποχή του έτους και περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των πέντε ετών.

Υπάρχει πιθανότητα το φαινόμενο Ελ Νίνιο να δημιουργήσει έναν ήπιο χειμώνα στη βορειοανατολική Ασία, γεγονός που θα μειώσει τη ζήτηση. Ωστόσο, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο το τέλος του χειμώνα να είναι πιο κρύο από το συνηθισμένο.

Μια κρίσιμη μεταβλητή είναι το αν θα επιστρέψουν σημαντικοί όγκοι LNG από τη Μέση Ανατολή πριν από τον χειμώνα.

Τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση την Τετάρτη, λόγω των προσδοκιών ότι το Ιράν και το Ομάν θα καταλήξουν σε συμφωνία για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Μια σημαντική ανάκαμψη στις εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή θα σήμαινε ότι, ενώ η Ευρώπη πιθανότατα θα ξεκινήσει τον χειμώνα με «ανησυχητικά χαμηλά αποθέματα», η περιοχή θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων της για τις περιόδους κρύου τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, λίγα είναι βέβαια, δεδομένης της ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης που περιβάλλει αυτή τη ζωτικής σημασίας εμπορική θαλάσσια οδό.

Εάν οι ροές LNG από τη Μέση Ανατολή δεν επιστρέψουν σε υψηλά επίπεδα πριν από το χειμώνα, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου, υψηλότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και, στη χειρότερη περίπτωση, περιορισμούς στη βιομηχανική κατανάλωση φυσικού αερίου.

Ο ανταγωνισμός με την Ασία για τα φορτία LNG θα παραμείνει επίσης έντονος, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς θα είναι περιορισμένη τους επόμενους 12 μήνες. Οι νέες εγκαταστάσεις στο Κατάρ δεν αναμένεται να φτάσουν σε πλήρη παραγωγική ικανότητα πριν από το β’ εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με την Wood Mackenzie.

Η εταιρεία χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «περιοχή που πλησιάζει σε κατάσταση ενεργειακής κρίσης», με λίγες βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις για τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο, ακριβώς καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού LNG στις αρχές του 2027.

Στις τρέχουσες τιμές, η Ευρώπη διατηρεί ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι της Ασίας στην προσέλκυση ευέλικτων φορτίων LNG από τις ΗΠΑ, ανέφερε ο Φούλοπ της Morningstar, αφού ληφθούν υπόψη τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς για την αποστολή αυτών των προμηθειών στην Ασία.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα χρειαστεί πολύ περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ εάν οι άλλες προμήθειες παραμείνουν περιορισμένες.

«Εκτιμούμε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί περίπου 64 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG από τις ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 77% των συνολικών εξαγωγών των ΗΠΑ», ανέφερε ο Φούλοπ.

«Για να προσελκύσει ένα τόσο ασυνήθιστα υψηλό μερίδιο, η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει σημαντικά υψηλότερο καθαρό κέρδος (netback) από την Ασία. Στο ανώτερο άκρο του εύρους, οι υψηλές τιμές θα αρχίσουν επίσης να εξισορροπούν την αγορά μέσω της μείωσης της βιομηχανικής ζήτησης και της αλλαγής καυσίμων», προσέθεσε.

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