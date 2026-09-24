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Η PepsiCo Inc. αυξάνει τις τιμές σε ορισμένα πατατάκια, αναψυκτικά και ντιπ, μόλις λίγους μήνες αφότου δεσμεύτηκε να κάνει τα σνακ της πιο προσιτά.

Η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει τις τιμές στις μεγάλες συσκευασίες τσιπς που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένων των Doritos και Ruffles, οι οποίες είχαν γίνει φθηνότερες νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες θα επεκταθούν και σε άλλες μάρκες, μεταξύ των οποίων τα SunChips, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι τιμές ορισμένων τσιπς θα αυξηθούν κατά χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, σε ευθυγράμμιση με τον πληθωρισμό, δήλωσε εκπρόσωπος της PepsiCo, προσθέτοντας ότι οι νέες τιμές θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν από τη μείωση των τιμών νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία εξακολουθεί να προσπαθεί να διατηρεί χαμηλότερες τιμές όπου αυτό είναι εφικτό και παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα προϊόντα της προσιτά, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η PepsiCo επιδιώκει να αυξήσει τις πωλήσεις της στη Βόρεια Αμερική, ωστόσο το υψηλότερο κόστος και η ολοένα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των Αμερικανών καταναλωτών δυσκολεύουν τις προσπάθειές της.

Τον Φεβρουάριο, η PepsiCo ανακοίνωσε ότι μείωνε τις τιμές έως και κατά 15% σε βασικές μάρκες τσιπς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πωλήσεις, οι οποίες είχαν αποδυναμωθεί αφού οι τιμές είχαν αυξηθεί υπερβολικά, με ορισμένες συσκευασίες να ξεπερνούν τα 7 δολάρια. Ωστόσο, στα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου, η εταιρεία κατέγραψε μείωση 2% στα έσοδα της δραστηριότητας τροφίμων στη Βόρεια Αμερική και αμετάβλητο όγκο πωλήσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Ραμόν Λαγκουάρτα, δήλωσε ότι οι καταναλωτές βρίσκονταν υπό μεγαλύτερη πίεση από ό,τι αναμενόταν, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών της βενζίνης.

Η PepsiCo προχωρά επίσης αυτή την εβδομάδα σε ανατιμήσεις σε ορισμένα ντιπ, ενώ αυξήσεις αναμένονται και σε ορισμένα αναψυκτικά. Η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει ορισμένους λιανεμπόρους για τις επικείμενες αλλαγές στις τιμές, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

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