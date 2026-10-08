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Νέα διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Anthropic και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude από τον αμερικανικό στρατό, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου στην Ουάσιγκτον να απορρίψει την προσφυγή της εταιρείας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το Πεντάγωνο είχε επαρκή βάση για να χαρακτηρίσει την Anthropic ως πιθανό κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 2-1 και αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε μια σύγκρουση που αφορά όχι μόνο μία εταιρεία, αλλά συνολικά τα όρια χρήσης των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαφωνία για τα όρια χρήσης του Claude

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Anthropic και του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Η εταιρεία επέμενε στη διατήρηση περιορισμών σχετικά με τη χρήση του Claude σε εφαρμογές που αφορούν αυτόνομα θανατηφόρα οπλικά συστήματα και εσωτερική παρακολούθηση πολιτών στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, το Πεντάγωνο επιδίωκε μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς τους συγκεκριμένους περιορισμούς, θεωρώντας ότι οι στρατιωτικές ανάγκες απαιτούν ευρύτερη πρόσβαση στις δυνατότητες των συστημάτων AI.

Η δικαστική απόφαση δικαιώνει τη θέση της κυβέρνησης ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Anthropic στα πληροφοριακά συστήματα του αμερικανικού στρατού θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας.

Δύο δικαστικές αποφάσεις με διαφορετική κατεύθυνση

Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή. Προηγούμενη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο είχε κινηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση, δικαιώνοντας την Anthropic σε ξεχωριστή προσφυγή.

Το δικαστήριο της Καλιφόρνιας είχε κρίνει ότι η ευρύτερη απαγόρευση χρήσης της τεχνολογίας της εταιρείας από κυβερνητικούς φορείς δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς.

Η διαφορετική αντιμετώπιση των δύο υποθέσεων συνδέεται με το γεγονός ότι βασίζονται σε διαφορετικά νομικά πλαίσια και διαφορετικές ερμηνείες του όρου «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η Anthropic έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με τη νέα απόφαση και εξετάζει τα επόμενα νομικά της βήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας προσφυγής.

Μια σύγκρουση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Η διαμάχη ξεπερνά τα όρια της Anthropic και αγγίζει ένα ευρύτερο ερώτημα που απασχολεί τη Silicon Valley: ποιος καθορίζει τους κανόνες χρήσης ενός προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης όταν ο τελικός χρήστης είναι το ίδιο το κράτος;

Ο χαρακτηρισμός μιας εταιρείας τεχνολογίας ως απειλής για την εθνική ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται συνήθως απέναντι σε εταιρείες που συνδέονται με χώρες τις οποίες οι ΗΠΑ θεωρούν στρατηγικούς ανταγωνιστές.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ντάριο Αμοντέι, μαζί με τον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, έχουν ζητήσει μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία για τη διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούν οι εξελιγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αντιπαράθεση με το Πεντάγωνο αναδεικνύει πλέον ένα κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη γενιά της τεχνολογίας: κατά πόσο οι εταιρείες ανάπτυξης AI μπορούν να θέτουν όρια στη χρήση των εργαλείων τους και ποιος έχει τον τελικό λόγο όταν εμπλέκονται ζητήματα άμυνας και κρατικής ασφάλειας.

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