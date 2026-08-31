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Περισσότεροι από 5.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να διενεργηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, από την αρχή έως το τέλος του μήνα που σηματοδοτεί την επανέναρξή τους μετά την θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.

Από αύριο, λοιπόν, θα αρχίσουν να χτυπούν και πάλι τα ηλεκτρονικά σφυριά, ορισμένα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα «βαριά» και αφορούν ακίνητα κάθε κατηγορίας, από βιομηχανίες και ξενοδοχεία μέχρι κέντρα αποκατάστασης και επαύλεις.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί κάθε πλειστηριασμός, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε αναστολή ή και ματαίωσή του.

Το ακριβότερο

Το ακριβότερο ακίνητο για τον Σεπτέμβριο, αλλά και γενικότερα από τα υψηλότερα σε τιμή στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, είναι αυτό όπου στεγαζόταν παλαιότερα το ξενοδοχείο «Athenaeum Palace & luxury suites» επί της λεωφόρου Συγγρού, μια υπόθεση όπου είχαμε πρόσφατα σημαντικές ανατροπές.

Και τούτο καθώς μετά από προσφυγή του ιδιοκτήτη του ακινήτου, το αρμόδιο δικαστήριο διέταξε τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και κυρίως την αύξηση της τιμή πρώτης προσφοράς από τα 14,7 εκατ. ευρώ, στα 21 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πλειστηριασμός που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου είτε θα οδηγηθεί σε αναστολή, είτε θα διενεργηθεί με τον πήχη του ελάχιστου τιμήματος αυξημένο στα 21 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο αυτό επαγγελματικό ακίνητο μετατράπηκε αρχικά σε χώρο γραφείων, φιλοξενώντας για αρκετά χρόνια την έδρα του ναυτιλιακού ομίλου Attica Group. Στη συνέχεια έγινε ξενοδοχείο και μετά από μίσθωσή του ξεκίνησε να λειτουργεί ως «Athenaeum Palace & luxury suites» τον Ιούνιο του 2018 με δυναμικότητα 109 δωματίων εκ των οποίων τα 37 ήταν σουίτες.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2019 έγινε στόχος εμπρησμού από πρόσωπα που συνδέονταν με την εταιρεία που το είχε μισθώσει και έκτοτε παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Αποτέλεσμα του εμπρησμού ήταν να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις τουλάχιστον όροφοι, να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα και να κινδυνεύσουν δεκάδες άλλα, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.

Το Σεπτέμβριο του 2021, οι βασικοί κατηγορούμενοι, -δύο αλλοδαποί ως φυσικοί αυτουργοί και οι υπεύθυνοι της μισθώτριας εταιρείας ως ηθικοί αυτουργοί-, καταδικάστηκαν με ομόφωνη απόφαση σε κάθειρξη εννέα ετών ο καθένας, αλλά άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι καταβάλλοντας εγγύηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολλές αναβολές η δίκη στο Εφετείο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2026 και εκεί όλα τα ενδεχόμενα για την πορεία της υπόθεσης είναι ανοιχτά. Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος των βασικών κατηγορουμένων εκκρεμεί δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαίωσης.

Όσον αφορά στο ακίνητο πρόκειται για 3 όμορα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο οικόπεδο, επιφάνειας 1.550,90 τ.μ., στη θέση «Μολυβά» ή «Μάλαμα» ή «Άγιος Σώστης» επί της Λεωφόρου Συγγρού και της οδού Τορβά. Εντός του ενιαίου οικοπέδου, έχει ανεγερθεί περί το έτος 2008 κτήριο 6 ορόφων με 4 υπόγεια το οποίο είχε χρήση ως ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, επιφάνειας 8.846,95 τ.μ., χωρητικότητας 109 δωματίων και λοιπών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων όπως χώροι εστιατορίων, spa, χώροι υποδοχής κλπ.

Θεραπευτήρια και Κέντρα Αποκατάστασης

Το «παρών» στη λίστα δίνουν για τον Σεπτέμβριο Θεραπευτήρια και Κέντρα Αποκατάστασης. Συγκεκριμένα το «Ολύμπιον Ιωαννίνων Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας», του «Ομίλου Ολύμπιον» το σφυρί για το οποίο έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου, με τιμή πρώτης προσφοράς που σύμφωνα με την ανάρτηση είναι στα 5,8 εκατ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση και την έκθεση εκτίμησης στα 2.786.000 ευρώ.

Το Κέντρο Αποκατάστασης απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ περιγράφεται ως μια υπερσύγχρονη δομή αποθεραπείας και αποκατάστασης, και ως το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ήπειρο και την Βορειοδυτική Ελλάδα.

Διαθέτει 40 δωμάτια με 99 κλίνες, τα οποία είναι άρτια εξοπλισμένα καθώς και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου.

Στον πλειστηριασμό αναμένεται να βγει, ένα αγροτεμάχιο, 13.661,37 τ.μ., μαζί με τα κτίσματα που βρίσκεται στη θέση «Κασιμις» της Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, εκτός σχεδίου πόλεως, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ολύμπιον Ηπείρου-Γενική Κλινική Ιωαννίνων Α.Ε.».

Επί του αγροτεμαχίου έχει κατασκευαστεί κτήριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και δύο επιπλέον ορόφους, το οποίο, λειτουργεί ως Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Το κτήριο περιλαμβάνει δύο πτέρυγες που εφάπτονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία, σχηματίζοντας κάτοψη σχήματος «Ζ».

Όσον αφορά στην επιφάνεια των επιπέδων ανέρχονται σε 2.230 τ.μ. για το ισόγειο και 2.230 τ.μ. για το υπόγειο, σε 2.200 τ.μ για τον Α’ όροφο, ενώ ο Β’ όροφος, ο οποίος εκτείνεται μόνο στη μία πτέρυγα του κτηρίου και διαθέτει μεγάλο ημιϋπαίθριο χώρο έχει επιφάνεια 765 τ.μ.

Θα προηγηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου το σφυρί για τις μονάδες της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») που υπήρξε κατά το παρελθόν βραχίονας του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί για τις μονάδες και ένα αγροτεμάχιο, με τη συνολική τιμή πρώτης προσφοράς να διαμορφώνεται στα 4.320.800 ευρώ έναντι της αρχικής τιμής που έφτανε τα 8,6 εκατ. ευρώ. Έτσι η νέα τιμή εκκίνησης είναι μειωμένη κατά 4,28 εκατ. ευρώ.

Κάτι που είναι αποτέλεσμα των διαδοχικών άγονων πλειστηριασμών, αλλά και δικαστικής απόφασης που επαναπροσδιόρισε την εμπορική αξία των ακινήτων.

Η «Αρωγή Θεσσαλίας» ήταν υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με εγκαταστάσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα, παρέχοντας από το 2005 ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Το μεγαλύτερο σφυρί στρέφεται σε βάρος της «Αρωγή Θεσσαλίας» της Νίκαιας, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει υποχωρήσει στα 3,5 εκατ. ευρώ, «σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 309/23-06-2026 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων», όπως σημειώνεται.

Αφορά επιμέρους αγροτεμάχια που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο γήπεδο έκτασης 15.996 τ.μ., στη θέση «Χατζηγιάννη-Πηγάδι» ή «Βαμβακιές», σε απόσταση περίπου 2 χλμ βόρεια του οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επί του ενιαίου γηπέδου υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 2.717,52 τ.μ., ισόγειο επιφάνειας 2.735,97 τ.μ. και Α’ όροφο επιφάνειας 1.758,61 τ.μ.

Μαζί βγαίνει και αγρός που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στη θέση «Μπεσίκι», έκτασης 10.349,50 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 20.800 ευρώ.

Ο δεύτερος βασικός πλειστηριασμός αφορά ένα ακόμη αγροτεμάχιο που μεταβιβάστηκε το 2006 στην ιδίων συμφερόντων εταιρεία “Αποκατάσταση Α.Ε.“ Το σφυρί θα χτυπήσει με νέα τιμή πρώτης προσφοράς των 800.000 ευρώ (έναντι 1,6 εκατ. ευρώ προηγουμένως).

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 6.250 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Χατζηγιάννη- Πηγάδι” ή “Βαμβακιές” της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Νίκαιας, του ομώνυμου Δήμου.

Επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτήριο που αποτελείται από ισόγειο, 1.240,18 τ.μ. και υπόγειο με επιφάνειας 614,12 τ.μ. Όπως σημειώνεται, το κτίσμα αυτό χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Ο «Πύργος Σαλιαρέλη» και η έπαυλη στο Πανόραμα

Συνέχεια στο σήριαλ για τον περίφημο «Πύργο Σαλιαρέλη» στην Αίγινα αναμένεται σε λίγες ημέρες. Ο επόμενος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου, με τιμή πρώτης προσφοράς σημαντικά μειωμένη, λόγω των άγονων προσπαθειών που προηγήθηκαν και συγκεκριμένα κατά 35%, ήτοι στα 3.486.600 ευρώ.

Το σφυρί αφορά την πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου στη θέση «Πλακάκια-Ακρωτήρι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αίγινας, έκτασης 15.030 τ.μ. μετά την επ’ αυτού ευρισκόμενη κατοικία. Αυτή αποτελείται από υπόγειο, επιφάνειας 185 τ.μ., ισόγειο με πέντε δωμάτια, κουζίνα και WC, επιφάνειας 200 τ.μ. και πρώτο όροφο με τέσσερα δωμάτια, office και κελάρι, επιφάνειας 185 τ.μ., καθώς και τα βοηθητικά κτίσματα, επιφάνειας 109 τ.μ.

Το ακίνητο κατέληξε στην πλατφόρμα πλειστηριασμών λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρώην προέδρου του Ολυμπιακού, επιχειρηματία Αργύρη Σαλιαρέλη και του επισπεύδοντος, επιχειρηματία Παναγιώτη Κόζαρη, η οποία κατά τα αναφερόμενα, οφείλεται σε δάνειο του δεύτερου προς τον πρώτο.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν προσφυγής του οφειλέτη το δικαστήριο εκτόξευσε την τιμή από τα 1.657.000 ευρώ, που ήταν αρχικά, στα 5.364.000 ευρώ, με την απόφαση να κάνει λόγο για ένα από τα εμβληματικότερα τοπόσημα της Αίγινας, το οποίο «τυγχάνει ιδιαίτερης κατασκευής, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους χώρους του».

Σε επαναληπτικό πλειστηριασμό και με μειωμένη τιμή εκκίνησης οδηγείται την ίδια ημέρα, -στις 4 Σεπτεμβρίου, εκτός εάν υπάρξει αναστολή-, και μια εντυπωσιακή έπαυλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης που συνδέεται με επιχειρηματική οικογένειας της Β. Ελλάδας.

Η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 2,4 εκατ. ευρώ, αλλά κατόπιν ανακοπής αυξήθηκε στα 7 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι και εδώ έχουν προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, ο επόμενος θα γίνει με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στα 5.600.000 ευρώ.

Neoset και Κοντοβερός

Στο προσκήνιο επανέρχoνται μέσω των πλειστηριασμών και δύο «βαριά ονόματα» του παρελθόντος από τον κόσμο του επιχειρείν.

Το ένα είναι η Neoset, μια εταιρεία που κυριάρχησε στην αγορά επίπλων για πολλά χρόνια μέχρι να οδηγηθεί σε ηχηρό ναυάγιο.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας βρέθηκε κατά το παρελθόν το μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα στο Βασιλικό Χαλκίδας για το οποίο υπήρξαν αρκετές άγονες προσπάθειες. Ωστόσο, το συγκρότημα άρχισε πάλι να βγαίνει στο σφυρί από τον Ιούλιο, με επισπεύδοντα τον σύνδικο πτώχευσης.

Έτσι, για τις 17 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί με τη συνολική τιμή πρώτης προσφοράς να είναι μειωμένη στα 4.711.875 ευρώ, από 6.282.500 ευρώ προηγουμένως.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση «Νύφη Λιθάρι ή Ράχη», της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης 60.100 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 59.638 τ.μ. Επί του αγροτεμαχίου και κατά τον χρόνο αγοράς του υπήρχαν προς βιοτεχνική χρήση, κτήρια, συνολικού εμβαδού 12.722 τ.μ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά μια ενιαία αγροτική έκταση, η οποία βρίσκεται στην ίδια περιοχή, επιφάνειας 60.871,93 τ.μ. κατά τον τίτλο, ενώ κατά το Κτηματολόγιο 61.114 τ.μ. Σε αυτή την έκταση υφίσταται εργοστάσιο μελαμίνης, συνολικού εμβαδού 35.893 τ.μ.

Πρόκειται ουσιαστικά για τις δύο βιομηχανικές μονάδες (το εργοστάσιο ξυλείας και το εργοστάσιο μελαμίνης) της άλλοτε κραταιάς εταιρείας επίπλων. Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, επί των ακινήτων παρατηρούνται λεηλασίες και φθορές που οφείλονται στο χρόνο και σε απουσία συντήρησης.

Αντιμέτωπη με νέους πλειστηριασμούς είναι ξανά η «Κοντοβερός» («Freskot»), παρότι εδώ και καιρό έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Μπορεί η εταιρεία, η οποία για πολλά χρόνια ήταν leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, να έχει χάσει το μεγάλο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα ακίνητα που έχουν ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί.

Πρόκειται για δύο ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε ισάριθμους πλειστηριασμούς στις 9 Σεπτεμβρίου, με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης.

Ο πρώτος αφορά το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός γηπέδου επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., ασφαλτοστρωμένου στο μεγαλύτερο μέρος του, επίπεδου, σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο περίπου 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).

Επί του γηπέδου υφίσταται συγκρότημα καταστημάτων, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα στο ισόγειο, τέσσερα δώματα στον 1ο όροφο και έναν ενιαίο υπόγειο χώρο με εξωτερικές πόρτες για φορτοεκφορτώσεις. Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο καταστημάτων, σήμερα κενό, συνολικής επιφάνειας 1.435,68 τ.μ., με βοηθητικό χώρο 20,70 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό το ακίνητο έχει οριστεί σε 2.522.500 ευρώ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά στο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός παραθαλάσσιου οικοπέδου επιφάνειας 1.335,75 τ.μ., αδόμητου, επικλινούς, με πρόσωπο περίπου 80 μέτρων στην Επαρχιακή οδό Κω- Παραδεισίου και στη θάλασσα.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 443.500 ευρώ. Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 2.966.000 ευρώ.

Εντός του Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί και για άλλες εταιρείες όπως η Πατραϊκή Χαρτοποιία, η Ευβοϊκή Α.Ε., η Σούκος, η Emery κ.α.

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