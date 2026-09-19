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Ένα νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ προωθεί η κυβέρνηση, μετά την υψηλή ζήτηση που κατέγραψε το «Σπίτι μου ΙΙ». Η νέα δράση αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 2027 και θα προβλέπει αυξημένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με στόχο περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσω χαμηλότοκης χρηματοδότησης.

Με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, το ανώτατο όριο ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί από τα 50 στα 55 έτη, το ανώτατο ποσό δανείου από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη αξία του επιλέξιμου ακινήτου θα αυξηθεί από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται και το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου, το οποίο θα μπορεί να φτάνει έως τις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, μειώνοντας σημαντικά το ποσό που απαιτείται από ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, για μια κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, το δάνειο θα μπορεί να ανέλθει έως τις 180.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ, η μέγιστη χρηματοδότηση θα φτάνει τις 230.000 ευρώ, με τον αγοραστή να χρειάζεται να καλύψει τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ από δικούς του πόρους.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Σημαντικές προσαρμογές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Η προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου για κάθε παιδί αυξάνεται στις 7.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ που προβλεπόταν προηγουμένως.

Για τους άγαμους, τους διαζευγμένους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο καθορίζεται στις 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Με βάση αυτή την κλίμακα, μια οικογένεια με ένα παιδί θα μπορεί να έχει εισόδημα έως 42.000 ευρώ, με δύο παιδιά έως 49.000 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά το όριο αυξάνεται στις 56.000 ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως τις 39.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη αύξηση κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Με τις αλλαγές αυτές, το νέο πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, διευκολύνοντας περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρώτη κατοικία σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ακινήτων και το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια για τους αγοραστές.

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