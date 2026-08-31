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Σε ένα έργο μικτών χρήσεων, με ηπιότερο αποτύπωμα σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σχεδιάζει η Dimand να μετατρέψει το Κτήμα Καμπά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 4 χρόνια.

Αυτό υποστήριξε η ίδια η διοίκηση της DIMAND στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης στο δήμο Παλλήνης την περασμένη Πέμπτη με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Δημήτρη Ανδριόπουλο να αναφέρεται και στις πρώτες συνεργασίες που έχουν ήδη προχωρήσει για το έργο.

Το νέο πλάνο ανάπτυξης υπό την ονομασία «Cambas Gardens», έχοντας αφήσει οριστικά πίσω του το αρχικό σενάριο δημιουργίας ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου 80.000 τ.μ., στρέφεται σε ένα μίγμα χρήσεων με γραφεία, κατοικία, μικρό ξενοδοχείο, πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές.

Ως προς το σκεπτικό πίσω από το νέο σχεδιασμό, η έκταση συνοδεύεται από δύο Προεδρικά Διατάγματα, του 2011 και του 2021, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικού κέντρου περίπου 80.000 τ.μ. με περί τα 300 καταστήματα. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, μετά από εκτενή έρευνα αγοράς και αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων, η εταιρεία αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση με βασική παράμετρο, πέραν του ήδη ισχυρού ανταγωνισμού των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων της Αττικής, το βαρύ αποτύπωμα που θα είχε μία τέτοια ανάπτυξη για την περιοχή, τόσο σε επίπεδο κυκλοφορίας όσο και περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, ένα εμπορικό κέντρο αυτής της κλίμακας με 300 καταστήματα θα μπορούσε να προσελκύει έως και 15 εκατ. επισκέψεις, δημιουργώντας σημαντική επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή. Χαμηλότερο αναμένεται να είναι και το κυκλοφοριακό αποτύπωμα σε σύγκριση με το σενάριο του εμπορικού κέντρου. Με βάση τον νέο σχεδιασμό, θα απαιτηθεί το 1/6 έως 1/7 των θέσεων στάθμευσης (στην πλειονότητά τους υπόγειες) που θα αντιστοιχούσαν σε ένα mall, περιορίζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την έκταση. «Μας πήρε χρόνο για να δούμε αν θα αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε αυτό που είχαμε δικαίωμα πολεοδομικά να κάνουμε», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND.

Το σχέδιο που προκρίνεται τώρα προβλέπει μία ανάπτυξη μικτών χρήσεων, παράλληλα με την ανάπτυξη των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και των απαραίτητων υποδομών. Η Dimand θα επιθυμούσε, σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, μεγαλύτερη συμμετοχή της κατοικίας στο project, «ιδιαίτερα στο κομμάτι της προσιτής στέγασης, όπου εντοπίζει σημαντικό έλλειμμα στην αγορά. Ωστόσο, οι δυνατότητες είναι περιορισμένες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι κατά τη διαμόρφωση των Προεδρικών Διαταγμάτων δεν είχαν επιλεγεί χρήσεις όπως η νοσηλεία, η κατοικία ή ακόμη και η εκπαίδευση π.χ. μία χρήση που ταιριάζει στην περιοχή με την αντίστοιχη παρουσία άλλων εκπαιδευτηρίων».

Ο κ. Ανδριόπουλος έκανε λόγο για χαμηλό ποσοστό κάλυψης της έκτασης, επισημαίνοντας ότι «από τα συνολικά 360 στρέμματα του κτήματος Καμπά, τα κτίρια σχεδιάζεται να καταλαμβάνουν 36-40 στρέμματα, δηλαδή έως το 10% της συνολικής έκτασης. Όλα τα νέα κτίρια προβλέπεται να διαθέτουν ενεργειακές και περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις ως «πράσινα» κτίρια, ενώ οι οροφές τους θα διαμορφωθούν με φυτεμένα δώματα».

Παράλληλα, εκπονούνται οι μελέτες για τις υποδομές, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των ομβρίων και την κυκλοφορία.

Τα 160 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων

Κεντρικό κομμάτι του σχεδιασμού αφορά την αξιοποίηση περίπου 160 στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων. Σημειώνεται εδώ ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ως προηγούμενο ιδιοκτήτη για την απόκτηση του κτήματος Καμπά από την DIMAND, έγινε το Φεβρουάριο του 2026, ενώ με την ολοκλήρωση της πράξης μεταβίβασης, έγινε και η εισφορά σε γη στο δήμο Παλλήνης 157 στρεμμάτων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, λειτουργικός χώρος πρασίνου, ο οποίος δεν θα λειτουργεί αποκομμένος από τις υπόλοιπες δραστηριότητες αλλά θα πλαισιώνεται από διαφορετικές χρήσεις, ώστε να παραμένει ενεργός, ασφαλής και προσβάσιμος στους πολίτες. O κ. Ανδριόπουλος αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας με τη δημοτική αρχή που είχε προηγηθεί το 2019- όταν ακόμη η έκταση ήταν υπό άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς- ύψους 6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο πρόκειται πλέον να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. «Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με το δήμο για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και την κατάρτιση νέου μνημονίου, προσαρμοσμένου στις σημερινές ανάγκες της περιοχής δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες από το 2019 και το προηγούμενο μνημόνιο. Εχουμε κάνει έναν πρώτο σχεδιασμό, τον έχουμε καταθέσει και θα γίνει ένα νέο μνημόνιο που θα λέει τί θα γίνει γιατί ο δήμος και οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει».

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες υποδομές της περιοχής και θα είναι προσανατολισμένες στη χρήση από τους κατοίκους.

Επιπλέον, η Dimand, σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο έχει εστιάσει ήδη σε τρία βασικά σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον ίδιο το δήμο, έχοντας μάλιστα κλείσει και τις πρώτες συνεργασίες.

Ενδεικτικά, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του project περιλαμβάνεται και η επανασύνδεση του Κτήματος Καμπά με την οινική του παράδοση. Η Dimand, με βάση το ΠΔ, έχει υποχρέωση να δημιουργήσει βιολογικό αμπελώνα έκτασης 30 στρεμμάτων «και για τον σκοπό αυτό προσεγγίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ήδη παρουσία στην περιοχή, την κ. Μάτσα του κτήματος Ματσα και τον κ. Μπουτάρη, να υλοποιήσουν τον αμπελώνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση που λάβαμε».

Ιδιαίτερη θέση στο νέο project καταλαμβάνουν και τα διατηρητέα κτίρια με την ανακατασκευή της Βίλας Καμπά που θα είναι το πρώτο έργο που θα ξεκινήσει λόγω τεχνικών δυσκολιών και γενικότερης εγκατάλειψης αν ληφθεί υπόψη ότι «έχουν …φυτρώσει στο ισόγειο σαλόνι μέχρι και …δέντρα», ενώ θα ακολουθήσει και το μικρό οικιστικό κομμάτι απέναντι από τη Βίλα Καμπά, δεδομένου ότι με βάση το Π.Δ. προβλέπεται η κατασκευή 1.800 τ.μ. κατοικιών- περί τα 17 διαμερίσματα. Συνολικά, με βάση το Π.Δ. η κατανομή της δόμησης εκτείνεται σε τρείς Οικοδομικά Τετράγωνα (συμπεριλαμβανομένων και των διατηρητέων) με κοντά στα 90.000 επιτρεπόμενης δόμησης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής και της αξίας της γης, όπως έχει αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν, προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, στόχος της Dimand, σε συνεργασία με το δήμο, είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτιστικού πόλου με επίκεντρο την ιστορία του κρασιού και της ελληνικής οινοποιίας.

Στις υποχρεώσεις του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία Μουσείου Οίνου, ωστόσο η φιλοδοξία είναι το εγχείρημα να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον Στέλλιο Μπουτάρη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), ώστε «να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο σε εύρος Μουσείο που θα εμπλουτιστεί με αντικείμενα και στοιχεία από οινοποιεία όλης της χώρας και να λειτουργήσει ως προορισμός γύρω από την ιστορία της ελληνικής οινοποιίας».

Μία ακόμη παρέμβαση που εξετάζει η Dimand αφορά το σημερινό …άτυπο πάρκινγκ κοντά στην ανισόπεδη διάβαση της Αττικής Οδού, όπου καθημερινά σταθμεύουν χωρίς οργανωμένη υποδομή περί τα 150-200 αυτοκίνητα.

Κοντά στο σημείο υπάρχει θεσμοθετημένος Χώρος Εγκατάστασης και Υποστήριξης (ΧΕΥ) της Αττικής Οδού, εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας της εταιρείας, ο οποίος παραμένει αναξιοποίητος. Η Dimand σχεδιάζει να προχωρήσει στις απαιτούμενες μελέτες ώστε, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες, ο χώρος να μετατραπεί σε οργανωμένο πάρκινγκ ελεγχόμενης αλλά δωρεάν στάθμευσης για τους κατοίκους, υπό τη λειτουργία του δήμου. Πρόκειται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδριόπουλος, για μία από τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος, αν και η διαδικασία χαρακτηρίζεται σύνθετη λόγω της εμπλοκής δύο δήμων, αλλά και των κινήσεων που θα απαιτηθούν όπως η δωρεάν παραχώρηση του ΧΕΥ από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο προς το δήμο.

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