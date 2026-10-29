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Σε δικαστική αντιπαράθεση με μια μικρή βρετανική εταιρεία παραγωγής vegan σοκολάτας προχωρεί η Mondelēz, ιδιοκτήτρια της Toblerone, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έχει αντιγράψει το διάσημο χαρακτηριστικό σχήμα της ελβετικής σοκολάτας, με τα μεγάλα, ανάγλυφα κομμάτια.

Η Mondelēz έχει καταθέσει αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, κατηγορώντας την εταιρεία Catherine’s Originals για παραπλανητική παρουσίαση του προϊόντος της και παραβίαση εμπορικού σήματος μέσω της σοκολάτας O’bar.

Πρόκειται για μια μακρόστενη σοκολάτα χωρισμένη σε κομμάτια, καθένα από τα οποία σχηματίζει ένα στρογγυλεμένο, ημιοβάλ εξόγκωμα.

Οι μπάρες των 200 γραμμαρίων πωλούνται προς 9,20 στερλίνες στις εκδοχές σοκολάτας γάλακτος και απλής σοκολάτας, ενώ οι πιο ιδιαίτερες γεύσεις, όπως pumpkin spice και cinnamon swirl, φτάνουν έως τις 10,55 στερλίνες.

Συγκριτικά, μια συνηθισμένη σοκολάτα γάλακτος Toblerone μπορεί να αγοραστεί έναντι 2,50 στερλινών.

Η μικρή εταιρεία που αρνείται ότι αντέγραψε την Toblerone

Η Catherine’s Originals ιδρύθηκε το 2021 από την Κάθριν Ντοντ, η οποία ήταν τότε έφηβη. Η εταιρεία παρασκευάζει τις σοκολάτες της στο Γουόλμπερτον του Σάσεξ, στην Αγγλία, και τις διαθέτει μέσω αγορών, διαδικτυακών πωλήσεων και συνδρομητικών υπηρεσιών.

Η Ντοντ υποστηρίζει ότι το σχήμα των προϊόντων της παραπέμπει στο γράμμα «Ο», από τη λέξη Originals. «Υπερασπιζόμαστε σταθερά το προϊόν και την ταυτότητα που δημιουργήσαμε», δήλωσε.

«Διαφωνούμε έντονα με την αγωγή που αφορά την O’bar και συνεργαζόμαστε με τη νομική μας ομάδα για να υπερασπιστούμε τη θέση μας.

Ειλικρινά, είναι αρκετά τρομακτικό για μια μικρή επιχείρηση, στην οικοδόμηση της οποίας έχουμε αφιερώσει τόσο μεγάλη φροντίδα και σκληρή δουλειά. Το γεγονός, όμως, ότι είμαστε μια μικρότερη επιχείρηση δεν σημαίνει ότι φοβόμαστε να υπερασπιστούμε αυτό που δημιουργήσαμε».

Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Στίβεν Λόουρι, της δικηγορικής εταιρείας Brandsmiths, πρόσθεσε:

«Η πελάτισσά μας διαφωνεί με την αγωγή και θεωρεί ότι η O’bar διαθέτει τον δικό της διακριτό σχεδιασμό και τη δική της ταυτότητα. Προσβλέπουμε στην εξέταση της υπόθεσης μέσω της προβλεπόμενης νομικής διαδικασίας».

Mondelēz: Το σχήμα της Toblerone αποτελεί σήμα κατατεθέν από το 1929

Η Mondelēz International, στην οποία ανήκουν επίσης η βρετανική Cadbury και η βελγική μάρκα σοκολάτας Côte d’Or, υπερασπίστηκε τη νομική της κίνηση.

«Το εμβληματικό σχήμα της Toblerone αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και χαρακτηριστικά σχέδια προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ αποτελεί γνώρισμα της μάρκας από το 1929», ανέφερε η εταιρεία.

«Έχουμε την ευθύνη να προστατεύουμε τα εμπορικά μας σήματα και την πνευματική μας ιδιοκτησία, κάτι που αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Επιχειρήσαμε επί αρκετούς μήνες να επιλύσουμε το ζήτημα με εποικοδομητικό τρόπο και απευθείας με την Catherine’s Originals, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία.

Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω εκκρεμείς νομικές υποθέσεις».

Δεν είναι η πρώτη δικαστική διαμάχη για το σχήμα της Toblerone

Η τελευταία αυτή αντιπαράθεση για την Toblerone έρχεται μετά από παλαιότερη διαμάχη με τη βρετανική αλυσίδα καταστημάτων χαμηλού κόστους Poundland.

Το 2017, η Poundland αναγκάστηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία της σοκολάτας Twin Peaks, έπειτα από νομική προειδοποίηση της Mondelēz.

Η συγκεκριμένη σοκολάτα διέθετε διπλές κορυφές, αντί για τις μονές κορυφές που χαρακτηρίζουν την Toblerone.

Τελικά, η Twin Peaks κυκλοφόρησε στην αγορά αφού η Poundland προχώρησε σε αλλαγές στο χρώμα της συσκευασίας και στο σχήμα της σοκολάτας. Το προϊόν εξακολουθεί να πωλείται μέχρι σήμερα.