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Μια και μόνο έξυπνη απόφαση μπορεί να δημιουργήσει πλούτο, όμως η διατήρησή του για έναν αιώνα απαιτεί εκατοντάδες σωστές επιλογές σε βάθος χρόνου. Αυτό υποστηρίζει ο Robert Mallernee, Διευθύνων Σύμβουλος της Eton Solutions, ο οποίος, βασιζόμενος σε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας με οικογένειες εξαιρετικά υψηλού καθαρού εισοδήματος, καταγράφει τις τέσσερις βασικές συνήθειες που μοιράζονται οι πιο επιτυχημένες από αυτές.

1. Η καλλιέργεια μιας υπεύθυνης οικογενειακής κουλτούρας

Όπως εξηγεί ο Mallernee, οι μακροβιότερες οικονομικές δυναστείες φροντίζουν να ενσταλάξουν ένα ισχυρό αίσθημα σκοπού στις επόμενες γενιές. Αντί τα παιδιά και τα εγγόνια να θεωρούν τον πλούτο δεδομένο προνόμιο, ενθαρρύνονται να χαράξουν τη δική τους αυτόνομη πορεία. Στις οικογένειες αυτές, η νέα γενιά δεν αντιμετωπίζει την περιουσία ως δικά της χρήματα προς κατανάλωση, αλλά ως ένα κεφάλαιο που της έχει ανατεθεί να διαχειριστεί για το μέλλον. Ο ίδιος δηλώνει συχνά έκπληκτος από το πόσο επιτυχημένοι γίνονται οι κληρονόμοι στη δική τους καριέρα, παρόλο που δεν έχουν καμία οικονομική ανάγκη να εργαστούν.

2. Ο διαρκής φορολογικός σχεδιασμός

Το άρθρο επισημαίνει ότι το δεύτερο σημαντικότερο βήμα για αυτές τις οικογένειες είναι ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών, με τη φορολογία να αποτελεί το υψηλότερο κόστος. Ο Mallernee τονίζει ότι οι εύποροι πελάτες αποφεύγουν επενδύσεις που προκαλούν συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια με συχνές αγοραπωλησίες μετοχών) και προτιμούν στρατηγικές όπως η αξιοποίηση φορολογικών ζημιών (Tax-Loss Harvesting), η οποία αυξάνει σημαντικά τις καθαρές αποδόσεις μετά από φόρους. Για το λόγο αυτό, προσλαμβάνουν κορυφαίους ειδικούς, εξετάζοντας κάθε οικονομική απόφαση ως μια συνεχή διαδικασία και όχι ως μια εφάπαξ υποχρέωση.

3. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική

Μια ακόμη κοινή πρακτική που καταγράφεται είναι η διατήρηση βασικών περιουσιακών στοιχείων για μεγάλες περιόδους, με σκοπό τη μείωση των φόρων και των εξόδων συναλλαγών. Ο Mallernee αναφέρει ότι οι πραγματικά πλούσιοι άνθρωποι σπάνια ρευστοποιούν τις μετοχές ή τα ακίνητά τους όταν χρειάζονται μετρητά, καθώς μια τέτοια κίνηση θα ενεργοποιούσε άμεσα μεγάλους φόρους. Αντίθετα, προτιμούν να δανειστούν με εγγύηση το υπάρχον χαρτοφυλάκιό τους ή να συνάψουν υποθήκη, αποφεύγοντας να πληρώσουν με μετρητά, καθώς γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο πιο ασύμφορος τρόπος διαχείρισης.

4. Η απροσδόκητη φειδωλία

Τέλος, ο Mallernee καταρρίπτει τον μύθο ότι οι πολυεκατομμυριούχοι δεν ασχολούνται με τις οικονομικές λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας ότι συχνά είναι εξαιρετικά φειδωλοί. Όπως σημειώνει, ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι αυτοί διατηρούν τον πλούτο τους είναι επειδή δίνουν τεράστια προσοχή στα κόστη. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα πελατών με περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι έχουν ζητήσει από τους συμβούλους τους να ελέγξουν εξονυχιστικά χρεώσεις που δεν ξεπερνούσαν ούτε τα 10 δολάρια.

Συμπερασματικά, ο Mallernee υπογραμμίζει στο Business Insider ότι οι πλούσιες οικογένειες καταφέρνουν να παραμείνουν πλούσιες επειδή προσεγγίζουν κάθε οικονομική τους απόφαση, μικρή ή μεγάλη, με σταθερή προσοχή, σύνεση και πειθαρχία.

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