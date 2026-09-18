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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ και ο MrBeast μοιράζονται έναν ασυνήθιστο κοινό παρανομαστή: ασκούν τόσο απόλυτο έλεγχο στα «φέουδά» τους, που έχουν αποκληθεί «Ανώτατοι Ηγέτες».

Στην περίπτωση του 28χρονου Τζίμι Ντόναλντσον (MrBeast), του κορυφαίου αστέρα του YouTube με πάνω από 500 εκατομμύρια συνδρομητές, ο όρος προήλθε από έναν επενδυτή που ζήτησε «ασφάλιση βασικού προσώπου» σε ένα φύλλο όρων χρηματοδότησης. Όπως αποκάλυψε το Business Insider, ο χρηματοδότης σημείωσε σε email ότι η προσθήκη αυτή θεωρείται τυπική όταν μια επιχείρηση καθοδηγείται από έναν «ανώτατο ηγέτη». Ο Ντόναλντσον έχει επίσης καταγραφεί ως «Θεός-Βασιλιάς» σε εταιρικό οργανόγραμμα του 2022, ενώ ο ίδιος αυτοαποκαλείται ο «κύριος χαρακτήρας» του εγχειρήματός του.

Το ρίσκο της γιγάντωσης και η εξάρτηση από ένα πρόσωπο

Αυτή η απόλυτη εξάρτηση από ένα μόνο πρόσωπο εξελίσσεται σε μείζονα προβληματισμό για τους εμπιστευτικούς παράγοντες και τους επενδυτές. Η Beast Industries έχει γιγαντωθεί σε μια επιχείρηση σχεδόν 800 ατόμων που δραστηριοποιείται στα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση, τις σοκολάτες και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, στοχεύοντας παράλληλα σε μια δημόσια εγγραφή (IPO).

Για να δικαιολογηθεί μια αποτίμηση που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία στις αγορές, η εταιρεία οφείλει να αναπτυχθεί πέρα από τον ιδρυτή της. Η υπερβολική συγκέντρωση της ισχύος στο πρόσωπό του προκαλεί δισταγμούς στους επιχειρηματικούς εταίρους, καθιστώντας την προσπάθεια υπέρβασης του δημιουργού της έναν καθοριστικό δείκτη για το μέλλον συνολικά της οικονομίας των δημιουργών.

Όπως επισημαίνει ο Chris Erwin, ιδρυτής της συμβουλευτικής RockWater Industries, ο Ντόναλντσον έχει δημιουργήσει κάτι μοναδικό, όμως δέχεται κριτική επειδή παραμένει το κεντρικό πρόσωπο όλου του περιεχομένου, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εξάρτησης.

Νέα διοίκηση και η ανάγκη για παρουσία στην οθόνη

Παρά τη σιωπή των εκπροσώπων της εταιρείας, ο Ντόναλντσον έχει ξεκινήσει να εκχωρεί μέρος της διοίκησης, διορίζοντας τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Shutterfly, Τζέφρι Χάουζενμπολντ, στη θέση του CEO το 2024, πλαισιωμένο από έμπειρα στελέχη. Παράλληλα, αναπτύσσει νέους τομείς περιεχομένου με άλλους δημιουργούς, ακολουθώντας το παράδειγμα ψηφιακών αστέρων όπως ο Άλεξ Κούπερ, οι Dude Perfect και ο Στίβεν Μπάρτλετ.

Εντούτοις, στελέχη εκφράζουν αμφιβολίες για το αν οι δραστηριότητες μπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς τη φυσική παρουσία του Ντόναλντσον στην οθόνη. Ειδικά στον τομέα των βίντεο, η συμμετοχή του θεωρείται εγγύηση επιτυχίας, με πρώην υπαλλήλους να τονίζουν ότι τυχόν απουσία του θα άφηνε την επιχείρηση μετέωρη. Με τον ίδιο να εξαντλείται μετακινούμενος συνεχώς από τα γυρίσματα στη Βόρεια Καρολίνα και το εξωτερικό έως τις συναντήσεις με διαφημιστές στη Νέα Υόρκη, η ανάγκη για αλλαγή γίνεται επιτακτική.

Ανάμεικτα αποτελέσματα στις επιχειρηματικές επεκτάσεις

Οι προσπάθειες διαφοροποίησης μέχρι σήμερα εμφανίζουν ανάμεικτα αποτελέσματα:

MrBeast Burger: Αντιμετώπισε εξαρχής λειτουργικά προβλήματα, καθώς ο ιδρυτής της ήταν απασχολημένος σε απαιτητικά γυρίσματα, όπως όταν έπρεπε να μείνει φυλακισμένος για τις ανάγκες ενός βίντεο— χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο για την έγκριση καμπανιών. Η συνεργασία με την Virtual Dining Concepts κατέληξε σε δικαστική διαμάχη το 2023, με εκατέρωθεν αγωγές για την ποιότητα των προϊόντων και την τήρηση των προωθητικών δεσμεύσεων.

Feastables: Η εταιρεία γλυκισμάτων κατέγραψε καθαρά έσοδα 215 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024, αν και η αύξηση των πωλήσεών της επιβραδύνθηκε το 2025, αποκαλύπτοντας την άμεση εξάρτηση των πωλήσεων από τις προσωπικές του δημοσιεύσεις. Για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, η εταιρεία αντικατέστησε την ηγετική της ομάδα και στρέφεται πλέον σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Νέοι Τομείς: Οι επεκτάσεις σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κινητή τηλεφωνία και influencer μάρκετινγκ παραμένουν ακόμη αδοκίμαστες.

Η πρόκληση των Media και το «Beast Games»

Ο Zach Honarvar της The Good Internet εκτιμά ότι οι προοπτικές είναι σημαντικά καλύτερες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης παρά στις υπηρεσίες, καθώς ο Ντόναλντσον διαθέτει εξαιρετικό ένστικτο για την οργανική επιτυχία του περιεχομένου. Η διατήρηση όμως μιας τέτοιας επιχείρησης συνεπάγεται δυσκολίες.

Η παραγωγή του ριάλιτι «Beast Games» στο Prime Video της Amazon ανέδειξε την εξάρτηση αυτή, όταν ο Ντόναλντσον τραυματίστηκε στην πλάτη λίγο πριν από γύρισμα με 1.000 διαγωνιζόμενους και χρειάστηκε τοπικά παυσίπονα για να ολοκληρώσει τη δουλειά. Αν και η πρώτη σεζόν σημείωσε τεράστια επιτυχία στα charts της Nielsen, η δεύτερη σεζόν προκάλεσε λιγότερο ενθουσιασμό, ενώ η τρίτη σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Παράλληλα, ο δημιουργός πειραματίζεται με νέα εγχειρήματα εκτός οθόνης, όπως η συνσυγγραφή ενός μυθιστορήματος με τον Τζέιμς Πάτερσον και η προώθηση μιας σειράς κινουμένων σχεδίων βασισμένης σε επιτυχημένα παιχνίδια.

Το στοίχημα της δημόσιας εγγραφής (IPO)

Η δημιουργία βιώσιμων αυτοκρατοριών που βασίζονται σε μεμονωμένες προσωπικότητες είναι σπάνια, με ελάχιστα παραδείγματα όπως η Μάρθα Στιούαρτ και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Στον χώρο των influencers, προγενέστερες προσπάθειες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όπως της FaZe Clan και της Clubhouse Media Group, συνάντησαν σοβαρές δυσκολίες.

Η Beast Industries διατηρεί το πλεονέκτημα του μοναδικού μεγέθους που απαιτούν οι θεσμικοί επενδυτές, όμως η επιτυχία μιας δημόσιας εγγραφής απαιτεί αποτελέσματα εκτός των συνηθισμένων βίντεο του YouTube. Όπως σημειώνει η Monica Khan της Creator Revolution, το εγχείρημα αυτό θα κρίνει αν η εισαγωγή στις αγορές αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για τους δημιουργούς. Ο Jonathan Miller της Integrated Media Co. προσθέτει ότι η έκβαση αυτή θα καθορίσει αν οι επόμενοι δημιουργοί θα ρισκάρουν περαιτέρω ή αν θα περιορίσουν τις φιλοδοξίες τους σε πιο οικείους τομείς.

Το μέλλον και η μεγαλύτερη πρόκληση του MrBeast

Όσον αφορά τις προθέσεις του ίδιου του Ντόναλντσον, ο αυτοαποκαλούμενος «εμμονικός» δημιουργός δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει, στοχεύοντας να διευθύνει την επιχείρησή του για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, ενώ δεν αποκλείει ακόμη και την εμπλοκή με την πολιτική.

Πρώην συνεργάτες τον φαντάζονται μελλοντικά σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, σημειώνοντας ότι η πραγματική του ευτυχία πηγάζει από τη δημιουργία. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος Jeffrey Housenbold αναφέρθηκε χαριτολογώντας στην ιδέα ενός ψηφιακού κλώνου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μια πρακτική που ήδη διερευνούν άλλοι δημιουργοί.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Τζίμι Ντόναλντσον παραμένει η διατήρηση του πνεύματος του ιδρυτή καθώς η εταιρεία επεκτείνεται, ένα εγχείρημα που φαντάζει δυσκολότερο από οποιαδήποτε ακραία δοκιμασία έχει φέρει σε πέρας στα βίντεό του.

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