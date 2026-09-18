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«Σε αυτές τις σκοτεινές ημέρες, ο άνθρωπος έχει την τάση να αναζητά μικρές ακτίνες φωτός», αναφέρει σε άρθρο του στους Financial Times ο Robin Wigglesworth, ξεχωρίζοντας ως «μια μικρή αναλαμπή που φώτισε τη μουντή καθημερινότητά μας», την πρόσφατη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Handelsblatt και τον τίτλο της. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις οικονομικές φουρτούνες που πέρασε η Ελλάδα στο παρελθόν, ο συγγραφέας του άρθρου καλεί τους αναγνώστες «να απολαύσουμε απλώς μια σπάνια θετική οικονομική ιστορία και να χαρούμε την ιδιαίτερη στιγμή, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση να συμβουλεύει τη Γερμανία να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, o τίτλος του άρθρου τους «Greek finance minister encourages Germany to implement reforms», έχει μεταφραστεί από τα γερμανικά μέσω Google και προέρχεται από συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Handelsblatt. Η συνοδευτική φωτογραφία δείχνει το πρόσωπο ενός ανθρώπου που φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τον ρόλο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ο οποίος πλέον βρίσκεται στη θέση να δίνει συμβουλές στη Γερμανία. Ωστόσο, οι ίδιες οι δηλώσεις του είναι απογοητευτικά απαλλαγμένες από οποιαδήποτε διάθεση χαιρεκακίας.

Μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνει ότι η έμπνευση που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα στη Γερμανία, είναι πως οι μεταρρυθμίσεις μπορεί αρχικά να είναι επώδυνες, όμως αποδίδουν τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Μίλησε ακόμα για την αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα και τα θεμελιώδη μεγέθη της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πιο αιχμηρές αναφορές σχετικά με το ότι η δημοσιονομική πολιτική γίνεται «όλο και πιο σημαντική», την ανάγκη για «γρήγορη πρόοδο» στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τη μείωση των εμποδίων στο ενδοευρωπαϊκό εμπόριο και τη λύπη για το γεγονός ότι διάφορες «εθνικές επιφυλάξεις» επιβραδύνουν την υλοποίηση θετικών πρωτοβουλιών.

Ωστόσο, σχολιάζουν οι Financial Times, «το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης παραμένει, δυστυχώς, αρκετά προσεκτικό».

Και συνεχίζουν: «Η Ελλάδα, πάντως, απολαμβάνει ξεκάθαρα μια περίοδο αυξημένης αναγνώρισης. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται πλέον χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας ή της Ιταλίας, η ανάπτυξη έχει παραμείνει ισχυρή και η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Το γεγονός και μόνο ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον την προεδρία του Eurogroup αποτελεί ένδειξη του πόσο ριζικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και ναι, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με το 2007…

Όμως εκείνη η προ του 2008 περίοδος ανάπτυξης θα μπορούσε να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό μια ψευδαίσθηση που προκλήθηκε από την ένταξη της χώρας στο ευρώ το 2001 και την επακόλουθη υπερβολική συσσώρευση χρέους.

Έτσι, ας απολαύσουμε απλώς μια σπάνια θετική οικονομική ιστορία και ας χαρούμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση να συμβουλεύει τη Γερμανία να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», καταλήγει το άρθρο.

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