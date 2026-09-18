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Η συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των επιχειρηματικών ομίλων στις τράπεζες πλησιάζουν τα εποπτικά όρια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά χορηγήσεων.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η πιστωτική επέκταση έχει επιστρέψει δυναμικά, οι ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας αυξάνονται και η αγορά δανείων διευρύνεται. Το 2026 εξελίσσεται ήδη σε χρονιά ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να έχουν καταγράψει στο πρώτο εξάμηνο καθαρή πιστωτική επέκταση 8,8 δισ. ευρώ.

Τέσσερις τράπεζες με πάνω από 20% στις χορηγήσεις

Η εικόνα της συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ελλάδα. Κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτει μερίδιο άνω του 20% στις χορηγήσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δομή της αγοράς μετά την εξυγίανση και τις συγχωνεύσεις των προηγούμενων ετών.

Οι τέσσερις σημαντικές τράπεζες κατέχουν περίπου το 92,7% του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η υψηλή συγκέντρωση δημιουργεί χώρο για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, καθώς η αγορά αναζητά περισσότερους φορείς που μπορούν να καλύψουν επιχειρηματικές και ιδιωτικές ανάγκες.

Η αγορά μεγαλώνει και η πίτα των δανείων ανοίγει

Το δεύτερο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι η ίδια η ανάπτυξη της αγοράς.

Η πιστωτική επέκταση έχει επιστρέψει, με την οικονομία να δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για επενδυτικά δάνεια, κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση νέων έργων.

Μεγάλο μέρος της ζήτησης αφορά την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις και την επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σταδιακά επανέρχεται και το ενδιαφέρον των νοικοκυριών για στεγαστική και καταναλωτική πίστη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το credit scoring

Στην αλλαγή του τοπίου αναμένεται να συμβάλει και η τεχνολογία.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και η επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου δεδομένων δημιουργούν νέα μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η αξιοποίηση δεδομένων από τις ταμειακές ροές, τη συναλλακτική συμπεριφορά και την οικονομική πορεία μιας επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερες και πιο εξατομικευμένες αποφάσεις χρηματοδότησης.

Με αυτόν τον τρόπο, νέοι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν τμήματα της αγοράς που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν από τα παραδοσιακά τραπεζικά μοντέλα.

Qualco, Revolut και νέες παρουσίες

Μετά από χρόνια κατά τα οποία η αγορά λειτουργούσε κυρίως γύρω από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, νέοι παίκτες προετοιμάζονται να διεκδικήσουν μερίδιο από την πίτα των χορηγήσεων.

Δυναμικά κινούνται η CrediaBank και η Optima Bank, αυξάνοντας σταδιακά τις χορηγήσεις τους και διευρύνοντας την παρουσία τους.

Η Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου έχει καταθέσει αίτηση για άδεια πιστωτικού ιδρύματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριότητας στο embedded finance.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Revolut, η οποία επεκτείνει το τραπεζικό της αποτύπωμα και εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη πιστωτικών προϊόντων.

Η διαφοροποίηση γίνεται ανάγκη

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κυριάρχησαν στην ελληνική αγορά μετά την κρίση, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και την εξυγίανση του συστήματος.

Ωστόσο, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονται, η δημιουργία περισσότερων επιλογών χρηματοδότησης γίνεται κρίσιμο ζητούμενο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς δεν θα είναι μόνο το ύψος των νέων δανείων, αλλά και το ποιοι θα είναι οι νέοι παίκτες που θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

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