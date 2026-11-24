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«Η εταιρεία παραμένει η εταιρεία. Εξακολουθούμε να έχουμε τον οδικό μας χάρτη». Με αυτά τα λόγια ο Rev Lebaredian, αντιπρόεδρος της NVIDIA, αρμόδιος για την προσομοίωση φυσικής τεχνητής νοημοσύνης, περιγράφει την επόμενη ημέρα του τεχνολογικού κολοσσού μετά την αποχώρηση του συνιδρυτή του, Τζένσεν Χουάνγκ – προτού ανακοινώσει η Nvidia τη Δευτέρα 23/11 ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο newmoney.gr, στο περιθώριο της DigiTec 2026 στο Ερεβάν, ο Lebaredian, που συμπληρώνει 25 χρόνια στη NVIDIA και συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επέμεινε στη συνέχεια της τεχνογνωσίας, της ηγετικής ομάδας και των σχεδίων της εταιρείας. Δεν θέλησε, ωστόσο, να μοιραστεί τα προσωπικά του συναισθήματα για τις εξελίξεις ούτε να σχολιάσει την επιστροφή Χουάνγκ.

Η NVIDIA ανακοίνωσε στις 12 Νοεμβρίου την παραίτηση του Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με την οικονομική διευθύντρια Colette Kress να αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα CEO.

Για τον Lebaredian, το μήνυμα προς συνεργάτες και πελάτες ήταν ότι ο μηχανισμός που δημιούργησε ο συνιδρυτής της NVIDIA εξακολουθεί να λειτουργεί.

Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μακρά παραμονή στελεχών στην εταιρεία και στη συσσωρευμένη εμπειρία τους: «Λόγω της κουλτούρας μας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μας, έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται εκεί για πολύ καιρό, όπως εγώ. Και έτσι υπάρχει συνέχεια σε όλα αυτά» μου είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Symela Touchtidou (@symela_touchtidou)

Πού μπορεί να βρει θέση η Ελλάδα

Πέρα από τις εξελίξεις στην εταιρεία, η συζήτηση στράφηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η AI για μικρότερες οικονομίες, όπως η Ελλάδα. Το παράδειγμα της Αρμενίας είναι εντυπωσιακό: μια χώρα περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων έχει προσελκύσει διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες και αναπτύσσει υποδομές που την εντάσσουν στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αρμενικής καταγωγής Lebaredian έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Η NVIDIA διαθέτει από το 2022 γραφείο στο Ερεβάν, όπου εργάζονται περισσότεροι από 100 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ίδιο, με ομάδες που δραστηριοποιούνται στην AI, στις προσομοιώσεις και στη ρομποτική.

Παράλληλα, η Firebird λειτουργεί στη χώρα ένα «AI Factory»: ένα εξειδικευμένο κέντρο δεδομένων που παρέχει την υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει ήδη περίπου 6.200 επεξεργαστές NVIDIA και εξυπηρετεί εγχώριους και διεθνείς πελάτες, μεταξύ των οποίων η ίδια η NVIDIA. Το σχέδιο επέκτασης προβλέπει περίπου 70.000 επεξεργαστές το 2027 — μια κλίμακα ιδιαίτερα φιλόδοξη για το μέγεθος της χώρας.

Με αφετηρία το αρμενικό παράδειγμα, τον ρώτησα αν η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει ανάλογο δρόμο και να αποκτήσει θέση στον νέο «Δρόμο του Μεταξιού της AI». «Φυσικά», απάντησε, προτείνοντας στη χώρα μας να επενδύσει στα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η συμβουλή του δεν ήταν να επιχειρήσει η Ελλάδα να αναπτύξει τα πάντα ταυτόχρονα. Ήταν να εντοπίσει πού διαθέτει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα.

«Αυτό που θα έλεγα σε οποιαδήποτε χώρα είναι να κοιτάξει τα πέντε επίπεδα και να αναρωτηθεί: σε ποιο από αυτά έχουμε πλεονέκτημα;»

Τα επίπεδα αυτά είναι η ενέργεια, οι μικροεπεξεργαστές, οι υποδομές, τα μοντέλα AI και οι εφαρμογές. Αν το πλεονέκτημα βρίσκεται στην παραγωγή ενέργειας, προτείνει να αξιοποιηθεί εκεί. Αν βρίσκεται στην κατασκευή σύνθετων υποδομών ή στην πανεπιστημιακή έρευνα, οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν αντίστοιχα.

«Επιλέξτε τα σημεία όπου έχετε ήδη ένα φυσικό πλεονέκτημα και διαθέστε πολλούς πόρους εκεί. Και μετά συνεργαστείτε με τους γείτονές σας. Συνεργαστείτε με εταίρους για τα κομμάτια που δεν διαθέτετε».

Το πεδίο στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, σύμφωνα με τον Lebaredian, είναι οι εφαρμογές. Εκεί, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να προέρχεται από τη βαθιά γνώση ενός κλάδου και των προβλημάτων του.

«Βρείτε σε ποιους κλάδους διαθέτετε περισσότερη γνώση και εφαρμόστε την AI εκεί», ανέφερε.

«Θα χρειαστεί να εισάγουν AI»

Ο Lebaredian ήταν πιο αιχμηρός όταν η συζήτηση στράφηκε στις αντιδράσεις κατά των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Κατά την εκτίμησή του, μέρος αυτής της αντίδρασης συνδέεται με τη γενικότερη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και με την αδυναμία της ηγεσίας να εξηγήσει επαρκώς τα οφέλη της. Υποστήριξε ότι ζητήματα όπως η ψύξη και ο θόρυβος μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τις τεχνολογικές επιλογές και τη χωροθέτηση κάθε εγκατάστασης.

Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η ανάπτυξη της AI απαιτεί περισσότερη ενέργεια, υποστηρίζοντας την επέκταση τόσο των βιώσιμων πηγών όσο και της πυρηνικής παραγωγής.

Η προειδοποίησή του προς τις οικονομίες που καθυστερούν την ανάπτυξη υποδομών ήταν ευθεία:

«Αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν αναπτύξουν τη δική τους προσφορά, θα χρειαστεί απλώς να εισάγουν AI από τα μέρη που την αναπτύσσουν».

Κεντρική φώτο: Ο αντιπρόεδρος της NVIDIA, Rev Lebaredian, με τη δημοσιογράφο Συμέλα Τουχτίδου