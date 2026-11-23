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Η Nvidia ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 23/11 ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με άμεση ισχύ, προκαλώντας εκρηκτική άνοδο άνω του 31% στη μετοχή της εταιρείας παραγωγής μικροκυκλωμάτων.

Το ΔΣ πρόσθεσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει των οποίων εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia «δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από μια σειρά συγκλονιστικών αποκαλύψεων για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή, η γυναίκα, Άλις Χουάνγκ, διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, τουλάχιστον κατά ένα μέρος της περιόδου κατά την οποία είχε σχέση με τον Χουάνγκ.

«Αποτελεί τιμή για μένα να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε ο Χουάνγκ σε δήλωσή του.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη του και για την προσεκτική εξέταση του ζητήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026

Η ανακοίνωση της Nvidia

Η NVIDIA ανακοίνωσε σήμερα ότι, με άμεση ισχύ, ο Τζένσεν Χουάνγκ επανήλθε στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επανένταξη του κ. Χουάνγκ μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, στο πλαίσιο των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο όσον αφορά την ειλικρίνεια του κ. Χουάνγκ και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η επανένταξη του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επανένταξή του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Jensen και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες στην Κολέτ Κρες για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, πέραν των συνεχιζόμενων αρμοδιοτήτων της ως Οικονομική Διευθύντρια της NVIDIA.» Ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στην NVIDIA και να ηγούμαι μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο ΤΖένσεν Χουάνγκ. «Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαχείριση αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Harvey Jones για την ηγεσία του ως Προέδρου, καθώς και στην Colette Kress και στο εκτελεστικό προσωπικό μας για την καθοδήγηση της NVIDIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, τους μετόχους, τους ηγέτες του κλάδου και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά.»

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ενόψει πρόσφατων αναφορών ότι ο κ. Χουάνγκαποτέλεσε στόχο δραστηριότητας ξένων μυστικών υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές για τη διερεύνηση του θέματος, και η επιτροπή προσέλαβε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στην εν λόγω έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η έρευνα της επιτροπής θα προχωρήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ο κ. Χουάνγκ υποστηρίζει πλήρως την έρευνα και δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με αυτήν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επίσης πρόσφατα μια Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές, με σκοπό την εποπτεία της συμμόρφωσης με τους εμπορικούς κανόνες και των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια. Η επιτροπή συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο με εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο οποίος με τη σειρά του θα προσλάβει συμβούλους με εξειδίκευση σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Η NVIDIA ξεκινά την αναζήτηση υποψηφίου για την κάλυψη μιας νέας θέσης, αυτή του Διευθυντή Συμμόρφωσης, ο οποίος θα εποπτεύει τη συμμόρφωση σε ολόκληρη την NVIDIA και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η NVIDIA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εν εξελίξει κυβερνητικές έρευνες και διερευνήσεις.