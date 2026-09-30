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Τη διεθνή του παρουσία διευρύνει σταθερά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια ζωής, επιχειρεί πλέον να απλώσει τη δραστηριότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πολύ πέρα από την ετήσια συνάντηση στους Δελφούς.

Τον σχεδιασμό για την περίοδο έως τον Ιούλιο του 2027 παρουσίασε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος, με τον χάρτη να εκτείνεται από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στους νέους σταθμούς περιλαμβάνονται το Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2026 και, μέσα στο 2027, το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και η Τιφλίδα, ενώ για τον Ιούνιο έχει προγραμματιστεί διοργάνωση στο Κίεβο.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή μετεξέλιξη του Φόρουμ από μία μεγάλη ετήσια διοργάνωση σε ένα ευρύτερο δίκτυο διεθνών συναντήσεων και συνεργασιών. Στόχος είναι να φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, παράγοντες της αγοράς και επιχειρήσεις, λειτουργώντας παράλληλα ως σημείο επαφής της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δεξαμενές σκέψης.

Οι επόμενοι σταθμοί

Μέχρι το τέλος του 2026 το πρόγραμμα περιλαμβάνει το πέμπτο Delphi Economic Forum Toronto στις 19 Οκτωβρίου, το Sofia Economic Forum, το Tirana Economic Forum και, τον Δεκέμβριο, τη διοργάνωση στο Ριάντ.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό έχουν οι διμερείς διάλογοι που διοργανώνει το Φόρουμ με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με άλλες χώρες και πραγματοποιούνται εναλλάξ στην Ελλάδα και στην εκάστοτε χώρα. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δεύτεροι Ελληνογερμανικοί Διάλογοι στο Βερολίνο, καθώς και το 10ο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου.

Το διεθνές ημερολόγιο γίνεται ακόμη πυκνότερο το 2027. Τον Ιανουάριο προβλέπεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ενώ τον Φεβρουάριο ακολουθούν Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Ντέρμπαν και Τιφλίδα. Η 12η Ετήσια Συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Απριλίου και τον Ιούνιο ακολουθούν Παρίσι, Βουκουρέστι και Κίεβο.

Παράλληλα συνεχίζεται η δραστηριότητα εντός Ελλάδας, με τους Διαλόγους των Αθηνών, τη διοργάνωση για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το φόρουμ του Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τις δημογραφικές εξελίξεις και, τον Μάρτιο του 2027, το πέμπτο East Macedonia and Thrace Forum στην Αλεξανδρούπολη.

Οι διεθνείς συνεργασίες

Στο εύρος αυτού του διεθνούς δικτύου αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση και ο Γιάννης Θωμάτος, αντιπρόεδρος της «Συμεών Τσομώκος Α.Ε.», παρουσιάζοντας τις διοργανώσεις και τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό.

Η παρουσία αυτή δεν εξαντλείται στις διοργανώσεις που φέρουν το όνομα των Δελφών. Το Οικονομικό Φόρουμ έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών με περισσότερες από 50 διεθνείς δεξαμενές σκέψης, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, ενώ συμμετέχει ως συνεργάτης περιεχομένου με δικές του θεματικές ενότητες σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Μέσα στο 2026 βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο Munich Security Forum, στο European Forum Alpbach και στο Concordia Annual Summit στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 20 Οκτωβρίου ακολουθεί το Global Innovation Summit στη Σόφια. Παράλληλα, η παρουσία του εκτείνεται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο διεθνών συναντήσεων, όπως το Raisina Dialogue, το GLOBSEC, το NATO Summit και το Doha Forum.

Στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται στενά περιλαμβάνονται το Atlantic Council, το Chatham House, το Council on Foreign Relations, το London School of Economics και ο ΟΟΣΑ, ενώ στις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Από τον διάλογο στις προτάσεις

Το επόμενο βήμα, πάντως, δεν αφορά μόνο τη γεωγραφική επέκταση. Το Φόρουμ διευρύνει τη δραστηριότητά του προς την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, μέσα από συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες που καταλήγουν σε σχετικά κείμενα προτάσεων.

Ήδη λειτουργούν τέσσερα Κέντρα Πολιτικής με αντικείμενο την Υγεία, την Εργασία, την Κυβερνοανθεκτικότητα και το Young Leaders Circle, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία επιπλέον κέντρων για ζητήματα που μετασχηματίζουν την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ των οποίων και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

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