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Στη «Μέκκα» του ιταλικού κρασιού, την Τοσκάνη, oι αποθήκες της μεγαλύτερης οικογενειακής οινοποιίας της χώρας, Marchesi Antinori, έγιναν στόχος μιας συμμορίας με εκλεκτά γούστα, που εξαφάνισε 30.000 φιάλες κρασιού, συνολικής αξίας περίπου 5 εκατ. ευρώ. Το περιστατικό δεν είναι ούτε το πρώτο και μάλλον ούτε και το τελευταίο, αφού το ακριβό ιταλικό κρασί, εξελίσσεται από το καλοκαίρι και μετά σε κορυφαίο στόχο εγκληματικών ομάδων στη γείτονα χώρα. Πρόκειται όμως για το μεγαλύτερο ριφιφί που έχει καταγραφεί διεθνώς στον τομέα του κρασιού, τόσο σε όρους όγκου όσο και αξίας.

Την είδηση για την κλοπή, που έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στις αποθήκες της Marchesi Antinori, μετέδωσαν την Παρασκευή (9/10) πρώτοι οι Financial Times. Η συγκυρία μάλιστα δεν μοιάζει καθόλου τυχαία, αφού σύμφωνα με την εταιρεία, επρόκειτο να στείλει άμεσα φιάλες μεγάλης αξίας σε πελάτες του εξωτερικού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της οινοποιίας, Renzo Cotarella, περιέγραψε αρκετά γλαφυρά λεπτομέρειες του συμβάντος. Επτά κουκουλοφόροι άνδρες απενεργοποίησαν το σύστημα συναγερμού και απομάκρυναν τη λεία τους με δύο μεγάλα φορτηγά το βράδυ του Σαββάτου. Οι δράστες άρπαξαν χιλιάδες κιβώτια με τα φημισμένα ερυθρά κρασιά της Τοσκάνης Tignanello, Solaia και Guado al Tasso, τα οποία πωλούνται συνήθως σε τιμές μεταξύ 150 και 500 ευρώ ανά φιάλη.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στις εγκαταστάσεις και διαπίστωσαν ότι τα κρασιά είχαν εξαφανιστεί. Μάλιστα, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της κλοπής, έβαλαν τα.. κλάματα. Δεδομένου ότι η Marchesi Antinori έχει παραδόσει εκταταμένο υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

Τα ερωτήματα βέβαια είναι πολλά και εύλογα. Τα βασικότερα; Πώς θα εξαφανιστούν έτσι απλά δυο φορτηγά γεμάτα κρασιά και δεύτερον, πώς θα καταφέρουν οι απατεώνες, να πουλήσουν τέτοια ποσότητα παγκοσμίως δίχως να γίνουν αντιληπτοί;

Από τα εστιατόρια Michelin, απευθείας στα οινοποιία

Μέχρι πρόσφατα, το σύνηθες ήταν οι «συμμορίες του κρασιού» να στοχεύουν βραβευμένα με αστέρια Michelin, τα οποία διαθέτουν πλούσιες κάβες, αφαιρώντας μικρό αριθμό εξαιρετικά πολύτιμων φιαλών, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ η καθεμία.

Για παράδειγμα, το φετινό καλοκαίρι, δύο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες, φορώντας προστατευτικά κράνη και φωσφοριζέ γιλέκα, κατάφεραν να ανοίξουν τρύπες σε άθραυστο γυαλί στο φημισμένο εστιατόριο Affinatore του Μιλάνου, αρπάζοντας αρκετές φιάλες του περιζήτητου κρασιού Romanée-Conti, συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Affinatore restaurant (@affinatorerestaurant)



Έχουν επίσης καταγραφεί κατά καιρούς κλοπές φιαλών από φορτηγά κατά τη μεταφορά τους. Πλέον, οι ληστές με τα ακριβά γούστα, έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, στοχεύοντας απευθείας οινοποιεία.

Αφαίρεσαν 3.000 φιάλες από το Banfi di Montalcino

Στις 29 Ιουνίου, μία ακόμα ληστεία που θύμισε κινηματογραφική ταινία, έλαβε χώρα στην περιοχή του Πιεμόντε στη βόρεια Ιταλία, με στόχο το φημισμένο οινοποιείο Castello Banfi. Oι δράστες, κατάφεραν να αποσπάσουν 3.300 φιάλες κρασιού, συνολικής αξίας σχεδόν 100.000 ευρώ, έχοντας προηγουμένως εξουδετερώσει τα συστήματα συναγερμού και οργανώσει με ακρίβεια την επιχείρησή τους.

Εισέβαλαν σε εγκατάσταση της εταιρείας στην πόλη Στρέβι και φόρτωσαν σε φορτηγό αρκετές παλέτες με κρασιά, κυρίως αφρώδεις οίνους που παράγονται με την παραδοσιακή μέθοδο στην κοντινή περιοχή Alta Langa. Συνολικά εξαφανίστηκαν 275 κιβώτια κρασιού.

Μιλώντας τότε στο Wine Spectator, ο πρόεδρος της Banfi, Ροντόλφο Μαράλι, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι πίσω από την κλοπή βρίσκονταν επαγγελματίες με εξαιρετικά καλή γνώση των εγκαταστάσεων. «Ήταν επαγγελματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο κτίριο δεν ήταν εύκολη και ότι οι δράστες σχεδόν σίγουρα γνώριζαν πολύ καλά τον χώρο.

Περίπου το 80% της λείας αποτελούνταν από φιάλες Alta Langa Cuvée Aurora Extra Brut και Alta Langa Cuvée Aurora Extra Brut Rosé. Τα υπόλοιπα κρασιά περιλάμβαναν ετικέτες Alta Langa 100 Mesi Riserva και Brunello di Montalcino.

Η έρευνα των ιταλικών αρχών απέφερε κάποια αποτελέσματα, καθώς εντοπίστηκε περίπου το 20% των κλεμμένων φιαλών, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για συμμετοχή στην υπόθεση. Ένα τρίτο άτομο κατάφερε να διαφύγει και εξακολουθεί να αναζητείται, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Στο στόχαστρο και το ιστορικό οινοποιείο Conterno Fantino

Επόμενος στόχος, τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Σεπτεμβρίου, ξανά στη Βόρεια Ιταλία, ήταν το ιστορικό οινοποιείο Conterno Fantino, που βρίσκεται στο Μονφόρτε ντ’ Άλμπα, στην επαρχία Κούνεο.

Mια οργανωμένη ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και αφαίρεσε περίπου 3.000 φιάλες εκλεκτού Barolo, ενός από τα διασημότερα και ακριβότερα ιταλικά κρασιά.

Οι δράστες δεν επέλεξαν τυχαία τα κρασιά που θα έκλεβαν. Αντίθετα, επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες, ιδιαίτερα περιζήτητες ετικέτες, οι οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον συλλεκτών και οινόφιλων από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρισκόταν το Vigna Sorì Ginestra, μία από τις πιο εμβληματικές ετικέτες του Conterno Fantino, με υψηλή εμπορική και συλλεκτική αξία.

Με βάση το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 23:58, όταν ο πρώτος εισβολέας μπήκε στον χώρο. Ο άνδρας είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, φορούσε σκούρα ρούχα και γάντια, ώστε να μην αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια, έθεσε σε λειτουργία κλαρκ του οινοποιείου, προκειμένου να μετακινήσει τις παλέτες με τα κρασιά. Τουλάχιστον τρεις συνεργοί του εισήλθαν επίσης στις εγκαταστάσεις και ανέλαβαν τη μεταφορά των κιβωτίων, επιλέγοντας με ιδιαίτερη προσοχή τις παρτίδες Barolo με τη μεγαλύτερη αξία.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιταλικό μέσο Gambero Rosso, η επιχείρηση διήρκεσε τουλάχιστον τρεις ώρες, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ακρίβεια των κινήσεων των δραστών, παραπέμπει σε καλά οργανωμένη ομάδα με γνώση του χώρου και της αξίας των προϊόντων.

Μάλιστα, κρίνεται πως η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την κλοπή που είχε σημειωθεί λίγους μήνες νωρίτερα στην Castello Banfi, με τα κλοπιμαία να έχουν τεράστια αξία στη διεθνή συλλεκτική αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε την Παρασκευή στην Corriere Della Serra, ο CEO της Marchesi Antinori , σημειώνοντας, ότι «ενδεχομένως, να είναι η ίδια που έχει χτυπήσει και άλλα οινοποιεία στην Ιταλία τους τελευταίους μήνες».

Tο ειρωνικό είναι, ότι την ίδια περίοδο που το ιταλικό κρασί δυσκολεύεται να βρει αγοραστές, ετικέτες συνολικής αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ βρίσκουν άλλη διαδρομή, μέσω της «μαύρης αγοράς». Και όπως σχολιάζει σκωπτικλα η ιταλική εφημερίδα Il Foglio, τουλάχιστον ένα κανάλι διανομής φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστο από την κρίση.

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