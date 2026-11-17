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Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό μοχλό παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις διεθνώς, χωρίς ωστόσο τα οφέλη της να μεταφράζονται αυτομάτως σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που δημιουργεί μετρήσιμη οικονομική αξία.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία παγκόσμια έρευνα EY-Parthenon CEO Outlook Survey, στην οποία συμμετείχαν 1.200 CEOs από 21 χώρες, αποτυπώνοντας τις στρατηγικές επιλογές των επιχειρηματικών ηγετών σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, οικονομικής επιβράδυνσης και ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δεν εγκαταλείπουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Αντίθετα, αναζητούν νέους τρόπους ενίσχυσης της οργανικής ανάπτυξης, επενδύοντας στην τεχνολογία, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων τους και στην αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τους χαρτοφυλακίων.

Η AI στην κορυφή των παραγόντων παραγωγικότητας

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στους δύο CEOs (50%) θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη τον σημαντικότερο παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητας της επιχείρησής του κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών, με ποσοστό 46%, στοιχείο που δείχνει ότι οι διοικήσεις συνδυάζουν τις τεχνολογικές επενδύσεις με αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών τους.

Παράλληλα, το 48% των ερωτηθέντων επανεπενδύει τον χρόνο και τους πόρους που εξοικονομούνται μέσω της AI σε προγράμματα καινοτομίας και επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων προσκρούει σε παλαιά πληροφοριακά συστήματα, σύνθετες οργανωτικές δομές και αυξημένες κανονιστικές υποχρεώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 23% των CEOs αναφέρει πως τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη απορροφώνται από άλλες υφιστάμενες ανάγκες, πριν προλάβουν να αποτυπωθούν στην κερδοφορία.

Μόλις το 16% γνωρίζει πόσο αποδίδουν οι επενδύσεις στην AI

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά στη δυσκολία αποτίμησης των τεχνολογικών επενδύσεων.

Παρότι οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν βελτιώσεις στην καθημερινή τους λειτουργία, μόλις το 16% των διευθυνόντων συμβούλων διαθέτει σαφή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση των επενδύσεών του στην τεχνητή νοημοσύνη (ROI).

Ένα επιπλέον 24% δηλώνει ότι παρακολουθεί επιμέρους στοιχεία κόστους, χωρίς όμως να μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τη συνολική οικονομική απόδοση.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας και στη δυνατότητα των διοικήσεων να αξιολογούν εάν οι σχετικές δαπάνες δημιουργούν πραγματική επιχειρηματική αξία.

Οι CEOs βλέπουν αλλαγές στις δουλειές, όχι απαραίτητα λιγότερους εργαζομένους

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση αποτελεί ακόμη ένα κεντρικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι περισσότεροι CEOs δεν αντιμετωπίζουν την AI πρωτίστως ως εργαλείο περιορισμού του προσωπικού.

Το 80% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη τριετία η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει περισσότερο τους επαγγελματικούς ρόλους, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τον τρόπο εργασίας παρά τον αριθμό των εργαζομένων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσαρμογή θα είναι εύκολη.

Αντίθετα, το 72% των CEOs προβλέπει ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων θα αποτελέσει μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιχειρηματική ανάπτυξη από ό,τι η πρόσβαση σε κεφάλαια κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Ήδη, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, σε ποσοστό 47%, αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στο προσωπικό τους δεν συμβαδίζει με τον ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, μόλις το 15% δηλώνει ότι επανεπενδύει το σύνολο των οφελών παραγωγικότητας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η αναντιστοιχία αναδεικνύει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης περιόδου: την ανάγκη οι τεχνολογικές επενδύσεις να συνοδεύονται από ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και των δυνατοτήτων των εργαζομένων.

Στροφή σε εξαγορές, συμμαχίες και αποεπενδύσεις

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα καταγράφει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι CEOs προσεγγίζουν την ανάπτυξη.

Αντί να επιδιώκουν επιθετική επέκταση σε νέες αγορές, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση κεφαλαίων και στη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Σχεδόν επτά στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι προτεραιότητά τους είναι η ανάπτυξη της υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, και όχι η ταχεία γεωγραφική ή κλαδική επέκταση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρικές συναλλαγές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με την EY, το 96% των διευθυνόντων συμβούλων σχεδιάζει κάποια μορφή συναλλαγής εντός των επόμενων 12 μηνών.

Ειδικότερα, το 51% εξετάζει εξαγορές, το 60% στρατηγικές συμμαχίες και το 47% τη δημιουργία κοινοπραξιών.

Την ίδια στιγμή, το 51% προγραμματίζει αποεπενδύσεις μέσα στον επόμενο χρόνο, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026.

Η ενίσχυση των αποεπενδυτικών σχεδίων υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ανακατανείμουν πόρους, αποδεσμεύοντας κεφάλαια από δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν πλέον τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι CEOs παραμένουν προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, αλλά γίνονται περισσότερο επιλεκτικοί ως προς τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές τους κινήσεις.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, με την πραγματική της αξία να εξαρτάται από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάσουν την τεχνολογική πρόοδο με τις κατάλληλες δεξιότητες, την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων και τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις.