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Για τρίτη φορά ανεβαίνει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα Ramada Plaza by Wyndham Thraki, γνωστότερο και ως Thraki Palace.
Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι τόσο τον Φεβρουάριο του 2025, όσο και τον Ιούλιο του 2026 που επιχειρήθηκε να βγει στο σφυρί, η διαδικασία ανεστάλη. Κάτι που θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να συμβεί και τώρα.
Πάντως ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, με την τιμή πρώτης προσφοράς να είναι στα 9,29 εκατ. ευρώ.
Στα κορυφαία της περιοχής
Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό παλαιότερα ως Thraki Palace από το 2017 έχει ενταχθεί στην μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα Wyndham Hotel Group, ενώ ανήκει στην εταιρεία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θράκη Παλλάς Α.Ε.», συμφερόντων της οικογένειας Παλακίδη.
Σήμερα, το 5άστερο Ramada Plaza by Wyndham Thraki, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής.
Βεβαίως, η εν λόγω διαδικασία του νέου πλειστηριασμού δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Άλλωστε, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και πάλι αναστολή.
Η εκτέλεση στρέφεται σε βάρος της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θράκη Παλλάς Α.Ε.».
Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων Green Credit Services (πρώην Premier Financial Services A.E.Δ.Α.Δ.Π.), η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας Travel Heart Hotel, που με τη σειρά της είναι ειδική διάδοχος της Tethys Securitization S.a.R.L.«νομιμοποιούμενη να συνεχίσει την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού στις 6-10 2026 επιδόθηκε στην καθ’ ης η εκτέλεση η από 02.10.2026 νέα επιταγή προς εκτέλεση». Σημειώνεται μάλιστα πως η επισπεύδουσα δήλωσε ότι παραιτείται από την προηγούμενη, από 24-4-2026, επιταγή προς πληρωμή, ενώ το ποσό εγγραφής της κατάσχεσης ανέρχεται σε 1.052.793,93 ευρώ.
Τι περιλαμβάνει το συγκρότημα
Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε γήπεδο 43,5 στρεμμάτων που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Καλλιθέας-Νέας Χιλής, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σε περιοχή παραθαλάσσια που χαρακτηρίζεται κυρίως από ασκεπείς εκτάσεις και διάσπαρτες κατοικίες.
Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 149 δωματίων / 299 κλινών, η οποία είναι χτισμένη σε 5 επίπεδα, ήτοι Β’ υπόγειο, Α’ υπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφος και δώμα και αποτελείται από α) το κεντρικό κτήριο β) την ανατολική πτέρυγα γ) την δυτική πτέρυγα δ) το συνεδριακό κέντρο και ε) την νέα πτέρυγα στο βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου. Όλες οι πτέρυγες είναι τοποθετημένες σε επαφή δίχως να διασπώνται οι κτιριακοί όγκοι.
Σύμφωνα με την σχετική έκθεση, η διάταξη των δωματίων συντελείται εκατέρωθεν του κεντρικού κτηρίου και εξυπηρετεί την απρόσκοπτη θέαση της πλειοψηφίας τους προς την θάλασσα και το Θρακικό πέλαγος.
Το κεντρικό τμήμα, η ανατολική και δυτική πτέρυγα, καθώς και μεγάλο μέρος των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου αποπερατώθηκαν το 2001 ενώ λίγο αργότερα ολοκληρώθηκε το συνεδριακό κέντρο και τέθηκε σε λειτουργία το 2003. Η νέα πτέρυγα ολοκληρώθηκε το 2010, ενώ η αλλαγή χρήσης υπόγειων χώρων σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγιεινής και αισθητικής με εσωτερικές πισίνες, spa, massage, κλπ., αποπερατώθηκε το 2011.
Υψηλής ποιότητας υποδομές
Όπως σημειώνεται «πρόκειται συνολικά για μια υψηλής ποιότητας κατασκευή με άριστο επίπεδο συντήρησης, ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα εκτός του μεταλλικού στεγάστρου που επικαλύπτει τμήμα του συνεδριακού κέντρου, τα εξωτερικά κουφώματα είναι από αλουμίνιο με διπλό υαλοπίνακα και τα αντίστοιχα εσωτερικά ξύλινα. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από οπτόπλινθους, ενώ στο εσωτερικό εντοπίζονται επενδύσεις με γυψοσανίδα, μάρμαρο, γρανίτη και κεραμικά πλακίδια».
Ακόμη, η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο ηλεκτρομηχανολολογικών εγκαταστάσεων ειδικά κλιματισμού και ενέργειας, ενώ πέραν της σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης διαθέτει και σύστημα αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της όσμωσης.
«Όλες οι ανωτέρω υποδομές αναβαθμίζουν αισθητά την λειτουργικότητα και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου» αναφέρεται. Επιπλέον «όλα τα ισόγεια δωμάτια διαθέτουν ιδιωτική βεράντα, ενώ τα αντίστοιχα υπέργεια εξώστη και συνδυάζουν υψηλή αισθητική και χρηστικότητα».
Η θέρμανση – ψύξη συντελείται μέσω αντλιών θερμότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η μονάδα διαθέτει και λέβητες πετρελαίου. Σημειώνεται ότι περίπου προ επταετίας αντικαταστάθηκε η επικάλυψη των δαπέδων (τοποθετήθηκε δάπεδο LVT σε απόχρωση ξύλου και νέα μοκέτα σε όλους τους χώρους δωματίων).
Στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου εντοπίζονται:
-ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες (εσωτερικοί οδοί) και πλακόστρωτες επιφάνειες περιμετρικά των κτιρίων
-φυτεμένες επιφάνειες (γκαζόν, παρτέρια, δέντρα)
-υπαίθριοι χώροι αθλοπαιδιών
-παιδική χαρά
-εγκαταστάσεις δεξαμενών νερού/ υγραερίου, φρεάτια
-τοιχία αντιστήριξης, αναβαθμίδες, ράμπες
-στεγασμένη βεράντα νότια του κεντρικού τμήματος
-δύο εξωτερικές πισίνες με pool bar
-υπόγειος χώρος αποδυτηρίων για τους λουόμενους κάτω από το επίπεδο της βεράντας
-διαμορφωμένος χώρος με ξαπλώστρες και ομπρέλες σε μικρή απόσταση από την θάλασσα
-περίφραξη περιμετρικά του γηπέδου (απλή περίφραξη με γαλβανιζέ συρματόπλεγμα και μεταλλικούς πασσάλους), στο ανατολικό δε τμήμα εντοπίζεται πυκνή συστάδα δέντρων η οποία διαχωρίζει αφ’ ενός με την όμορη ιδιοκτησία και αφετέρου εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα των δωματίων.
Το Ramada Plaza by Wyndham Thraki είναι επίσης γνωστό για τις κορυφαίες συνεδριακές εγκαταστάσεις του καθώς προσφέρονται 10 πολυτελείς ισόγειες αίθουσες, συνολικής χωρητικότητας 2.300 ατόμων, με υπερσύγχρονη συνεδριακή υποδομή, πολλαπλούς βοηθητικούς χώρους, πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη, εκθεσιακούς χώρους, γραφεία συνέδρων, φουαγιέ, ανεξάρτητη είσοδο και parking.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ramada Plaza by Wyndham Thraki, περιλαμβάνονται 149 δωμάτια και σουίτες με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- 129 Superior Δωμάτια με θέα θάλασσα ή κήπο, που βρίσκονται στο ισόγειο και στον όροφο του ξενοδοχείου, με μέγεθος 26 τ.μ. – 32 τ.μ.
- 12 Executive Δωμάτια με θέα θάλασσα, που βρίσκονται στο ισόγειο και στον όροφο του ξενοδοχείου, με μέγεθος 32 τ.μ.- 38 τ.μ.
- 8 Σουΐτες με θέα θάλασσα, που βρίσκονται στον όροφο του ξενοδοχείου, με μέγεθος 70 τ.μ. – 80 τ.μ.
Το Thalasso & Wellness Spa του ξενοδοχείου διαθέτει 4 πισίνες υδροθεραπείας, 14 αίθουσες περιποίησης και χώρο χαλάρωσης με health bar.
Όπως τονίζεται στην έκθεση «οι άρτιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις έκτασης 2.400 τ.μ. απευθύνονται σε κάθε σύγχρονο επισκέπτη κέντρων ευεξίας και spa. Οι επισκέπτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ενώ μπορούν να απολαύσουν διάφορες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες».
Πώς συστήνεται και οι επιδόσεις
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «σε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Θράκης, το Ramada Plaza by Wyndham Thraki σας υποδέχεται με τη διακριτική πολυτέλεια και τη γνήσια φιλοξενία που χαρακτηρίζει την αλυσίδα Wyndham Hotels & Resorts. Χτισμένο στο δυτικό άκρο της Αλεξανδρούπολης, το ξενοδοχείο απλώνεται μπροστά στο Αιγαίο Πέλαγος, προσφέροντας μαγευτική θέα, απόλυτη ηρεμία και εύκολη πρόσβαση στην πόλη και στα αξιοθέατα της περιοχής.
Η μοντέρνα αρχιτεκτονική του συγκροτήματος εναρμονίζεται ιδανικά με το φυσικό τοπίο, δημιουργώντας μια αίσθηση ισορροπίας και χαλάρωσης. Στο εσωτερικό, οι χώροι αποπνέουν κομψότητα, άνεση και διαχρονικό στιλ, με προσεγμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την υψηλή αισθητική και την αίσθηση πολυτέλειας που διακρίνει το Ramada Plaza by Wyndham Thraki.
Το ξενοδοχείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο και μοναδικό wellness spa, καθώς και εγκαταστάσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από επαγγελματικές εκδηλώσεις έως πολυτελείς αποδράσεις αναψυχής. Με την άψογη εξυπηρέτηση και τη θερμή φιλοξενία του προσωπικού, το Ramada Plaza by Wyndham Thraki έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια».
Σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με βάση τον ισολογισμό για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος στα 4,88 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2024 (+16,21%), ενώ στα τελικά προ φόρων αποτελέσματα καταγράφηκαν κέρδη 470.216 ευρώ έναντι ζημιών 936.637 ευρώ. Επίσης, τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 659.541 ευρώ.
Ωστόσο, υπάρχουν συσσωρευμένες ζημίες ύψους 20,38 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 28,16 εκατ. ευρώ.
Στις οικονομικές καταστάσεις σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «η εταιρεία αντιμετωπίζει επιμέρους δυσχέρειες στην απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας για την ευχερή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Άμεση συνέπεια των ταμειακών δυσχερειών αποτελεί η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, η εταιρεία κατά την 31/12/2025 παρουσιάζει σημαντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό και την αξία των παγίων της σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».
Η προσωρινή διαταγή
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τον Ιούλιο του 2025 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης χορήγησε προσωρινή διαταγή με την οποία διέταξε την αναστολή μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και των εγγυητών σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, την αναστολή ή απαγόρευση λήψης των πάσης φύσης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας και των εγγυητών, καθώς και την απαγόρευση διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της εταιρείας, «εκτός και αν αντικαθίστανται με άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός και αν η διάθεση αφορά χρήση τους ως εξασφάλισης στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία αναφέρεται στη συμφωνία εξυγίανσης».
Όλα τα παραπάνω ίσχυαν για διάστημα τεσσάρων μηνών από την έκδοση της προσωρινής διαταγής, δηλαδή μέχρι περίπου τον Νοέμβριο του 2025.
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