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Για τρίτη φορά ανεβαίνει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα Ramada Plaza by Wyndham Thraki, γνωστότερο και ως Thraki Palace.

Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι τόσο τον Φεβρουάριο του 2025, όσο και τον Ιούλιο του 2026 που επιχειρήθηκε να βγει στο σφυρί, η διαδικασία ανεστάλη. Κάτι που θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να συμβεί και τώρα.

Πάντως ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, με την τιμή πρώτης προσφοράς να είναι στα 9,29 εκατ. ευρώ.

Στα κορυφαία της περιοχής

Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό παλαιότερα ως Thraki Palace από το 2017 έχει ενταχθεί στην μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα Wyndham Hotel Group, ενώ ανήκει στην εταιρεία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θράκη Παλλάς Α.Ε.», συμφερόντων της οικογένειας Παλακίδη.

Σήμερα, το 5άστερο Ramada Plaza by Wyndham Thraki, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Βεβαίως, η εν λόγω διαδικασία του νέου πλειστηριασμού δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Άλλωστε, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και πάλι αναστολή.

Η εκτέλεση στρέφεται σε βάρος της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θράκη Παλλάς Α.Ε.».

Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων Green Credit Services (πρώην Premier Financial Services A.E.Δ.Α.Δ.Π.), η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας Travel Heart Hotel, που με τη σειρά της είναι ειδική διάδοχος της Tethys Securitization S.a.R.L.«νομιμοποιούμενη να συνεχίσει την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού στις 6-10 2026 επιδόθηκε στην καθ’ ης η εκτέλεση η από 02.10.2026 νέα επιταγή προς εκτέλεση». Σημειώνεται μάλιστα πως η επισπεύδουσα δήλωσε ότι παραιτείται από την προηγούμενη, από 24-4-2026, επιταγή προς πληρωμή, ενώ το ποσό εγγραφής της κατάσχεσης ανέρχεται σε 1.052.793,93 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το συγκρότημα

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε γήπεδο 43,5 στρεμμάτων που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Καλλιθέας-Νέας Χιλής, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σε περιοχή παραθαλάσσια που χαρακτηρίζεται κυρίως από ασκεπείς εκτάσεις και διάσπαρτες κατοικίες.

Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 149 δωματίων / 299 κλινών, η οποία είναι χτισμένη σε 5 επίπεδα, ήτοι Β’ υπόγειο, Α’ υπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφος και δώμα και αποτελείται από α) το κεντρικό κτήριο β) την ανατολική πτέρυγα γ) την δυτική πτέρυγα δ) το συνεδριακό κέντρο και ε) την νέα πτέρυγα στο βορειοανατολικό τμήμα του γηπέδου. Όλες οι πτέρυγες είναι τοποθετημένες σε επαφή δίχως να διασπώνται οι κτιριακοί όγκοι.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση, η διάταξη των δωματίων συντελείται εκατέρωθεν του κεντρικού κτηρίου και εξυπηρετεί την απρόσκοπτη θέαση της πλειοψηφίας τους προς την θάλασσα και το Θρακικό πέλαγος.

Το κεντρικό τμήμα, η ανατολική και δυτική πτέρυγα, καθώς και μεγάλο μέρος των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου αποπερατώθηκαν το 2001 ενώ λίγο αργότερα ολοκληρώθηκε το συνεδριακό κέντρο και τέθηκε σε λειτουργία το 2003. Η νέα πτέρυγα ολοκληρώθηκε το 2010, ενώ η αλλαγή χρήσης υπόγειων χώρων σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγιεινής και αισθητικής με εσωτερικές πισίνες, spa, massage, κλπ., αποπερατώθηκε το 2011.