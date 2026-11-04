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Σε νέο σφυρί οδηγείται σήμερα ακίνητο της εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Ραφήνας. Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί 7 πλειστηριασμοί για ισάριθμες οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα και αποθήκες).

Οι πλειστηριασμοί στρέφονται κατά της «Τρικαλινή Κατασκευαστική, Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.» (ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ), ενώ, αυτή τη φορά, επισπεύδων είναι ένα φυσικό πρόσωπο, ο Χ.Τ.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Αφορούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες κτηρίου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κόκκινο Λιμανάκι», στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, με πρόσοψη στην οδό Δημοκρατίας (πρώην πρώτη 1η οδό), επί της οποίας φέρει σήμερα τον αριθμό 38Β.

Όσον αφορά την εγγύτερη περιοχή του ακινήτου, έχει οικιστική χρήση με αραιή δόμηση. Η οδός Δημοκρατίας καταλήγει στην παραλία Κόκκινο Λιμανάκι και η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα υπολογίζεται σε 1.200 μέτρα.

Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ έχει έκταση κατά νεότερη και ακριβέστερη καταμέτρησή του 2.476,72 τ.μ. Ένα τμήμα αυτού εμβαδού 480,25 τ.μ. ρυμοτομείται, οπότε το οικόπεδο που απομένει μετά την ρυμοτόμηση έχει έκταση 1.996,47 τ.μ.

Επ’ αυτού έχουν ανεγερθεί δύο κτήρια πολυκατοικιών που αναπτύσσονται σε υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους μετά δώματος. Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα παραρτήματά τους, στεγάζονται εντός του Κτηρίου 1, το οποίο έχει ανεγερθεί στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου.

Κατά τα αναφερόμενα, πρόκειται για κτήριο κατασκευασμένο περί το έτος 2008, με αμιγώς οικιστικές χρήσεις, το οποίο εξωτερικά φαίνεται πως είναι καλής ποιότητας κατασκευής, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και με τοιχοποιίες πλήρωσης με οπτοπλινθοδομή ενώ βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση με αριθμό 1.270/2024 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (με ημερομηνία δημοσίευσης 11/03/2024), έχουν κλειστεί ημιυπαίθριοι χώροι των διαμερισμάτων και έχουν χρήση κατοικίας. Έτσι έχουν αυξηθεί και οι συνολικές επιφάνειες τους.

Συγκεκριμένα:

-Διαμέρισμα Α-2: Βρίσκεται στον 1ο όροφο, φέρεται με επιφάνεια 104,59 τ.μ. και αποτελείται από δύο κοιτώνες, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, έναν ημιυπαίθριο με συνεχόμενο εξώστη, έναν ακόμη εξώστη και έναν έτερο ημιυπαίθριο χώρο. Σε αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος Α-2 ανήκει ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή επιφάνειας 10,13 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για σήμερα σε 170.400 ευρώ.

-Διαμέρισμα Β-1: Βρίσκεται στον 2ο όροφο, φέρεται με επιφάνεια 114,26 τ.μ. και αποτελείται από δύο κοιτώνες, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, WC, τρεις εξώστες και δύο ημιυπαίθριους χώρους. Σε αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος Β-1 ανήκει ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή επιφάνειας 12,15 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για σήμερα σε 186.400 ευρώ.

-Διαμέρισμα Β-2: Βρίσκεται στον 2ο όροφο, φέρεται με επιφάνεια 104,59 τ.μ. και αποτελείται από δύο κοιτώνες, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, έναν ημιυπαίθριο με συνεχόμενο εξώστη, έναν ακόμη εξώστη και έναν έτερο ημιυπαίθριο χώρο. Σε αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος Β-2 ανήκει ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή επιφάνειας 10,13 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για σήμερα σε 176.000 ευρώ.

-Διαμέρισμα Γ-1: Βρίσκεται στον 3ο όροφο, φέρεται με επιφάνεια 114,26 τ.μ. και αποτελείται από δύο κοιτώνες, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, WC, τρεις εξώστες και δύο ημιυπαίθριους χώρους. Σε αποκλειστική χρήση του διαμερίσματος Γ-1 ανήκει ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή επιφάνειας 12,15 τ.μ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για σήμερα σε 192.000 ευρώ.

-Αποθήκη 1: Βρίσκεται στο υπόγειο, φέρεται με επιφάνεια 25,60 τ.μ. με ύψος 3 μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Η τιμή εκκίνησης είναι 12.800 ευρώ.

-Αποθήκη 4: Βρίσκεται στο υπόγειο, φέρεται με επιφάνεια 51,87 τ.μ. με ύψος 3 μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Η τιμή εκκίνησης είναι 25.600 ευρώ.

-Αποθήκη (6): Βρίσκεται στο υπόγειο, φέρεται με επιφάνεια 33,48 τ.μ. με ύψος 3 μ. και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Η τιμή εκκίνησης είναι 16.800 ευρώ.

Έτσι, η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς για σήμερα διαμορφώνεται σε 780.000 ευρώ.

Τι προηγήθηκε

Οι πλειστηριασμοί για τις εν λόγω ιδιοκτησίες ξεκίνησαν πριν τρία χρόνια, στις 8 Νοεμβρίου 2023, αλλά ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών.

Στη συνέχεια επαναπρογραμματίστηκαν για τις 20 Μαρτίου 2024, αλλά μεσολάβησε ανακοπή της εταιρείας, την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή. Έτσι, στην απόφασή του διέταξε την διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης αυξάνοντας τις τιμές πρώτης προσφοράς στο συνολικό ποσό των 849.000 ευρώ έναντι 754.000 ευρώ που ήταν αρχικά.

Ακολούθησαν κι άλλα σφυριά, με τελευταίο στις 20 Μαΐου 2026 χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η πορεία της εταιρείας

Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ, με επικεφαλής τον Στέργιο Γαντζούλα φαίνεται να είναι αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με οικονομικά προβλήματα.

Η εταιρεία με τη σημερινή της μορφή συστάθηκε το 2000, απορροφώντας στη συνέχεια, το 2009, την Γαντζούλας ΑΤΕΕ, που είχε ιδρυθεί το 1988 από τους αδερφούς Θανάση και Στέργιο Γαντζούλα ως διάδοχο σχήμα των προσωπικών τους εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις κατασκευές από το 1976.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ανέλαβε σημαντικά έργα, κυρίως με πελάτες τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και άλλα κατασκευαστικά σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο υπέστη βαρύτατες συνέπειες από την πολύχρονη οικονομική κρίση και παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο «κόκκινο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια ο τζίρος της έχει εξανεμιστεί, ενώ συσσωρεύονται ζημιές και δάνεια. Έτσι, ενώ το 2013 ο κύκλος εργασιών ήταν στα 15,7 εκατ. ευρώ, το 2016 είχε υποχωρήσει στα 7,75 εκατ. ευρώ, το 2017 στα 5,49 εκατ. ευρώ, το 2018 στα 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2020 έπεσε κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2025, ο τζίρος ήταν μηδενικός, με τις ζημιές της χρήσης να φτάνουν τα 2,58 εκατ. ευρώ και τις συσσωρευμένες ζημιές στα 89,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 104,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 92,58 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικά δάνεια.