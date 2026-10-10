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Στην υπαγωγή στο Άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα προχώρησε η γνωστή αλυσίδα εστιατορίων True Food Kitchen, επιδιώκοντας την πώληση της επιχείρησης υπό δικαστική εποπτεία. Η εταιρεία, η οποία εστιάζει στην υγιεινή και αντιφλεγμονώδη διατροφή, είχε προσελκύσει στο παρελθόν σπουδαίους επενδυτές, όπως η Oprah Winfrey και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Starbucks, Howard Schultz.

Λουκέτο σε 12 καταστήματα και χρέη 42 εκατομμυρίων δολαρίων

Την ίδια ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση σε δικαστήριο του Τέξας, η διοίκηση αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας 12 εστιατορίων, περιορίζοντας το δίκτυο σε 34 καταστήματα σε 14 πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα εναπομείναντα καταστήματα συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά το κοινό.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι συνολικές οφειλές της αλυσίδας ανέρχονται σε περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια. Ως βασικοί παράγοντες για την κατάρρευση αναφέρονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, καθώς και οι συνεχείς διοικητικές ανακατατάξεις, σύμφωνα με το Business Insider.

Διοικητικά λάθη και αποτυχία επέκτασης

Η ταχεία ανάπτυξη της True Food Kitchen συνοδεύτηκε από σοβαρές λειτουργικές προκλήσεις. Η υψηλή κινητικότητα στη διοίκηση οδήγησε σε συχνές αλλαγές στη στρατηγική επέκτασης, την κατεύθυνση του brand και τις επιλογές του μενού.

Οι διαδοχικές διοικητικές ομάδες επένδυσαν κεφάλαια σε περιοχές εκτός της βασικής τους αγοράς, καθώς και σε νέα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία τελικά απέτυχαν, απομακρύνοντας την εταιρεία από την αρχική της αποστολή. Παράλληλα, αν και αρκετά καταστήματα παρέμεναν κερδοφόρα, πολλά επλήγησαν από τη μειωμένη επισκεψιμότητα και τις δημογραφικές αλλαγές στις τοπικές αγορές.

Από την ίδρυση το 2008 στη μετοχική σύνθεση

Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα το 2008 από τον συγγραφέα βιβλίων ευεξίας Andrew Weil και τον εστιάτορα Sam Fox. Το 2017 αποσχίστηκε από τον όμιλο του Fox ως FRC Balance, LLC, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Oprah Winfrey πραγματοποίησε μια σημαντική επένδυση μετοχικού κεφαλαίου, συμμετέχοντας παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι η Winfrey δεν συμμετέχει πλέον στο διοικητικό συμβούλιο, διατηρεί όμως τη ιδιότητα της μειοψηφικής επενδύτριας. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζεφ Τσάντλερ, χαρακτήρισε τη διαδικασία πτώχευσης ως την πιο ενδεδειγμένη πορεία για την απλοποίηση της επιχείρησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναδιάρθρωση θα θέσει τις βάσεις για μια ισχυρότερη True Food Kitchen στο μέλλον.

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