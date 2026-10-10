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Το ενεργειακό κόστος έχει ήδη επιστρέψει σε επίπεδα που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όμως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια για νέες ανατιμήσεις. Το αντίθετο: οι διαθέσιμες δικλίδες ασφαλείας μειώνονται, ενώ οι γεωπολιτικές εστίες παραμένουν ενεργές.

Το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο την τιμή του αργού. Η πίεση περνά στις μεταφορές, στα διυλιστήρια, στα καύσιμα κίνησης και τελικά σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Όσο περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους επιδεινώνονται ταυτόχρονα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Η αγορά πετρελαίου έχει ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος των κραδασμών από τον πόλεμο στο Ιράν, τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει χωρίς μια νέα μεγάλη εκτίναξη τιμών.

Ορμούζ: η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί δραματικά σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τεράστιες ποσότητες αργού και πετρελαϊκών προϊόντων δεν μπορούν να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα και ασφάλεια προς τις διεθνείς αγορές.

Η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη απομακρυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα των περίπου 65 δολαρίων το βαρέλι που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, τον Φεβρουάριο. Στα μέσα Σεπτεμβρίου είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια, ενώ στην έναρξη της κρίσης είχαν διατυπωθεί ακόμη και σενάρια για τιμές στα 150 ή 200 δολάρια.

Τα ακραία αυτά επίπεδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, όσο παρατείνεται η κρίση χωρίς σαφή προοπτική αποκλιμάκωσης, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια που διαθέτει η αγορά για να απορροφήσει ένα νέο πλήγμα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές δεν επαρκούν

Οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν την εξάρτηση από το Ορμούζ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αυξήσει τις ποσότητες που διοχετεύει μέσω του αγωγού East-West προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η θεωρητική δυναμικότητα του αγωγού φτάνει έως τα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ υπό κανονικές συνθήκες οι ροές κινούνται χαμηλότερα. Η λύση αυτή προσφέρει μια εναλλακτική έξοδο προς τις διεθνείς αγορές, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει πλήρως τις ποσότητες που μεταφέρονται μέσω του Περσικού Κόλπου.

Επιπλέον, οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή προκάλεσαν προβλήματα στις αποστολές. Ακόμη και μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, η επιστροφή στην πλήρη δυναμικότητα απαιτεί χρόνο.

Παράλληλα, η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ευάλωτη σε νέες επιθέσεις. Η απειλή από τους Χούθι αυξάνει το κόστος και την αβεβαιότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές, δημιουργώντας έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επιβαρύνει τις τιμές.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν έχει να αντιμετωπίσει ένα μόνο σημείο συμφόρησης. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι επίσης ευάλωτες.

Ρωσία και ντίζελ: η δεύτερη μεγάλη πίεση

Την ίδια στιγμή, η κρίση δεν περιορίζεται στο αργό πετρέλαιο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά του ντίζελ, ενός καυσίμου κρίσιμου για τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και τη ναυτιλία.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει την παραγωγική δυνατότητα της Ρωσίας. Η Μόσχα, προκειμένου να διασφαλίσει την εγχώρια αγορά, έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ.

Το αποτέλεσμα είναι η αφαίρεση σημαντικών ποσοτήτων από τη διεθνή αγορά. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η αγορά των πετρελαϊκών προϊόντων εμφανίζει ήδη περιορισμένη δυνατότητα διύλισης.

Έτσι, ακόμη και αν η τιμή του αργού σταθεροποιηθεί, το ντίζελ μπορεί να συνεχίσει να ακριβαίνει. Το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί από την εξόρυξη και την παραγωγή αργού στην ικανότητα των διυλιστηρίων να μετατρέψουν το πετρέλαιο σε διαθέσιμα καύσιμα.

Το αμερικανικό δίλημμα

Η πίεση έχει φτάσει πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του ντίζελ έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλά σε μεγάλο αριθμό πολιτειών, ενώ ο εθνικός μέσος όρος έχει ξεπεράσει τα 6,50 δολάρια το γαλόνι.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, προκειμένου να αυξήσει την εγχώρια προσφορά και να περιορίσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Μια τέτοια κίνηση όμως κρύβει σημαντικό ρίσκο. Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές πετρελαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Εάν περιορίσουν τις εξαγωγές τους, ποσότητες που σήμερα κατευθύνονται σε άλλες χώρες θα παραμείνουν στην αμερικανική αγορά.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι νέα έλλειψη εκτός ΗΠΑ, με πρόσθετη ανοδική πίεση στις διεθνείς τιμές.

Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για την Ουάσινγκτον: η προσπάθεια μείωσης των εγχώριων τιμών μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα στις υπόλοιπες αγορές και τελικά να τροφοδοτήσει νέες ανατιμήσεις.

Τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα

Ένα από τα σημαντικότερα «μαξιλάρια» της αγοράς ήταν μέχρι σήμερα τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Τον Μάρτιο του 2026, δεκάδες χώρες συντονίστηκαν για την απελευθέρωση περισσότερων από 400 εκατ. βαρελιών. Η παρέμβαση βοήθησε στην ενίσχυση της προσφοράς, όμως τα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη διαθέσει περίπου 130 εκατ. βαρέλια από το δικό τους Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο για τα ιστορικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα μιας νέας μεγάλης παρέμβασης είναι μικρότερη. Κάθε επιπλέον απελευθέρωση μειώνει το απόθεμα ασφαλείας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια επόμενη κρίση.

Η αγορά, επομένως, γίνεται πιο ευάλωτη ακριβώς επειδή έχει ήδη χρησιμοποιήσει ένα μέρος των διαθέσιμων εργαλείων της.

Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Η Κίνα αποτέλεσε μέχρι σήμερα έναν από τους παράγοντες που συγκράτησαν την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου. Η ταχεία εξηλέκτριση των μεταφορών, με περισσότερα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, έχει περιορίσει την κατανάλωση.

Οι εισαγωγές αργού μειώθηκαν σημαντικά κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης, ενώ η χώρα αξιοποίησε και τα αποθέματά της.

Ωστόσο, η τάση αυτή μπορεί να αλλάξει. Οι εισαγωγές αργού αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, ένδειξη ότι η κινεζική ζήτηση μπορεί να επιστρέφει σε υψηλότερα επίπεδα.

Αν το Πεκίνο αποφασίσει να ενισχύσει περαιτέρω τα αποθέματά του, θα βρεθεί να ανταγωνίζεται άλλες μεγάλες οικονομίες για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.

Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει νέο καταλύτη ανόδου των τιμών.

Το επικίνδυνο σενάριο: όλα μαζί

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι ο συνδυασμός πολλών διαταραχών ταυτόχρονα.

Μια νέα επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, μεγαλύτερη διακοπή στις ροές μέσω Ορμούζ, νέα προβλήματα στον East-West Pipeline, περισσότερες ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια, περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών και ταυτόχρονη αύξηση της κινεζικής ζήτησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

Τότε η αγορά δεν θα αντιμετωπίζει απλώς ακριβότερο πετρέλαιο. Θα αντιμετωπίζει έλλειψη διαθέσιμων καυσίμων.

Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι υψηλές τιμές περιορίζουν τη ζήτηση. Η πραγματική έλλειψη, όμως, δημιουργεί προβλήματα ακόμη και σε όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Γι’ αυτό το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Όσο παραμένουν ενεργά τα γεωπολιτικά μέτωπα, μειώνονται τα αποθέματα ασφαλείας και περιορίζονται οι εναλλακτικές διαδρομές, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ενός νέου κύματος ανατιμήσεων.

Το επόμενο ενεργειακό σοκ, εφόσον εκδηλωθεί, δεν θα περιοριστεί στις αντλίες των πρατηρίων. Θα περάσει στα μεταφορικά κόστη, στα τρόφιμα, στη βιομηχανία, στη θέρμανση και τελικά στον πληθωρισμό, επιβαρύνοντας ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

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