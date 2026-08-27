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Η UEFA ανακοίνωσε ότι δρομολογεί ποινική καταγγελία στην Ελβετία κατά του Προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κλιμακώνοντας δραματικά τη σύγκρουση που ξέσπασε μετά το αποτυχημένο σχέδιό του να «άνοιξε» σε ιδιώτες επενδυτές τα πολυτιμότερα εμπορικά περιουσιακά στοιχεία της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κόντρα άρχισε στα τέλη Ιουλίου, όταν αποκαλύφθηκε το σχέδιο του Ινφαντίνο για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE), μιας νέας εταιρικής οντότητας στην οποία θα μεταφέρονταν εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών και γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η FIFA σχεδίαζε να αντλήσει έως 4,2 δισ. δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι θα αποκτούσαν περίπου το ένα πέμπτο της νέας εταιρείας, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται περίπου στα 20 δισ. δολάρια. Θα ήταν η πρώτη φορά που η FIFA θα άνοιγε με αυτόν τον τρόπο τα εμπορικά της περιουσιακά στοιχεία σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Μετά το σάλο που ξέσπασε διεθνώς, η UEFA αντέδρασε άμεσα υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο είχε καταρτιστεί χωρίς επαρκή διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η αντίδραση πήρε γρήγορα διαστάσεις ανοιχτής εξέγερσης. Στις 30 Ιουλίου, οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA συμφώνησαν ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίαση ότι δεν θα συμμετείχαν σε διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εάν το σχέδιο δεν αποσυρόταν, σύμφωνα με τη δικαστική κατάθεση της UEFA. Στη συνέχεια, αντίστοιχη στάση υιοθέτησαν η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η CONCACAF.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ινφαντίνο εγκατέλειψε το σχέδιο του, όμως η απόσυρσή του δεν έκλεισε την υπόθεση. Η UEFA συνέχισε να ζητεί απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε η συμφωνία, την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αλλά και πληροφορίες για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και στο όλο σχέδιο.

Σύμφωνα με τη σημερινή δικαστική προσφυγή, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ισχυρίζεται ότι ο Ινφαντίνο και ένας μικρός κύκλος συμβούλων και επενδυτών επεξεργάζονταν την πρόταση για περισσότερο από έναν χρόνο, χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί το Συμβούλιο της FIFA, οι περιφερειακές συνομοσπονδίες ή οι 211 εθνικές ομοσπονδίες.

Για το σκοπό αυτό και για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες η UEFA κατέθεσε αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκοντας να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα και μαρτυρίες από οντότητες της FIFA στη Φλόριντα.

Παράλληλα, προσέφυγε στη Νέα Υόρκη, ζητώντας στοιχεία από την Thrive Capital και τον ιδρυτή της, Τζόσουα Κούσνερ, για τον ρόλο τους στην ανάπτυξη της στρατηγικής.

Ο Κούσνερ είναι ένας από τους γνωστότερους Αμερικανούς επενδυτές τεχνολογίας και ιδρυτής της Thrive Capital. Είναι επίσης ο νεότερος αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ υπήρξε στενός σύμβουλος του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του.

Στο επίμαχο σχέδιο της FIFA, επενδυτικό όχημα που ελέγχεται από τον Κούσνερ και συνδέεται με την Thrive Capital είχε οριστεί να ηγηθεί της ομάδας των επενδυτών. Σύμφωνα με την UEFA, οι επενδυτές θα κατέβαλλαν 4,2 δισ. δολάρια για συμμετοχή στη FIFA Forward Enterprise, αποκτώντας μόνιμο οικονομικό συμφέρον στον εμπορικό βραχίονα της FIFA.

Η UEFA αναφέρει στην προσφυγή στις ΗΠΑ ότι ο Ινφαντίνο είχε υποστηρίξει πως το σχέδιο θα «απελευθέρωνε τις εμπορικές δυνατότητες και ευκαιρίες που διαθέτει η FIFA».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα όχημα μέσω του οποίου ο Ινφαντίνο και ένας μικρός κύκλος προσώπων θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνιμη συμμετοχή στα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της FIFA και να επωφεληθούν οικονομικά από αυτά, εις βάρος της FIFA, των μελών της και άλλων φορέων της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των οικονομικών μεγεθών. Η FIFA αναμένεται να διαθέτει περίπου 5 δισ. δολάρια σε ταμειακά αποθέματα, ενώ τα έσοδά της για τον εμπορικό κύκλο 2023-2026 εκτιμάται ότι θα φθάσουν στο επίπεδο-ρεκόρ των 15 δισ. δολαρίων. Για την UEFA, τα μεγέθη αυτά ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη προσέλκυσης εξωτερικών κεφαλαίων και κυρίως με την αποτίμηση των 20 δισ. δολαρίων.

Εφόσον η UEFA καταθέσει τελικά την ποινική καταγγελία στην Ελβετία, θα εναπόκειται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να αποφασίσουν εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έναρξη επίσημης ποινικής έρευνας τόσο σε βάρος του Ινφαντίνο όσο ενδεχομένως και άλλων αξιωματούχων ή συμβούλων της FIFA.

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