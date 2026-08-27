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Η Ευρώπη δυσκολεύεται να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ο ανταγωνισμός με την Ασία για τις διαθέσιμες προμήθειες να ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση που είχε πυροδοτήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF ξεπέρασε την Τρίτη τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, προτού υποχωρήσει ελαφρώς. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, κινούνται στην περιοχή των 66-67 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας έτσι κοντά σε πολυετή υψηλά.

Ένας ψυχρός χειμώνας, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη στενότητα στην προσφορά, θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα μεταξύ 90 και 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δήλωσε στο CNBC ο Τανκρέντ Φουλόπ, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

Αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν σε σημείωμα τους ότι, εάν οι εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή «ομαλοποιηθούν μόνο σταδιακά έως το 2027», τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ώστε να περιοριστεί επαρκώς η ζήτηση από την Ασία και να μπορέσει η Ευρώπη να διαχειριστεί τα επίπεδα των αποθεμάτων της κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η μεγάλη ανησυχία για την Ευρώπη είναι ότι, προς το παρόν, τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή και σε ένα διάστημα που οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν να τα αναπληρώνουν για τη χειμερινή περίοδο.

Στερεύουν τα αποθέματα λόγω πολέμου και ακραίας ζέστης

Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές LNG από βασικούς παραγωγούς του Κόλπου, όπως το Κατάρ, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου κατά την οποία η Ευρώπη αναπληρώνει τα αποθέματα φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Την ίδια στιγμή, το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει αυξήσει τη ζήτηση για κλιματισμό και άλλες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη για θέρμανση και μαγείρεμα, υπό φυσιολογικές συνθήκες μειώνεται. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το ένα έκτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν περιορίσει παράλληλα τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η ζέστη έχει προκαλέσει μείωση της πυρηνικής παραγωγής, με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε ολόκληρη την περιοχή να αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ και η αιολική ηλεκτροπαραγωγή παρέμεινε ασθενής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ως αποτέλεσμα, οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται περίπου στο 63% της χωρητικότητάς τους, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για αυτή την εποχή του έτους και βρίσκεται περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Σε επίπεδο κρατών μελών, η Γερμανία ξεχωρίζει αρνητικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη αποθηκευτική δυναμικότητα στην ΕΕ, καθώς τα αποθέματα της βρίσκονται λίγο πάνω το 50%, ήτοι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Ακόμη πιο χαμηλά, γύρω στο 45% βρίσκονται τα αποθέματα της Ολλανδίας, ενώ η Γαλλία κινείται λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου στο 65%.

Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στην Ιταλία, όπου η πληρότητα έχει ξεπεράσει το 81%, ενώ Πολωνία και Ιταλία αγγίζουν «ταβάνι» κοντά στο 90%.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά να εισέλθει στον χειμώνα χωρίς επαρκές απόθεμα ασφαλείας απέναντι σε μια ψυχρή περίοδο προς το τέλος του χειμώνα, ιδιαίτερα επειδή η ποσότητα που μπορεί να αντληθεί από τις αποθήκες σε μια ημέρα κορύφωσης της ζήτησης μειώνεται όσο αδειάζουν οι αποθήκες», υποστήριξε στο CNBC ο Ματ Ντρίνκγουοτερ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα φυσικού αερίου στην Energy Aspects.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η ενίσχυση του καιρικού φαινομένου El Nino να οδηγήσει σε έναν ήπιο χειμώνα κατά το πρώτο διάστημά του στη βορειοανατολική Ασία, περιορίζοντας τη ζήτηση, ανέφερε ο Ντρίνκγουοτερ. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, το φαινόμενο «αυξάνει επίσης τον κίνδυνο το τελευταίο μέρος του χειμώνα να είναι ψυχρότερο από το συνηθισμένο».

Κλειδί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Μία από τις πλέον κρίσιμες μεταβλητές είναι το κατά πόσον σημαντικές ποσότητες LNG από τη Μέση Ανατολή θα επιστρέψουν στην αγορά πριν από τον χειμώνα.

Μια ουσιαστική ανάκαμψη των εξαγωγών LNG από τη Μέση Ανατολή θα σήμαινε ότι, παρότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πιθανό να εισέλθει στον χειμώνα με «ανησυχητικά χαμηλά αποθέματα», θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων της για την περίοδο κορύφωσης του ψύχους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Ντρίνκγουοτερ.

Ωστόσο, ελάχιστα μπορούν να θεωρηθούν βέβαια, δεδομένης της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας γύρω από αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια εμπορική οδό.

Εάν οι ροές LNG από τη Μέση Ανατολή δεν επιστρέψουν σε υψηλά επίπεδα πριν από τον χειμώνα, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου, αυξημένους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και, στο χειρότερο σενάριο, περιορισμούς στην κατανάλωση φυσικού αερίου από τη βιομηχανία, ανέφερε ο Ντρίνκγουοτερ.

Ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG θα παραμείνει επίσης έντονος, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς θα είναι περιορισμένη κατά τους επόμενους 12 μήνες. Οι νέες εγκαταστάσεις στο Κατάρ δεν αναμένεται να φθάσουν σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με τη Wood Mackenzie.

Η Wood Mackenzie χαρακτήρισε την Ευρώπη ως περιοχή που «πλησιάζει σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης», με ελάχιστες βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο, την ώρα που πλησιάζει η προθεσμία για την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού LNG στις αρχές του 2027.

Με τις σημερινές τιμές, η Ευρώπη διατηρεί ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι της Ασίας στην προσέλκυση ευέλικτων φορτίων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Τανκρέντ Φουλόπ της Morningstar, εφόσον συνυπολογιστεί το υψηλότερο μεταφορικό κόστος για την αποστολή αυτών των φορτίων προς την Ασία.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG, εάν οι υπόλοιπες πηγές εφοδιασμού εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

«Εκτιμούμε ότι η Ευρώπη θα χρειαζόταν περίπου 64 δισ. κυβικά μέτρα LNG από τις ΗΠΑ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 77% του συνόλου των αμερικανικών εξαγωγών», υποστήριξε ο Φουλόπ.

«Η προσέλκυση ενός τόσο ασυνήθιστα υψηλού μεριδίου θα απαιτούσε από την Ευρώπη να προσφέρει σημαντικά υψηλότερη καθαρή απόδοση σε σχέση με την Ασία. Στο ανώτερο άκρο του εύρους, οι υψηλές τιμές θα άρχιζαν επίσης να εξισορροπούν την αγορά μέσω της πτώσης της βιομηχανικής ζήτησης και της στροφής σε εναλλακτικά καύσιμα», πρόσθεσε.

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