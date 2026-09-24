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Ο Φαίκ Μπολκιά, ο 28χρονος ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι που θεωρείται ευρέως ως ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, βρίσκεται πλέον χωρίς ποδοσφαιρική στέγη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο ταλαντούχος εξτρέμ και αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μπρουνέι έμεινε ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την ταϊλανδέζικη Ρατσαμπούρι. Παρότι αποχώρησε από τον σύλλογο της πρώτης κατηγορίας της Ταϊλάνδης την 1η Ιουλίου, οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου δεν τελεσφόρησαν, με αποτέλεσμα να παραμένει διαθέσιμος στην αγορά των ελεύθερων παικτών, όπως αναφέρει η dailysports.net.

Μια βασιλική δυναστεία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο τίτλος του πλουσιότερου αθλητή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν οφείλεται στις αμοιβές του από τις ομάδες όπου αγωνίστηκε, αλλά στη μυθική περιουσία της βασιλεύουσας δυναστείας του Μπρουνέι. Γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιά και ανιψιός του σημερινού Σουλτάνου, Χασανάλ Μπολκιά, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής συνδέεται με μια βασιλική περιουσία που εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Φυσικά, τα τεράστια αυτά κεφάλαια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της δυναστείας και όχι προσωπικά δεδουλευμένα από την αθλητική του δραστηριότητα.

Από τις ακαδημίες της Premier League στα γήπεδα της Ασίας

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ο Μπολκιά επένδυσε από νωρίς στο ποδοσφαιρικό του ταλέντο, χτίζοντας τις βάσεις της καριέρας του στις υποδομές κορυφαίων αγγλικών συλλόγων, όπως η Σαουθάμπτον, η Τσέλσι και η Λέστερ. Το πέρασμά του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μαρίτιμο, πριν αποφασίσει να μετακομίσει στο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης για λογαριασμό της Τσονμπούρι και στη συνέχεια της Ρατσαμπούρι. Σε διεθνές επίπεδο, παραμένει το σημείο αναφοράς για την πατρίδα του, καταγράφοντας έξι συμμετοχές με το εθνικό παράσημο του Μπρουνέι.

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