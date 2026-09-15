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Η Βίκυ Σάφρα έχει ένα από τα πιο διακριτικά προφίλ ανάμεσα στις γυναίκες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας πλούτου. Ελληνίδα με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ελβετίας και επικεφαλής πλέον της οικογενειακής περιουσίας των Safra, βρίσκεται πίσω από μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που απλώνεται από το private banking και τα ακίνητα έως τις επενδύσεις και τη φιλανθρωπία.

Η οικογένεια Σάφρα διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε πάνω από 26,5 δισ. δολάρια, ενώ η ίδια έχει καταγραφεί από το Forbes μεταξύ των πλουσιότερων Ελληνίδων στον κόσμο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο πλούτος αυτός δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μία γενιά. Η ιστορία των Safra ξεκινά σχεδόν δύο αιώνες πριν και περνά από το Χαλέπι της Συρίας στη Βραζιλία και από εκεί στα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

Σήμερα, η J. Safra Sarasin ανοίγει το πρώτο της υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί διεθνή πόλο έλξης στο wealth και το private banking, αλλά και με έναν ισχυρό συμβολισμό για την Ελληνίδα που βρίσκεται στο τιμόνι της αυτοκρατορίας.

Από τη Θεσσαλονίκη στη Βραζιλία

Η Βίκυ Σαρφάτη, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, γεννήθηκε σε ελληνική οικογένεια εβραϊκής καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη. Η ζωή της άλλαξε όταν η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία, όπου σε ηλικία μόλις 17 ετών γνώρισε τον Τζόζεφ Σάφρα, τον άνθρωπο που θα εξελισσόταν σε έναν από τους ισχυρότερους τραπεζίτες του κόσμου.

Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1969 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά και 14 εγγόνια. Ο γάμος τους ένωσε δύο οικογένειες με μεταναστευτικές ρίζες και ισχυρή επιχειρηματική παράδοση και αποτέλεσε την απαρχή μιας κοινής διαδρομής που θα έφερνε τη Βίκυ Σάφρα στην κορυφή του διεθνούς wealth management.

Ο Τζόζεφ Σάφρα, γεννημένος στο Χαλέπι, προερχόταν από μια οικογένεια με μακρά παράδοση στο εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Οι ρίζες της οικογενειακής επιχείρησης ανάγονται στο 1840, όταν ιδρύθηκε η Safra Frères & Cie, που χρηματοδοτούσε εμπορικά καραβάνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το 1953 ο πατέρας του, Τζέικομπ Σάφρα, μετέφερε την οικογένεια στη Βραζιλία. Εκεί ξεκίνησε με εμπορικές δραστηριότητες και στη συνέχεια πέρασε στον τραπεζικό κλάδο. Ο Τζόζεφ ακολούθησε τα βήματά του και σταδιακά δημιούργησε έναν διεθνή χρηματοοικονομικό όμιλο.

Η κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας

Όταν ο Τζόζεφ Σάφρα πέθανε το 2020, σε ηλικία 82 ετών, άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία και έναν όμιλο με δραστηριότητες σε τρεις ηπείρους.

Η Βίκυ Σάφρα βρέθηκε στο επίκεντρο της οικογενειακής περιουσίας, μαζί με τα τέσσερα παιδιά της. Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει τραπεζικές δραστηριότητες στη Βραζιλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, ενώ σημαντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου αφορά το real estate.

Στις επιχειρήσεις της οικογένειας περιλαμβάνονται η J. Safra Sarasin, η Safra National Bank of New York και η Banco Safra στη Βραζιλία. Πρόκειται για έναν όμιλο που απευθύνεται σε πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας και έχει χτίσει ισχυρή παρουσία στον χώρο του private banking.

Παράλληλα, οι Safra έχουν αποκτήσει σημαντική θέση στην αγορά ακινήτων. Στο χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνονται εμβληματικά κτίρια στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων ο Gherkin, ο χαρακτηριστικός ουρανοξύστης στην καρδιά του City του Λονδίνου.

Τα παιδιά και η επόμενη γενιά

Η συνέχεια της οικογενειακής αυτοκρατορίας έχει ήδη περάσει στα τέσσερα παιδιά της Βίκυς και του Τζόζεφ Σάφρα.

Ο Τζέικομπ Σάφρα έχει αναλάβει σημαντικό μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της οικογένειας, μεταξύ άλλων τις τράπεζες J. Safra Sarasin στην Ελβετία και Safra National Bank of New York, καθώς και δραστηριότητες στο αμερικανικό real estate.

Ο Ντέιβιντ Σάφρα έχει κεντρικό ρόλο στη Banco Safra της Βραζιλίας και στις δραστηριότητες real estate της οικογένειας στη χώρα.

Ο Αλμπέρτο Σάφρα ακολούθησε διαφορετική πορεία. Αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της Banco Safra και δημιούργησε την ASA Investments, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με παρουσία στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

Η Έστερ Σάφρα έχει επιλέξει τον χώρο της εκπαίδευσης και συνδέεται με το σχολείο Beit Yaacov στο Σάο Πάολο, το οποίο δημιουργήθηκε από το οικογενειακό ίδρυμα.

Η οικογένεια έχει ήδη προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, με τη J. Safra Sarasin να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ασία και την Banco Safra να ενισχύει την παρουσία της στο private banking και στη διαχείριση περιουσίας στη Βραζιλία.

Η Ελλάδα στο επόμενο βήμα

Παρά το διεθνές αποτύπωμα, η Ελλάδα παραμένει ξεχωριστή για τη Βίκυ Σάφρα. Οι δεσμοί της οικογένειας με τη χώρα είναι ισχυροί και η ίδια διατηρεί ελληνική καταγωγή και υπηκοότητα.

Το ενδιαφέρον αποκτά πλέον και επιχειρηματική διάσταση, καθώς η J. Safra Sarasin ανοίγει νέο υποκατάστημα στην Αθήνα.

Η είσοδος στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει αρχίσει να προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και private banks. Για έναν όμιλο που δραστηριοποιείται στη διαχείριση μεγάλων ιδιωτικών περιουσιών, η ελληνική αγορά μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη κομμάτι της διεθνούς στρατηγικής του.

Και για τη Βίκυ Σάφρα, θα είχε και έναν επιπλέον συμβολισμό: η οικογενειακή αυτοκρατορία που ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή, μεγάλωσε στη Βραζιλία και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκτά επιχειρηματική παρουσία και στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η δική της οικογενειακή διαδρομή.

Η διακριτική ζωή μιας δισεκατομμυριούχου

Παρά την τεράστια περιουσία της, η Βίκυ Σάφρα αποφεύγει τη δημοσιότητα. Ζει στην Ελβετία και οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι περιορισμένες, με τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους εμφανίζεται στο προσκήνιο.

Στη Νέα Υόρκη διαθέτει ένα από τα πιο γνωστά ακίνητα της οικογένειας: το πολυτελές διαμέρισμα στην 740 Park Avenue, το οποίο αγοράστηκε το 2017 έναντι περίπου 25,25 εκατ. δολαρίων και είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την Τζάκι Κένεντι.

Η τέχνη αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της ζωής της. Η οικογένεια έχει μακρά σχέση με τον πολιτισμό, ενώ η αδελφή της Βίκυς, Γκρέτα Σαρφάτι, είναι γνωστή σύγχρονη καλλιτέχνις.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρουσία της φιλανθρωπίας. Μέσω του Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, η οικογένεια χρηματοδοτεί δράσεις στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής στήριξης.

Από τα καραβάνια στο private banking

Η ιστορία της Βίκυς Σάφρα είναι τελικά άρρηκτα δεμένη με την ιστορία μιας οικογένειας που κατάφερε να μετατρέψει μια εμπορική δραστηριότητα της Οθωμανικής εποχής σε έναν σύγχρονο διεθνή χρηματοοικονομικό όμιλο.

Από τα καραβάνια του Χαλεπίου μέχρι τα private banks της Γενεύης, της Νέας Υόρκης και του Σάο Πάολο, οι Safra έχουν διατηρήσει ένα χαρακτηριστικό που τους ακολουθεί επί σχεδόν δύο αιώνες: οικογενειακός έλεγχος, χαμηλό προφίλ και έμφαση στη διαχείριση πλούτου.

Σήμερα, η Βίκυ Σάφρα βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της κληρονομιάς. Και την ώρα που η επόμενη γενιά αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, η Ελλάδα αποτελεί έναν νέο σταθμό στην ιστορία μιας από τις ισχυρότερες τραπεζικές οικογένειες του κόσμου.

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