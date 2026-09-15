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H χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί διεθνή πόλο έλξης στο wealth και το private banking, με την Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA να ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα.

Η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα εντάσσεται στη στρατηγική του για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Με έδρα την Αθήνα, το νέο υποκατάστημα θα εξυπηρετεί πελάτες με φορολογική/μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, προσφέροντας διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και πρόσβαση στις διεθνείς δυνατότητες της τράπεζας μέσω της έδρας της στο Λουξεμβούργο.

Η Bank J. Safra Sarasin έχει ελβετικές ρίζες και ιστορία από το 1841. Η σημερινή επωνυμία προέκυψε από την ένωση της τραπεζικής παράδοσης των Safra και Sarasin. Ανήκει στον ευρύτερο J. Safra Group, έναν ιδιωτικό, οικογενειακά ελεγχόμενο όμιλο με δραστηριότητες στην τραπεζική, τα ακίνητα και άλλους κλάδους.

Η J. Safra Sarasin είναι κατά βάση private bank: απευθύνεται σε εύπορους ιδιώτες, οικογένειες, family offices και θεσμικούς επενδυτές, με υπηρεσίες wealth management, asset management, επενδυτικές συμβουλές κ.ά.

Έχει παρουσία σε πάνω από 30 τοποθεσίες διεθνώς και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το 2025, διαχειρίζεται περίπου CHF 224 δισ. περιουσιακά στοιχεία πελατών, με περίπου 2.550 εργαζομένους.

Το 2025 έκανε και μια σημαντική κίνηση στην την αγορά fintech, αποκτώντας τη Saxo Bank ως πλειοψηφικός μέτοχος.

Το ελληνικό υποκατάστημα είναι καταχωρισμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος και ξεκινά τη λειτουργία του από σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Επικεφαλής του είναι η Lia Pittaouli, η οποία αναφέρεται στον Jules Moor, CEO της Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA.

Το υποκατάστημα θα προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε Έλληνες πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, οικογένειες και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και μια πραγματικά προσωπική προσέγγιση. Παράλληλα, θα προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις βιώσιμων επενδύσεων, οι οποίες στηρίζονται σε αποδεδειγμένη πορεία και πολυετή εμπειρία.

O Jules Moor, CEO της Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA δήλωσε: «Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά. Η εξαιρετική φήμη, ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία της Lia θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την τράπεζα. Με την ίδρυση του νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα και αξιοποιώντας το booking center μας στο Λουξεμβούργο, η τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να εξυπηρετήσει πελάτες σε αυτή τη στρατηγικά σημαντική αγορά».

Η Lia Pittaouli, Managing Director της Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA – Greek Branch δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που εντάχθηκα σε ένα αναγνωρισμένο και ισχυρό παγκόσμιο brand στον χώρο της διαχείρισης περιουσίας. Η ισχύς της Banque J. Safra Sarasin, η οικογενειακή της ιδιοκτησία και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός της στόχος να επικεντρώνεται σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, σε συνδυασμό με τον πρωτοποριακό της ρόλο στις βιώσιμες επενδύσεις για περισσότερα από 35 χρόνια, θα αποτελέσουν αναμφίβολα βασικούς παράγοντες της επιτυχίας μας».

Η Ελληνίδα πίσω από την τραπεζική αυτοκρατορία Safra

Πίσω από τον διεθνή τραπεζικό όμιλο J. Safra Sarasin βρίσκεται μία από τις πλέον ισχυρές οικογένειες του παγκόσμιου private banking, η οικογένεια Safra, με ρίζες στη Μέση Ανατολή και ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Κεντρικό πρόσωπο της οικογένειας είναι η Vicky Safra, ελληνικής καταγωγής, η οποία παντρεύτηκε τον Βραζιλιανολιβανέζο τραπεζίτη Joseph Safra και μετά τον θάνατό του, το 2020, βρέθηκε στο τιμόνι μιας τεράστιας οικογενειακής περιουσίας. Η Safra και τα παιδιά της ελέγχουν τον οικογενειακό όμιλο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους διεθνώς.

Η J. Safra Sarasin, με ιστορία που ξεκινά από το 1841, αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα της οικογενειακής τραπεζικής δραστηριότητας και εξειδικεύεται στο private banking και το wealth management. Η είσοδος στην Αθήνα, επομένως, σηματοδοτεί την προσπάθεια του ομίλου να προσεγγίσει απευθείας την ελληνική αγορά υψηλών εισοδημάτων και μεγάλων περιουσιών.

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