Τουλάχιστον 2,2 δισ. στερλίνες (2,9 δισ. δολάρια) διεκδικεί η πρώην σύζυγος του Ρώσου δισεκατομμυριούχου, Βλαντιμίρ Ποτάνιν, στο πλαίσιο της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης για το διαζύγιό τους, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν κατατεθεί σε βρετανικό δικαστήριο.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το ποσό αυτό αποτελεί το «δίκαιο μερίδιό» της από την περιουσία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον πολυτελή, κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής που απολάμβαναν μαζί.

Η Ναταλία Ποτάνινα, η οποία έχει πλέον αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα, προσέφυγε αρχικά στη Δικαιοσύνη του Λονδίνου το 2018, ζητώντας οικονομικό διακανονισμό που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη δημοσίως γνωστή αποζημίωση διαζυγίου που έχει επιδικάσει ποτέ βρετανικό δικαστήριο.

Παράλληλα, έχει καταθέσει εναλλακτική αξίωση ύψους 600 εκατ. στερλινών, επικαλούμενη τις οικονομικές της ανάγκες, σε περίπτωση που το δικαστήριο απορρίψει το αίτημά της για μερίδιο από την περιουσία του πρώην συζύγου της. Αυτό προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του Ποτάνιν.

Ένας γάμος όπου «τα χρήματα δεν αποτελούσαν εμπόδιο»

Η Ποτάνινα περιγράφει έναν γάμο «στον οποίο τα χρήματα δεν αποτελούσαν εμπόδιο», σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Τσαρλς Χάουαρντ, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστά δικαστικά έγγραφα.

Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πελάτισσά του δεν ζητεί χρήματα για την απόκτηση αγαθών όπως «γιοτ ή ιδιωτικά αεροσκάφη», παρότι αυτά αποτελούσαν μέρος της κοινής τους ζωής.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη, ο Χάουαρντ υποστήριξε ότι η Ποτάνινα «δεν είναι τουρίστρια διαζυγίων», δηλαδή κάποια που προσέφυγε στη βρετανική Δικαιοσύνη αποκλειστικά για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη οικονομική μεταχείριση.

Πρόσθεσε ότι σήμερα ζει «σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο από εκείνο που απολάμβανε πριν από τον χωρισμό».

Οι δικηγόροι και των δύο πλευρών δήλωσαν ότι δεν έχουν να κάνουν περαιτέρω σχόλια εκ μέρους των πελατών τους.

Η περιουσία των 21 δισ. δολαρίων και η Norilsk Nickel

Ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν έχει χαρακτηρίσει τις αξιώσεις της πρώην συζύγου του αβάσιμες.

Σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, είναι ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, με καθαρή περιουσία που ανέρχεται σε 21 δισ. δολάρια.

Ο Ρώσος μεγιστάνας είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να εμποδίσει την εκδίκαση της υπόθεσης στη Βρετανία, ενώ οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι το διαζύγιο είχε διευθετηθεί οριστικά πριν από πολλά χρόνια από τα ρωσικά δικαστήρια.

Η περιουσία του προέρχεται κυρίως από τη συμμετοχή του στην MMC Norilsk Nickel PJSC, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής παλλαδίου και εξευγενισμένου νικελίου στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του βρίσκεται σήμερα στη Ρωσία.

Η πρόταση των 25 εκατ. στερλινών που απορρίφθηκε

Τον περασμένο μήνα, ο Ποτάνιν προσέφερε στην πρώην σύζυγό του 25 εκατ. στερλίνες, προκειμένου να δοθεί ένα «αξιοπρεπές και διακριτικό» τέλος στη δικαστική διαμάχη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, «η κίνηση καλής θέλησης δεν έγινε αποδεκτή».

Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Φοκς, υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα ότι η Ποτάνινα είναι «μια απογοητευμένη πρώην σύζυγος, η οποία επικαλείται ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατασκευάζει δεσμούς με την Αγγλία, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη οικονομική επιδίκαση στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία».

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της Ποτάνινα υποστηρίζει ότι η ίδια έλαβε περίπου 6,4 εκατ. δολάρια από τον αρχικό διακανονισμό του διαζυγίου.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, κατέληξε να λάβει λιγότερο από το 1% της περιουσίας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου.

Οι δικηγόροι του πρώην συζύγου της αντιτείνουν ότι αποχώρησε από τον γάμο ως «πολύ πλούσια γυναίκα», έχοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 84 εκατ. δολαρίων.

Ιδιωτικά τζετ, πολυτελείς διακοπές και 1,7 εκατ. στερλίνες στον Τζορτζ Μάικλ

Πέρα από τα ιδιωτικά αεροσκάφη και τις πολυτελείς διακοπές, τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν και άλλες λεπτομέρειες για τον εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής του ζευγαριού.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η καταβολή 1,7 εκατ. στερλινών στον εκλιπόντα Βρετανό τραγουδιστή Τζορτζ Μάικλ, προκειμένου να εμφανιστεί σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στη Ρωσία.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη αποζημίωση διαζυγίου που έχει επιδικαστεί στη Βρετανία παραμένει εκείνη των 554 εκατ. στερλινών, την οποία διατάχθηκε να καταβάλει ο ηγεμόνας του Ντουμπάι, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, στην εν διαστάσει σύζυγό του.