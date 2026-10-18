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Η εικόνα στους δρόμους της Βρετανίας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι παραδοσιακές παμπ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ολοένα μεγαλύτερο βάρος από φόρους, ενεργειακές δαπάνες και κόστος εργασίας. Από τις αρχές του έτους έως και τον Σεπτέμβριο, εκατοντάδες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κατεβάσουν οριστικά ρολά, ενώ οι προβλέψεις για το σύνολο του 2026 προμηνύουν ακόμη περισσότερα λουκέτα.

Συνολικά, 295 παμπ έκλεισαν μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του 2026, αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, μπορεί να αυξηθεί στις 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Το κύμα των λουκέτων απειλεί περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, με περισσότερες από τις μισές να αφορούν εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Σχεδόν 300 λουκέτα μέσα σε εννέα μήνες

Από τις 295 παμπ που διέκοψαν τη λειτουργία τους μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι 226 βρίσκονταν στην Αγγλία, οι 64 στη Σκωτία και πέντε στην Ουαλία.

Στην Αγγλία, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπου έκλεισαν 42 παμπ, ενώ στα βορειοδυτικά καταγράφηκαν άλλα 39 λουκέτα.

Η τάση αναμένεται να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 360 παμπ που θα έχουν κλείσει οριστικά το 2026, έναντι 336 το 2025.

Η αύξηση των λουκέτων προκαλεί ανησυχία όχι μόνο για την απασχόληση, αλλά και για τον αντίκτυπο που έχει η συρρίκνωση του κλάδου στις τοπικές οικονομίες. Οι παμπ αποτελούν για πολλές περιοχές έναν από τους βασικούς χώρους κοινωνικής συναναστροφής, αλλά και ένα σημείο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται μέρος της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Το αυξημένο κόστος πιέζει τους ιδιοκτήτες

Οι επιχειρηματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα συνδυασμό επιβαρύνσεων που καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη λειτουργία μιας παμπ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η υψηλή φορολογία, το ενεργειακό κόστος και οι δαπάνες μισθοδοσίας, ενώ πρόσθετη πίεση δημιουργούν οι κανονιστικές υποχρεώσεις.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες προβλέπουν μείωση 15% στα business rates για το τρέχον οικονομικό έτος. Από το επόμενο οικονομικό έτος, η μείωση αναμένεται να αυξηθεί στο 20%.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των παμπ θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν το συνολικό κόστος λειτουργίας. Η αύξηση των εξόδων έχει περιορίσει τα περιθώρια των επιχειρήσεων και σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταστήσει τη συνέχιση της δραστηριότητας οικονομικά μη βιώσιμη.

Το κόστος για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες

Οι συνέπειες από το κλείσιμο μιας παμπ δεν περιορίζονται στην απώλεια μιας επιχείρησης. Επηρεάζονται οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και συνολικά η εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές όπου λειτουργούν.

Παράλληλα, χάνεται ένας παραδοσιακός χώρος κοινωνικής συνάντησης, ιδιαίτερα σε μικρότερες πόλεις και γειτονιές της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, κάθε παμπ που κλείνει οριστικά στερεί από το βρετανικό Δημόσιο περίπου 200.000 λίρες φορολογικών εσόδων.

Για τον λόγο αυτό ζητούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, με βασικά αιτήματα ένα δικαιότερο και βιώσιμο σύστημα φορολόγησης των επαγγελματικών ακινήτων, το πάγωμα του φόρου στην μπύρα και μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση για την μπύρα που σερβίρεται από βαρέλι.

Παράλληλα, ο κλάδος ζητεί να επανεξεταστεί το κόστος απασχόλησης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, καθώς η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αποτελεί σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού των παμπ.

Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι πλέον να ανακοπεί η πορεία των λουκέτων. Η οικονομική πίεση απειλεί έναν κλάδο που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της βρετανικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής, με τις παμπ να λειτουργούν όχι μόνο ως επιχειρήσεις αλλά και ως σημεία αναφοράς για ολόκληρες κοινότητες.