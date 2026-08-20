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Μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια, η Ντέιζι Γκρίνγουελ και ο σύζυγός της Τζόι Ράιρι κατάφεραν να μετατρέψουν μια μικρή πρωτοβουλία γονέων σε έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες πίεσης για την αλλαγή της πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη χρήση smartphones και social media από ανηλίκους. Ως συνιδρυτές της οργάνωσης Smartphone Free Childhood, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων που οδήγησαν την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ να προωθήσει νέους περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το WhatsApp σε εθνικό κίνημα

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η Γκρίνγουελ δημιούργησε μαζί με μία φίλη της μια ομάδα στο WhatsApp για γονείς που ανησυχούσαν για τη χρήση κινητών και οθονών από τα παιδιά τους. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 1.000 γονείς είχαν εγγραφεί στην ομάδα, γεγονός που τους έκανε να αντιληφθούν ότι υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη από όσο πίστευαν αρχικά.

Το ζευγάρι αξιοποίησε την επαγγελματική του εμπειρία στην επικοινωνία, το branding και τη δημοσιογραφία, αντιμετωπίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία ως μια οργανωμένη εκστρατεία. Η πρώτη σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 20.000 λιρών, τους επέτρεψε να δημιουργήσουν μια μικρή αλλά εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών και να επεκτείνουν γρήγορα τη δράση τους.

Περισσότεροι από 100.000 γονείς

Σήμερα, η Smartphone Free Childhood αριθμεί περισσότερα από 100.000 μέλη μέσω εκατοντάδων τοπικών ομάδων στο WhatsApp σε ολόκληρη τη Βρετανία. Το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του βασίζεται σε εθελοντές, οι οποίοι οργανώνουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο, ανταλλάσσουν εμπειρίες και κινητοποιούν γονείς στις κοινότητές τους.

Η Γκρίνγουελ υποστηρίζει ότι το κίνημα γεννήθηκε επειδή πολλοί γονείς είχαν αρχίσει να αμφισβητούν την αντίληψη πως η παρουσία των παιδιών στα social media είναι αναπόφευκτη. Όπως σημειώνει, η ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση μεγάλωνε όσο αυξάνονταν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Πολιτική πίεση

Αρχικά, οι ιδρυτές της οργάνωσης απέφευγαν την άμεση εμπλοκή στην πολιτική, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ενημέρωση και στην αλλαγή της κοινωνικής κουλτούρας γύρω από τη χρήση των smartphones από τα παιδιά. Ωστόσο, η πρώτη τους προσπάθεια να επηρεάσουν τη νομοθεσία το 2025 απέτυχε, όταν σχετική πρόταση νόμου αποδυναμώθηκε πριν φτάσει προς ψήφιση.

Η κατάσταση άλλαξε στις αρχές του 2026, όταν περιστατικά που αφορούσαν τη δημιουργία παραποιημένων εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Politico, η Smartphone Free Childhood κινητοποιήθηκε άμεσα, καλώντας τα μέλη της να επικοινωνήσουν με τους βουλευτές.

Μέσα σε λίγες ημέρες, περισσότεροι από 100.000 πολίτες είχαν αποστείλει επιστολές στους εκπροσώπους τους ζητώντας αυστηρότερα μέτρα, ενώ ο τελικός αριθμός έφτασε περίπου τις 250.000 παρεμβάσεις. Η πίεση αυτή συνέβαλε ώστε δεκάδες βουλευτές να ζητήσουν δημόσια από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση, οδηγώντας τελικά στην έναρξη διαβούλευσης για την αύξηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας χρήσης των social media.

Παρότι η οργάνωση υποστήριξε την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνει ότι μακροπρόθεσμος στόχος δεν είναι μια μόνιμη απαγόρευση. Οι ιδρυτές της θεωρούν ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει πρώτα να αποδείξουν πως μπορούν να προσφέρουν ασφαλές και μη εθιστικό περιβάλλον για τα παιδιά, πριν αποκτήσουν ξανά πρόσβαση οι ανήλικοι χρήστες.

Η Γκρίνγουελ και ο Ράιρι εκτιμούν ότι η Smartphone Free Childhood θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς πλέον αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και άλλους φορείς ως ένας από τους βασικούς συνομιλητές στη συζήτηση για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών.

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