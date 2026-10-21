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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει για δέκατη συνεχή χρονιά τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική», από τον Οκτώβριο 2026 έως και τον Απρίλιο 2027.

Ο «10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική» απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αρχές της στατιστικής επιστήμης και τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών.

Παράλληλα, ο διαγωνισμός ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση, κατανόηση, αξιοποίηση και επικοινωνία των στατιστικών δεδομένων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση αυξάνεται και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Επιπλέον, οι επιβλέποντες καθηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για νέα εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία της στατιστικής.

Συμμετοχές – Εγγραφές Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν έως και τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κατηγορία Α: Μαθητές Λυκείων

• Κατηγορία Β: Μαθητές Γυμνασίων

Για κάθε ομάδα απαιτείται η καθοδήγηση ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εγγραφή της ομάδας στον διαγωνισμό (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής), την παροχή πληροφοριών στα μέλη της, την επίβλεψη των εργασιών και την καθοδήγησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν στις 20 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 18 Ιανουαρίου 2027. Οι δύο πρώτες ομάδες, ανά κατηγορία, του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον 10o Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Στο ευρωπαϊκό στάδιο θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα βίντεο, στο οποίο, χρησιμοποιώντας επίσημα στατιστικά στοιχεία, θα πραγματεύονται ένα θέμα που θα ανακοινωθεί από τη Eurostat. Βραβεία θα απονεμηθούν στις πέντε πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας για το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού, καθώς και στις νικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού επιπέδου του διαγωνισμού, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής. ΠερισσINFO2ότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες, τόσο του Πανελλήνιου, όσο και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική, είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2027.