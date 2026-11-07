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Διαφορετικό σχεδιασμό απαιτούν οι μετακινήσεις στην Αττική το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου, καθώς ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και οι παράλληλοι αγώνες φέρνουν πολύωρους αποκλεισμούς βασικών δρόμων. Το κέντρο της πρωτεύουσας επηρεάζεται ήδη από το Σάββατο, ενώ την Κυριακή οι περιορισμοί απλώνονται σε ολόκληρη τη διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο.

Για τους οδηγούς, κρίσιμη είναι η διάκριση ανάμεσα στην ώρα διεξαγωγής των αγώνων και στην έναρξη των κυκλοφοριακών μέτρων. Οι δρόμοι κλείνουν νωρίτερα από τις εκκινήσεις, ενώ αρκετοί παραμένουν αποκλεισμένοι και μετά τον τερματισμό. Παράλληλα ισχύουν περιορισμοί στάθμευσης, ειδικές λωρίδες μεταφοράς αθλητών και απαγορεύσεις διέλευσης της αγωνιστικής διαδρομής.

Κυριακή: Οι αποκλεισμοί από τον Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα

Το μεγαλύτερο εύρος παρεμβάσεων καταγράφεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τη λεωφόρο Μαραθώνος να κλείνει τμηματικά και στις δύο κατευθύνσεις.

Από την αφετηρία του Μαραθωνίου μέχρι τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, η διακοπή κυκλοφορίας διαρκεί 05:00–13:30. Στο επόμενο τμήμα, μέχρι τη λεωφόρο Διονύσου, οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται 07:30–15:00. Από εκεί μέχρι τη συμβολή Λαυρίου και Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, το ωράριο είναι 08:00–16:45.

Στη Μεσογείων, μεταξύ Σταυρού Αγίας Παρασκευής και Κατεχάκη, η κυκλοφορία διακόπτεται 08:30–18:30. Πρόσθετα μέτρα προβλέπονται στην Κάτω Σουλίου και στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας, Χρυσής Σμύρνης και Σπηλαίου Πανός.

Περιορισμοί επηρεάζουν επίσης εξόδους της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη, καθώς και την έξοδο 15 προς Μαραθώνος. Τα χρονικά διαστήματα διαφέρουν ανά σημείο, επομένως η δυνατότητα πρόσβασης εξαρτάται από τον επιμέρους αποκλεισμό.

Στο κέντρο, από 05:00 έως 13:00, κυκλοφοριακές διακοπές εφαρμόζονται σε Ακαδημίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγγρού, Αθανασίου Διάκου, Ηλιουπόλεως, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου και Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Οι Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας παραμένουν κλειστές 05:00–19:30. Στη Βασιλίσσης Σοφίας και στις Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους, οι περιορισμοί διαρκούν 05:00–18:30.

Από 06:00 έως 18:30 επηρεάζονται ακόμη η Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, η Φειδιππίδου, η Θηβών, η Μιχαλακοπούλου και οι λεωφόροι Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Σάββατο: Τα μέτρα στο κέντρο και η στάθμευση

Οι πρώτοι μεγάλοι αποκλεισμοί αρχίζουν το Σάββατο στις 14:00. Μέχρι τις 22:30 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε όλο το μήκος των Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας, και στα δύο ρεύματα.

Μέχρι τις 21:00 κλείνει η Βασιλίσσης Σοφίας από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Ζαχάρωφ, μαζί με τις Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Στο ίδιο ωράριο εφαρμόζονται περιορισμοί σε Ακαδημίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγγρού, Αθανασίου Διάκου, Ηλιουπόλεως, Καρέα, Φιλελλήνων, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνονται επίσης τμήματα των Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ξεκινά νωρίτερα, στις 09:00 του Σαββάτου, και ολοκληρώνεται στις 19:30 της Κυριακής. Αφορά καθορισμένα τμήματα των Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγγρού, Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. Η προσωρινή σήμανση καθορίζει τα σημεία όπου δεν επιτρέπεται να παραμείνουν οχήματα.

Οι εναλλακτικές πορείες για τις μετακινήσεις

Για πρόσβαση από το κέντρο προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα, προτείνεται πορεία μέσω Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Κηφισίας και Κατεχάκη. Στην αντίστροφη κατεύθυνση, η διαδρομή περνά από Ούλωφ Πάλμε και Κοκκινοπούλου, συνεχίζοντας προς Κατεχάκη, Κηφισίας και Πανόρμου.

Προς τα νότια προάστια, οι επιλογές περιλαμβάνουν Πειραιώς, Χαμοστέρνας και Συγγρού ή, εναλλακτικά, Καλλιρόης και Βουλιαγμένης.

Όσοι αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας προς Αθήνα μπορούν να κινηθούν μέσω Αρτέμιδας, λεωφόρου Καραμανλή, λεωφόρου Σπάτων και περιφερειακού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα. Για Χαλάνδρι και Βριλήσσια ακολουθεί συνέχεια μέσω Λαυρίου και Κλεισθένους. Για Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου και Ηλιούπολη, η πορεία περνά από Τρικάλων, Γραβιάς και Αγίου Ιωάννου.

Από τον Μαραθώνα προς βόρεια προάστια, Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή Δημοκρατίας, Λίμνης Μαραθώνος, Χελμού, Κρυονέρι και Νέα Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας. Από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια, η μετακίνηση μπορεί να γίνει μέσω Διονύσου και Αγίου Πέτρου.

Οι εναλλακτικές εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις υποδείξεις της Τροχαίας, αφού η πρόσβαση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Αγώνες, μεταφορά δρομέων και πληροφορίες

Το Σάββατο, οι αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές Special Olympics και άτομα με αναπηρία διεξάγονται 16:00–16:55, μέσω Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού προς το Στάδιο. Ακολουθούν οι αγώνες 5 χιλιομέτρων και Universities Night Run, 17:00–21:10, με εκκίνηση στο Σύνταγμα.

Την Κυριακή προηγείται ο αγώνας 10 χιλιομέτρων, 08:00–10:10, ενώ ο Μαραθώνιος διαρκεί 08:30–18:15, από τον Μαραθώνα μέσω του Τύμβου μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για τη μεταφορά αθλητών, από τις 05:00, η αριστερή λωρίδα της Μαραθώνος προς Αθήνα, μεταξύ Μαραθωνομάχων και Κάτω Σουλίου, λειτουργεί αντίστροφα αποκλειστικά για λεωφορεία. Η δεξιά εξυπηρετεί οχήματα διοργάνωσης, διαπιστευμένα και έκτακτης ανάγκης. Το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 30 χλμ./ώρα.

Στην Κάτω Σουλίου, οι δύο λωρίδες προς Μαραθώνος χρησιμοποιούνται αντίστροφα 05:00–09:00. Στα αποκλεισμένα τμήματα, η κάθετη διέλευση οχημάτων επιτρέπεται μόνο από ελεγχόμενους κόμβους. Πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών δεν επιτρέπεται να διασχίζουν τη διαδρομή ή να κινούνται στο οδόστρωμά της κατά τον αγώνα.

Διευκρινίσεις παρέχονται στα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239, το Σάββατο 15:00–23:00 και την Κυριακή 06:00–20:00.

Ο έγκαιρος προγραμματισμός παραμένει απαραίτητος, ιδιαίτερα για όσους χρειάζονται πρόσβαση στο κέντρο ή διέλευση από την ανατολική Αττική κατά τις ώρες των αποκλεισμών, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και άσκοπες παρακάμψεις στη διαδρομή τους, λόγω των κλειστών δρόμων.