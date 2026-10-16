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Στην ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας του ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδές ασθενών συνέβαλε η φετινή δωρεά μίσθωσης δύο πλήρως εξοπλισμένων ελικοπτέρων Leonardo AW139, από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών παροχής ιατρικής φροντίδας κατά τη θερινή περίοδο.

Ενενήντα επτά ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκαν άμεση αεροδιακομιδή μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με τα δύο ελικόπτερα από τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου στις κατάλληλες μονάδες Υγείας.

Ειδικότερα, από τις 7 Ιουλίου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, τα δύο ελικόπτερα που διατέθηκαν στο ΕΚΑΒ μέσω της δωρεάς ύψους 2 εκατ. ευρώ από τις παραπάνω τέσσερις τράπεζες, στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης τους για κοινωνική προσφορά με έμφαση την Υγεία και την Παιδεία, συμπλήρωσαν συνολικά 163 ώρες πτήσης και πραγματοποίησαν:

49 αεροδιακομιδές από τη Βάση Αεροδιακομιδών Ακτίου, για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των Ιονίων Νήσων.

48 αεροδιακομιδές από τη Βάση Αεροδιακομιδών Ρόδου, για την κάλυψη των αναγκών των Δωδεκανήσων.

Η επιλογή των δύο συγκεκριμένων περιοχών από το υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ, έγινε με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε νησιωτικές περιοχές, όπου οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες και η επείγουσα αεροδιακομιδή είναι καθοριστική για τη ζωή του ασθενούς.

Τα ελικόπτερα διατέθηκαν πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με εξειδικευμένα πληρώματα και ενίσχυσαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ.