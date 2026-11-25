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Τόσο η εποπτεία όσο και οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών φαίνεται πως επιθυμούν να διατηρήσουν υψηλά τα κεφαλαιακά τους αποθέματα παρά την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση.

Οσο το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και η πορεία των επιτοκίων δημιουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόσο ενισχύεται η ανάγκη να διατηρούνται υψηλοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η περιοχή του 14% στον δείκτη CET1 φαίνεται να είναι κομβική για τράπεζες επενδυτές αλλά και εποπτεία καθώς αποτυπώνει μια συντηρητική αλλά συγχρόνως και ασφαλή αντίληψη για το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζεται να διατηρούν οι τράπεζες, προκειμένου να μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενες αναταράξεις, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και ταυτόχρονα να συνεχίσουν τις διανομές προς τους μετόχους τους.

Η Eurobank, μια τράπεζα με ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή θέση προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, με στόχο να διατηρήσει τον δείκτη CET1 στην περιοχή του 13,8% στο πλαίσιο της εξαγοράς της βουλγαρικής Fibank. Φυσικά η αύξηση βοηθάει στην περίπτωση της Eurobank και για την επενδυτική διασπορά των μετοχών της τράπεζας .

Όμως και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, ενώ είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο στο Capital Markets Day στόχο για δείκτη CET1 στο 12,5%, σήμερα εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει το 2027 με επίπεδο υψηλότερο του 14%.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη αλλαγή προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής εποπτείας. Στα αποτελέσματα του SREP για το 2026, η ΕΚΤ περιγράφει ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, στο οποίο οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι εμπορικές εντάσεις και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία προκαλούν μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και στις τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ένα ισχυρότερο και πιο παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να επιβαρύνει την ανάπτυξη, να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης.

Για τις τράπεζες, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις άμεσες επιπτώσεις από τις αγορές. Περνά κυρίως μέσα από την πραγματική οικονομία και την ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Μια επιχείρηση που βλέπει το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται, τις εξαγωγές της να περιορίζονται ή τη ζήτηση να υποχωρεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πιέσεις στη ρευστότητα και στην κερδοφορία της. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που επιβαρύνεται από το κόστος διαβίωσης ή από ακριβότερη χρηματοδότηση έχει μικρότερα περιθώρια να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.

Εδώ συναντώνται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι με τη νομισματική πολιτική. Η πορεία των επιτοκίων επηρεάζει ταυτόχρονα το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τη ζήτηση για νέα δάνεια, τις αποτιμήσεις και την κερδοφορία των τραπεζών. Μια περίοδος υψηλότερων επιτοκίων μπορεί να αυξήσει την πίεση στους ευάλωτους δανειολήπτες, ιδίως όταν τα δάνεια ανατιμολογούνται, ενώ μια ταχεία αποκλιμάκωση μπορεί να περιορίσει τα καθαρά έσοδα από τόκους και να δυσκολέψει τη δημιουργία νέων κεφαλαίων. Η εποπτεία καλείται, επομένως, να αξιολογήσει όχι μόνο την εικόνα των ισολογισμών σήμερα, αλλά και την αντοχή τους σε διαφορετικά σενάρια για την οικονομία και τα επιτόκια.

Η ΕΚΤ επισημαίνει, άλλωστε, ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει εκτεθειμένος σε κινδύνους που απορρέουν από πιθανή εξασθένηση της ικανότητας αποπληρωμής των δανειοληπτών, υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ανανεωμένη μεταβλητότητα στις αγορές. Γι’ αυτό και στις εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2027-2029 τοποθετεί σε κεντρική θέση την ανθεκτικότητα των τραπεζών απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους και τα μακροοικονομικά σοκ, με ειδική έμφαση στα κριτήρια χορήγησης δανείων, στα επίπεδα κεφαλαιοποίησης και στην εφαρμογή των νέων κανόνων CRR III.

Το ενδεχόμενο νέας γενιάς κόκκινων δανείων

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεν εξαλείφει τον πιστωτικό κίνδυνο. Αντιθέτως, η εποπτεία θέλει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες δεν θα θεωρήσουν τη σημερινή βελτίωση μόνιμη και δεν θα χρησιμοποιήσουν το σύνολο του κεφαλαιακού τους περιθωρίου για διανομές ή επιθετική πιστωτική επέκταση.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η ποιότητα του ενεργητικού έχει βελτιωθεί, ωστόσο επισημαίνει ότι ορισμένες κατηγορίες χαρτοφυλακίων εξακολουθούν να εμφανίζουν ευπάθειες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην εμπορική ακίνητη περιουσία, καθώς οι συγκεκριμένοι τομείς είναι ευαίσθητοι στο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), στην αντίστοιχη φθινοπωρινή έκθεσή της, υπογραμμίζει επίσης ότι οι χαμηλοί συνολικοί δείκτες NPL μπορεί να αποκρύπτουν εστίες ευπάθειας, καθώς σε ορισμένα χαρτοφυλάκια παραμένουν αυξημένα τα δάνεια Stage 2, δηλαδή εκείνα στα οποία έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου χωρίς να έχουν ακόμη χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενα.

Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο αποκτά σημασία η διατήρηση ενός ισχυρού CET1. Τα κεφάλαια λειτουργούν ως η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε ενδεχόμενες ζημιές από νέες επισφάλειες

Η Τράπεζα Πειραιώς κρατά υψηλότερα τον πήχη

Η περίπτωση της Πειραιώς αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή τη νέα ισορροπία. Η τράπεζα βρίσκεται στο 12,9% CET1 στο εννεάμηνο του 2026, μετά την πρόβλεψη για διανομή κερδών, και είχε θέσει ως στόχο να υπερβεί το 13% στο τέλος της χρονιάς. Η διοίκηση, ωστόσο, εμφανίζεται διατεθειμένη να κινηθεί με μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας: σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση προς τους αναλυτές, αναμένει δείκτη υψηλότερο του 14% στο τέλος του 2027, πάνω από τον εσωτερικό στόχο του 13%.

Ο CFO Θ. Γναρδέλης συνέδεσε τη συντηρητική αυτή προσέγγιση με τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, αλλά και με την πρόθεση της τράπεζας να διατηρήσει κεφαλαιακό απόθεμα για πιθανές συμπληρωματικές εξαγορές σε πρόσφατη παρουσίαση σε αναλυτές.

Η τράπεζα δεν χρειάζεται, πάντως, να προσφύγει σε αύξηση κεφαλαίου για να ενισχύσει τη θέση της. Η οργανική κερδοφορία, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναμένεται να στηρίξει τη δημιουργία κεφαλαίου. Επιπλέον, η πρόοδος προς την υπαγωγή της ασφαλιστικής στο καθεστώς του Danish Compromise θα μπορούσε να περιορίσει την κεφαλαιακή επιβάρυνση της συμμετοχής της στον όμιλο, εφόσον εκπληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Την ίδια ώρα, η μερισματική απόδοση της μετοχής εκτιμάται από την Autonomous Research στο 5,6% για το 2027 και στο 5,5% για το 2028. Έτσι, η διατήρηση ισχυρού κεφαλαιακού αποθέματος δεν αποκλείει τις διανομές, αλλά τις τοποθετεί σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης προσοχής.

Τα κεφαλαιακά περιθώρια των υπόλοιπων τραπεζών

Η εικόνα των άλλων δύο μεγάλων τραπεζών επιβεβαιώνει ότι τα κεφαλαιακά περιθώρια διαφέρουν, χωρίς να αλλάζει η ανάγκη διατήρησης ισχυρής βάσης. Η Alpha Bank εμφάνισε CET1 14,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος, ενώ η Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στο 17,5%, επίσης μετά την πρόβλεψη για διανομές. Η Εθνική διατηρεί, συνεπώς, το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ η Alpha βρίσκεται ήδη κοντά στην περιοχή του 14%.

Στην περίπτωση της Eurobank, η εξαγορά της Fibank προσφέρει ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που αποδίδεται στην κεφαλαιακή επάρκεια. Η τράπεζα προτίθεται να συνδυάσει μέρος του υφιστάμενου πλεονάσματος κεφαλαίων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 750 εκατ. ευρώ, ώστε ο pro forma δείκτης CET1 να διαμορφωθεί κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εξαγορά του 100% της Fibank εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1, ενώ η προτεινόμενη χρηματοδοτική δομή επιτρέπει στη Eurobank να διατηρήσει τον στόχο διανομής κερδών στο 55%.