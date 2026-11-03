Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Άνοιξε πλήρως τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενος χθες στο Πεντάγωνο τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, καθώς, όπως αποδείχθηκε, η προμήθεια τριών αεροσκαφών KC-390 EMBRAER, με δυνατότητα πρόσκτησης (option) τριών επιπλέον αεροσκαφών, ήταν μόνο η… αρχή.

Αφενός, γιατί τα αεροσκάφη-τάνκερ αλλάζουν άρδην τα δεδομένα για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως προς την αυτονομία πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών, αφετέρου όμως γιατί στην ατζέντα της διμερούς συζήτησης έχουν ενταχθεί και άλλες αμυντικές δυνατότητες, ανάμεσα στις οποίες και το… αεροπλανοφόρο για drones. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newmoney, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ενήμερος για την νέα εποχή των αεροπλανοφόρων, δηλαδή την μετάβασή τους στην εποχή των αυτόνομων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρώτη φορά αεροσκάφος-τάνκερ

Στην περίπτωση των air tankers, «είναι μια αγορά για την Ελλάδα που σηματοδοτεί δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος», όπως τόνισε σχετικά ο κ. Δένδιας. Παράλληλα, «είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16», συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας την μεταβολή στο χρόνο ανεφοδιασμού που θα επισυμβεί με την απόκτηση των air tankers.

Κάνοντας λόγο για «τεράστιο πλεονέκτημα», ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως η πρόσκτηση των KC-390 EMBRAER αναφορικά με τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη:

Πολλαπλασιάζει τον χρόνο που μένουν στον αέρα, οριοθετεί πλέον τον χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στον αέρα, επί τη βάσει, στην πραγματικότητα, της αντοχής του χειριστή.

Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε το αεροσκάφος προσγειώνεται μόλις τελειώσουν τα καύσιμά του.

Μάλιστα, «αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής» επισήμανε με νόημα ο κ. Δένδιας, ο οποίος, ωστόσο, δεν απέκρυψε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς συνεργασίας μας” με την πορτογαλική πλευρά.

Τα drone carriers

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο κ. Δένδιας άφησε ανοιχτό το παράθυρο περαιτέρω συνεργασίας με την Πορτογαλία και στο ανερχόμενο project του αεροπλανοφόρου για drones. «Αναφέρομαι στα θαλάσσια drones, στα οποία η Πορτογαλία έχει κάνει εξαιρετικά βήματα. Υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο σε μια ναυτική βάση στη Λισαβόνα, το οποίο επισκέφθηκα, και οφείλω να πω ότι θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα, όπως θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους πολύ ενδιαφέροντες τομείς, όπως η δημιουργία σκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone carriers», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, με τα drone carriers, δηλαδή τα αεροπλανοφόρα για drones, να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προθέσεων από ελληνικής πλευράς.

To D João II

Ειδικότερα, στο πεδίο των αεροπλανοφόρων για drones, η Πορτογαλία έχει σχεδιάσει το πρώτο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα αεροπλανοφόρο για μη επανδρωμένα, εναέρια, επιφανείας και υποβρύχια συστήματα, αλλάζοντας το τοπίο στην αγορά των αεροπλανοφόρων. Πρόκειται για το NRPD João II, μήκους 107,6 μέτρων, το οποίο κατασκεύασε η ολλανδική εταιρία Damen κατασκευάζει στο Γκαλάτι της Ρουμανίας, με συνολικό κόστος 132 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία, το σκάφος διαθέτει υψηλό βαθμό αυτονομίας συστήματος. Έχει σχεδιαστεί για απεριόριστη υπηρεσία σε τροπικά και εύκρατα περιβάλλοντα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δραστηριότητες πολλαπλών χρήσεων, όπως ωκεανογραφική έρευνα, περιβαλλοντικό έλεγχο, ανθρωπιστική βοήθεια και ανακούφιση από καταστροφές, καθώς και θαλάσσια επιτήρηση και εργασίες υποστήριξης.