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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (29/10) στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην Αθήνα, όταν εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας, όπου έσπευσαν διασωστικά συνεργεία μετά την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο πραγματοποιούνται έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Οι έρευνες των διασωστών βρίσκονται σε εξέλιξη.