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Επιστροφές χρημάτων και μειωμένες φορολογικές επιβαρύνσεις φέρνει η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026 για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της χώρας. Φορολογούμενοι που δεν είχαν λάβει την προβλεπόμενη έκπτωση κατά την αρχική εκκαθάριση αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μείωση 50% στον φόρο της κύριας κατοικίας τους, μετά τη διόρθωση ή την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των στοιχείων του ακινήτου.

Η νέα διαδικασία αφορά 15.304 φυσικά πρόσωπα, με συνολικό όφελος 806.587,66 ευρώ, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου.

Συνολικά, η επανεκκαθάριση καλύπτει 15.689 ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί κύριων κατοικιών, για τα οποία δεν είχε εφαρμοστεί αρχικά η προβλεπόμενη ελάφρυνση.

Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να αναζητήσουν τα νέα εκκαθαριστικά στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστώσουν τη μείωση του φόρου και τυχόν ποσά που πρόκειται να επιστραφούν.

Ποιοι ιδιοκτήτες λαμβάνουν τη μείωση 50%

Η νέα εκκαθάριση αφορά περιπτώσεις στις οποίες η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ δεν είχε υπολογιστεί κατά την αρχική διαδικασία, εξαιτίας ελλιπών ή μη ταυτοποιημένων στοιχείων της κύριας κατοικίας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται φορολογούμενοι που προχώρησαν σε διόρθωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη δήλωση Ε9 μετά την κεντρική εκκαθάριση του φόρου.

Παράλληλα, εντάσσονται και ιδιοκτήτες για τους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατή η πλήρης ταυτοποίηση της κύριας κατοικίας τους κατά την αρχική διαδικασία.

Η μείωση αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, με διαφορετικά πληθυσμιακά όρια ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας για οικισμούς με πληθυσμό:

Έως 1.500 κατοίκους στο σύνολο της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής, αλλά με εξαίρεση τους υπόλοιπους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής.

στο σύνολο της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής, αλλά με εξαίρεση τους υπόλοιπους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής. Έως 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στους παραμεθόριους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου.

Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων κριτηρίων, η πρόσθετη εκκαθάριση οδηγεί σε συνολική φορολογική ελάφρυνση 806.587,66 ευρώ για τους δικαιούχους.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και για τις οποίες προέκυψε δικαίωμα μείωσης μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.

Πώς θα δείτε το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στη νέα εκκαθάριση θα ενημερωθούν για την έκδοση της διορθωμένης πράξης προσδιορισμού φόρου.

Η σχετική ειδοποίηση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα εμφανιστεί και στην προσωπική θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ΑΑΔΕ.

Για την προβολή και αποθήκευση του νέου εκκαθαριστικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ψηφιακή πύλη myAADE και να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ → Είσοδος στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το φορολογικό έτος 2026, ώστε να εμφανιστεί η νέα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Εναλλακτικά, η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής myAADEapp, από την επιλογή:

myWallet → ΕΝΦΙΑ → «+» → 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν το ποσό του φόρου μετά την έκπτωση και να διαπιστώσουν εάν προκύπτει διαφορά σε σχέση με την αρχική εκκαθάριση.

Για πιθανές διαγραφές οφειλών, συμψηφισμούς ή επιστροφές ποσών, η ενημέρωση παρέχεται μέσω της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου», τόσο στην ψηφιακή πύλη όσο και στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Επιστροφές φόρου και συμψηφισμοί – Απαραίτητο το IBAN

Η νέα εκκαθάριση δεν περιορίζεται στην έκδοση μειωμένων εκκαθαριστικών, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησης των διαφορών που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Όπου προκύπτει ποσό προς επιστροφή, είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση ή ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε φορολογική υπηρεσία.

Μέσω του myAADE, η σχετική διαδρομή είναι:

Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Από την εφαρμογή myAADEapp, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Ο έλεγχος των τραπεζικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όσους αναμένουν επιστροφή χρημάτων, καθώς η απουσία έγκυρου IBAN μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της καταβολής.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές κινήσεις στον λογαριασμό τους στην ΑΑΔΕ, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία της διαδικασίας.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νέα εκκαθάριση, την έκπτωση ή την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από 07:00 έως 20:00.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω του my1521 σε 24ωρη βάση.

Για ζητήματα που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν την επιλογή:

Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου → Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας → Δήλωση Ε9 και ΕΝΦΙΑ Φυσικών/Νομικών Προσώπων → Εκτύπωση πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και επόμενα, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις.

Η νέα παρέμβαση διορθώνει περιπτώσεις στις οποίες η προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση δεν είχε αποδοθεί κατά την αρχική εκκαθάριση, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Για τους 15.304 ιδιοκτήτες που περιλαμβάνονται στη διαδικασία, το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του νέου εκκαθαριστικού, η επιβεβαίωση των τραπεζικών στοιχείων και η παρακολούθηση των επιστροφών ή συμψηφισμών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.