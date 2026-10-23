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Νέος κύκλος πληρωμών αναδρομικών βρίσκεται σε εξέλιξη για περίπου 450.000 συνταξιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 500 έως και 9.614 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και τις δικαστικές αποφάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιστροφές από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ενώ μια τρίτη εξέλιξη αναμένεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα επιδικαζόμενα ποσά, μαζί με τους τόκους, φτάνουν έως τις 7.485 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις μπορούν να διαμορφωθούν έως τις 5.763 ευρώ καθαρά.

Ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, οι επιστροφές για τις περικοπές των επικουρικών, χωρίς τόκους, κυμαίνονται ενδεικτικά από 410 έως 2.372 ευρώ για το ΙΚΑ, από 1.111 έως 4.004 ευρώ για ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, από 727 έως 2.820 ευρώ για το Δημόσιο και από 668 έως 2.399 ευρώ για λοιπά επικουρικά ταμεία. Για τους συνταξιούχους του ΝΑΤ τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται από 503 έως 1.985 ευρώ.

ΕΑΣ: Επιστροφές έως 9.614 ευρώ

Το δεύτερο πακέτο αφορά αναδρομικά από τις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν δικαιωθεί μέσω ατομικών προσφυγών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όσοι είχαν προσφύγει πριν από την απόφαση 244/2017 δικαιούνται επιστροφές πενταετίας, ενώ για μεταγενέστερες προσφυγές τα αναδρομικά αφορούν διάστημα 23 μηνών, από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι επιστροφές φτάνουν έως τις 9.614 ευρώ, ενώ οι πληρωμές έχουν επιταχυνθεί το τελευταίο τρίμηνο, μετά την αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των ποσών.

Νέα κρίσιμη δίκη στις 4 Νοεμβρίου

Το τρίτο μέτωπο αφορά τον ίδιο τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ. Η σχετική δίκη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 4 Νοεμβρίου.

Εφόσον η απόφαση είναι ευνοϊκή για τους συνταξιούχους, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για αλλαγές στα σημερινά κλιμάκια κρατήσεων και μείωση των επιβαρύνσεων για περίπου 500.000 συνταξιούχους.

Μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική κρίση και να εφαρμοστούν τυχόν αλλαγές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων προσφυγών για τη διεκδίκηση διαφορών από τις σημερινές κρατήσεις.