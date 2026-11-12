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Αλλάζει ο τρόπος ανακύκλωσης των συσκευασιών ποτών στην Ελλάδα, καθώς προχωρά η εφαρμογή ενός νέου συστήματος που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ανακτούν τα χρήματα της εγγύησης που καταβάλλουν κατά την αγορά προϊόντων. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και προβλέπει την επιστροφή πλαστικών μπουκαλιών και κουτιών αλουμινίου σε ειδικά σημεία συλλογής.

Η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης, μετά την αδειοδότηση της DRS Hellas από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι καταναλωτές θα μπορούν να ανακτούν 10 ή 15 λεπτά του ευρώ για κάθε συσκευασία, ανάλογα με τη χωρητικότητά της, ενώ εντός του 2027 προβλέπεται να αναπτυχθεί δίκτυο 8.700 σημείων επιστροφής σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην αρχή ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα μικρό πρόσθετο ποσό κατά την αγορά ενός ποτού, το οποίο δεν αποτελεί οριστική επιβάρυνση, εφόσον επιστρέψει την άδεια συσκευασία στο σύστημα συλλογής.

Πόσα χρήματα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές

Το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (DRS) θα καλύπτει πλαστικά μπουκάλια και κουτιά αλουμινίου μίας χρήσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ποτών χωρητικότητας έως τριών λίτρων.

Η εγγύηση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας. Για μπουκάλια και κουτάκια χωρητικότητας έως 500 ml, το ποσό θα ανέρχεται σε 10 λεπτά, ενώ για μεγαλύτερες συσκευασίες, άνω των 500 ml και έως τριών λίτρων, θα φτάνει τα 15 λεπτά.

Το συγκεκριμένο ποσό θα προστίθεται στην τιμή κατά την αγορά του προϊόντος και θα επιστρέφεται στον καταναλωτή όταν εκείνος παραδίδει την άδεια συσκευασία σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εκδίδεται αποδεικτικό επιστροφής, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε επόμενες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής θα ανακτά το σύνολο της εγγύησης που είχε καταβάλει.

Πού θα βρίσκονται τα 8.700 σημεία επιστροφής

Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου, ώστε η επιστροφή των συσκευασιών να αποτελεί μια εύκολη διαδικασία στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την DRS Hellas, έως το τέλος της ανάπτυξής του εντός του 2027, το δίκτυο προβλέπεται να διαθέτει 8.700 σημεία επιστροφής σε όλη την Ελλάδα.

Οι σχετικές υποδομές θα εγκατασταθούν σε σούπερ μάρκετ, επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης, δημόσιους χώρους και περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν τις συσκευασίες είτε σε αυτόματα μηχανήματα επιστροφής, γνωστά ως Reverse Vending Machines, είτε σε σημεία όπου η παραλαβή θα πραγματοποιείται χειρωνακτικά.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος προβλέπεται να βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο το 65% των υποδομών που έχουν σχεδιαστεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση των νησιωτικών περιοχών, αλλά και των τουριστικών προορισμών, όπου η κατανάλωση εμφιαλωμένων ποτών παρουσιάζει μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις.

Στόχος η συλλογή του 90% των συσκευασιών έως το 2029

Η εφαρμογή του νέου συστήματος εντάσσεται στην προσπάθεια αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης και περιορισμού των απορριμμάτων από συσκευασίες μίας χρήσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι από το 2029 θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά τουλάχιστον το 90% των συγκεκριμένων συσκευασιών, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών τους στην παραγωγική διαδικασία.

Το πλαστικό και το αλουμίνιο θα συγκεντρώνονται ξεχωριστά, ώστε να διατηρείται η ποιότητά τους και να μπορούν να επιστρέφουν στην αγορά ως πρώτες ύλες για νέες συσκευασίες.

Η DRS Hellas επισημαίνει ότι ανάλογοι μηχανισμοί λειτουργούν ήδη σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, αποτελώντας ένα καθιερωμένο εργαλείο για την ενίσχυση της συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών ποτών.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Στην ανάπτυξη του μηχανισμού συμμετέχουν επιχειρήσεις παραγωγής ποτών και εταιρείες του λιανεμπορίου, οι οποίες συνεργάζονται για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών συλλογής, μεταφοράς, καταγραφής και διαλογής.

Η λειτουργία του θα υποστηρίζεται από ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης, ενώ προβλέπεται και ενημερωτική εκστρατεία για τους καταναλωτές, προκειμένου να γνωρίζουν ποιες συσκευασίες μπορούν να επιστρέφουν, πού θα βρίσκονται τα σημεία συλλογής και με ποιον τρόπο θα ανακτούν την εγγύησή τους.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, ο φορέας διαχείρισης δεν έχει σκοπό τη διανομή κερδών από τη λειτουργία του συστήματος. Αντίθετα, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι θα κατευθύνονται στην επέκταση του δικτύου, στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, στην τεχνολογική υποστήριξη και στις δράσεις ενημέρωσης.

Η επίσημη έγκριση δόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με την απόφαση 240.1/9.11.2026, η οποία καταχωρίστηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 4752/10.11.2026.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος, η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και κουτιών αλουμινίου θα συνδέεται πλέον με άμεσο οικονομικό κίνητρο, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να επιστρέφουν τις συσκευασίες αντί να τις απορρίπτουν.