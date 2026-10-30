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Μια ακόμη δράση συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων απευθείας από τα νοικοκυριά διοργανώνει ο Δήμος Χανίων, συνεχίζοντας την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 06:00 έως τις 13:00, με τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. ΟΤΑ) να παραλαμβάνουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τις κατοικίες των πολιτών που έχουν προηγουμένως δηλώσει ενδιαφέρον.

Περισσότεροι από 250 τόνοι αποβλήτων κάθε χρόνο

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει σημαντική ανταπόκριση, καθώς μέσω του προγράμματος συγκεντρώνονται ετησίως περισσότεροι από 250 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η ποσότητα αυτή αναδεικνύει τόσο την αποτελεσματικότητα της οργανωμένης συλλογής όσο και την ενισχυμένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη σωστή διαχείριση των παλαιών συσκευών τους.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) συγκαταλέγονται στις κατηγορίες απορριμμάτων που αυξάνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των προγραμμάτων ανακύκλωσης.

Η σημασία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών

Η συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στον περιορισμό των αποβλήτων.

Πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν πολύτιμες πρώτες ύλες και μέταλλα, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν εκ νέου στην παραγωγή καινούργιων προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανακύκλωση ενισχύει την κυκλική οικονομία, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης νέων πρώτων υλών και προωθώντας ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.