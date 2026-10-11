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Στον ασκό του Αιόλου που άνοιξε η μετωπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση και μετά τα όσα έγιναν γνωστά με ποσά για οικονομικές απαιτήσεις, αμοιβές και δάνεια, εισήλθαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βίσση ξεκινώντας από τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τα δύο live διοργανώθηκαν από μία εταιρία ΙΚΕ η οποία δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.

Άννα Βίσση: Η περιοδεία στην Ευρώπη και τα τιμολόγια

Στο μικροσκόπιο μπήκε και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσελντορφ, στην Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.

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