Χρηματική επιβράβευση έως 3.000 ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν πολίτες που εντοπίζουν και καταγγέλλουν συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Το μέτρο, που συνδέεται με την εφαρμογή Appodixi της ΑΑΔΕ, βρίσκεται πλέον κοντά στην ενεργοποίησή του, έπειτα από μια πολυετή καθυστέρηση λόγω ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και οργάνωσης των πληρωμών.

Η δυνατότητα αφορά σε επώνυμες καταγγελίες για αποδείξεις, οι οποίες οδηγούν σε φορολογικό έλεγχο και στην επιβολή προστίμου στην επιχείρηση για τις συγκεκριμένες παραβάσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η απλή αναφορά μιας ύποπτης συναλλαγής δεν αρκεί για να εξασφαλίσει στον καταγγέλλοντα το χρηματικό μπόνους.

Η ρύθμιση εισέρχεται στην τελική ευθεία σχεδόν τρία χρόνια μετά την αρχική πρόβλεψή της, καθώς αντιμετωπίστηκαν τα βασικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της.

Το σημαντικότερο αφορούσε στη διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος απέναντι στην ελεγχόμενη επιχείρηση, παρότι η αναφορά του υποβάλλεται επώνυμα στις φορολογικές αρχές.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και καταβολή της αμοιβής

Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του μέτρου είναι η πλήρης προστασία της ταυτότητας των πολιτών που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες.

Το ζητούμενο είναι να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά στοιχεία τους δεν θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στις επιχειρήσεις που ελέγχονται, αποτρέποντας ενδεχόμενες συνέπειες για όσους επιλέγουν να καταγγείλουν φορολογικές παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη δικλίδα ασφαλείας θεωρήθηκε καθοριστική, καθώς δεν θα μπορούσε να ζητείται από έναν πολίτη να υποβάλει επώνυμη καταγγελία χωρίς να προστατεύεται αποτελεσματικά η ταυτότητά του.

Παράλληλα, έπρεπε να καθοριστεί ο τρόπος καταβολής της χρηματικής επιβράβευσης, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται χωρίς περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Η διαδικασία θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων σε όλα τα στάδια, από την υποβολή της καταγγελίας έως την καταβολή του ποσού.

Appodixi: Πώς υπολογίζεται το μπόνους από 100 έως 3.000 ευρώ

Το ποσό της χρηματικής αμοιβής συνδέεται άμεσα με την αξία της απόδειξης για την οποία διαπιστώνεται παράβαση.

Συγκεκριμένα, το μπόνους ισούται με το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

Επομένως, ακόμη και μια απόδειξη σχετικά μικρής αξίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική χρηματική επιβράβευση, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά, ο υπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

Αξία απόδειξης Χρηματική αμοιβή 20 ευρώ 200 ευρώ 100 ευρώ 1.000 ευρώ 200 ευρώ 2.000 ευρώ 300 ευρώ 3.000 ευρώ 500 ευρώ 3.000 ευρώ

Στην τελευταία περίπτωση, η αμοιβή δεν αυξάνεται περαιτέρω, καθώς εφαρμόζεται το ανώτατο πλαφόν των 3.000 ευρώ.

Εάν ένας πολίτης καταγγείλει περισσότερες από μία αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, για τον προσδιορισμό της χρηματικής επιβράβευσης λαμβάνεται υπόψη η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία.

Έτσι, το ποσό δεν υπολογίζεται αθροιστικά για όλες τις αποδείξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια καταγγελία.

Πότε καταβάλλεται η αμοιβή και ποιες παραβάσεις καλύπτονται

Η αποστολή μιας καταγγελίας μέσω Appodixi δεν συνεπάγεται αυτόματη καταβολή χρημάτων.

Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα στην αμοιβή, πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ο οποίος θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων παραβάσεων.

Η ρύθμιση αφορά σε περιπτώσεις παραβίασης, παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να επιβληθεί στην επιχείρηση το σχετικό πρόστιμο.

Κατά συνέπεια, δεν επιβραβεύεται χρηματικά κάθε αναφορά που υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ, αλλά μόνο εκείνες που πληρούν το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η φορολογική μεταχείριση του μπόνους. Η χρηματική επιβράβευση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ δεν μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Επιπλέον, δεν προσμετράται στο εισόδημα για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η είσπραξή της δεν επηρεάζει τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια.

Πώς λειτουργεί το Appodixi και πώς υποβάλλεται η καταγγελία

Η διαδικασία ελέγχου μιας απόδειξης πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Appodixi, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού τηλεφώνου.

Ο πολίτης σαρώνει τον κωδικό QR που αναγράφεται στην απόδειξη και αποκτά τη δυνατότητα να ελέγξει τα στοιχεία της.

Εφόσον προκύψει ένδειξη ότι η απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ ή ότι η ταμειακή μηχανή είναι αδήλωτη ή ανενεργή, μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή της για περαιτέρω διερεύνηση.

Η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή επώνυμης ή ανώνυμης καταγγελίας.

Ωστόσο, η δυνατότητα χρηματικής επιβράβευσης αφορά αποκλειστικά στις επώνυμες καταγγελίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος θα καταλήξει στη διαπίστωση των προβλεπόμενων παραβάσεων και στην επιβολή προστίμου.

Η ανώνυμη αναφορά παραμένει διαθέσιμη για όσους επιθυμούν να ενημερώσουν τις φορολογικές αρχές χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, αλλά δεν δημιουργεί δικαίωμα στο μπόνους.

Η εφαρμογή έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό αναφορών από πολίτες. Περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για ύποπτες ή πλαστές αποδείξεις έχουν υποβληθεί μέσω του Appodixi, αναδεικνύοντας τη συμμετοχή των καταναλωτών στον εντοπισμό πιθανών φορολογικών παραβάσεων.