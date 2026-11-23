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Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με τις αγορές καυσίμων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Ένα ανενεργό IBAN, ένας διαφορετικός ΑΦΜ στο παραστατικό πετρελαίου ή λανθασμένα στοιχεία πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις διασταυρώσεις και να εμποδίσουν την πληρωμή.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, ενώ κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης, ακόμη και αν χρησιμοποιεί περισσότερα. Το ενδιαφέρον είναι ήδη έντονο, καθώς έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της εφαρμογής, είχαν κατατεθεί περισσότερες από 350.000 αιτήσεις.

Οι πληρωμές και ο υπολογισμός της προκαταβολής

Η πρώτη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους επιδοτήθηκαν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβαν το 2025–2026.

Για τους νέους δικαιούχους, υπολογίζεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού που καθορίζεται διοικητικά στη σχετική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 80 ευρώ.

Η καταβολή των υπόλοιπων δόσεων προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή και συνυπολογιστούν οι επιλέξιμες αγορές. Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό της αξίας των τιμολογημένων αγορών, ούτε να υπολείπεται των 100 ευρώ, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Εάν από την εκκαθάριση δεν προκύπτει θετικό υπόλοιπο, δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Η αίτηση και οι προθεσμίες των αγορών

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν αίτηση στο myΘέρμανση, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να έχει δηλωθεί ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η καταχώριση ή διόρθωση γίνεται στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία», στην επιλογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Οι επιλέξιμες καταναλώσεις καλύπτουν την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2026–31 Μαρτίου 2027. Για το πετρέλαιο θέρμανσης λαμβάνονται υπόψη αγορές από τις 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ η περίοδος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2026.

Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο αφού ανακληθεί η προηγούμενη ενεργή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει διορθώσεις εντός της προθεσμίας, χωρίς να αλλάζει ο περιορισμός της επιδότησης σε ένα είδος θέρμανσης.

Τα παραστατικά και η παγίδα του διαφορετικού ΑΦΜ

Για όλα τα επιδοτούμενα είδη, εκτός από πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα, απαιτείται καταχώριση αγορών στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά Μου».

Η γενική προθεσμία είναι η 29η Απριλίου 2027, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η καταχώριση ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου, για παραστατικά έκδοσης έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Στο πετρέλαιο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον ΑΦΜ του αγοραστή και στον αριθμό παροχής ρεύματος, ώστε να συμφωνούν με την αίτηση. Εάν το παραστατικό έχει εκδοθεί στον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, μπορεί να απαιτηθεί ανάκληση και νέα αίτηση από εκείνον πριν από τις 4 Δεκεμβρίου ή διόρθωση του παραστατικού από τον προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την αγορά.

Για τα υπόλοιπα καύσιμα καταχωρίζονται ο αριθμός παραστατικού, η αξία, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του πωλητή. Όταν η θέρμανση πληρώνεται μέσω κοινοχρήστων, απαιτούνται επιπλέον τα στοιχεία του διαχειριστή, της σχετικής απόδειξης ή ειδοποίησης και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Οι κανόνες στις πολυκατοικίες και οι εξαιρέσεις

Στις πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, ο διαχειριστής δημιουργεί προφίλ και καταχωρίζει όλα τα διαμερίσματα μαζί με τα χιλιοστά θέρμανσης, τα οποία πρέπει να αθροίζονται σε 1.000. Τα στοιχεία των αγορών πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα του προφίλ.

Εάν αλλάξει ο διαχειριστής πριν από τη λήξη των αιτήσεων και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στον προηγούμενο ΑΦΜ, δημιουργείται νέο προφίλ. Εάν έχουν ήδη εκδοθεί παραστατικά ή έχει παρέλθει η προθεσμία, δηλώνεται ο νέος ΑΦΜ στο υπάρχον προφίλ για τις διασταυρώσεις της τρέχουσας περιόδου.

Όταν κάθε διαμέρισμα διαθέτει δικό του καυστήρα, γίνονται χωριστές αιτήσεις ως μονοκατοικίες και χρησιμοποιούνται διαφορετικά παραστατικά.

Στην ηλεκτρική θέρμανση, η ίδια παροχή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους δικαιούχους για το ίδιο διάστημα. Επίσης, οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κατά τη λήξη των αιτήσεων εξαιρούνται από την επιδότηση ηλεκτρισμού.