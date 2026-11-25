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Ακίνητα χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, διαμερίσματα στα οποία εμφανίζονταν να φιλοξενούνται ταυτόχρονα δεκάδες άνθρωποι και ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής συνθέτουν την εικόνα της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου που αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, μόνο η μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες που εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές είχε εξασφαλίσει, μέσω εταιρειών, περισσότερα από 173 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Χαρακτηριστική της έκτασης της υπόθεσης είναι η περίπτωση ενός διαμερίσματος επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, σύμφωνα με τα εκδοθέντα παραστατικά, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα.

Οι δύο ομάδες φέρονται να είχαν αναπτύξει ανεξάρτητα η μία από την άλλη ένα δίκτυο έκδοσης εικονικών παραστατικών, με αποδέκτες αστυνομικούς, στρατιωτικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και άλλους δημοσίους υπαλλήλους που πραγματοποιούσαν μετακινήσεις εκτός της έδρας των υπηρεσιών τους.

Μέσω των συγκεκριμένων αποδείξεων, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να δικαιούνται αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα καταλύματα.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Οι 21 συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην Αττική, τα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 17 μελών των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων ως αρχηγών τους, ενός αστυνομικού, ενός στρατιωτικού και ενός λιμενικού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 φερόμενα μέλη των δύο ομάδων, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν επιπλέον τρεις αστυνομικοί και ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλλήψεων σε 21.

Τα μέλη των ομάδων αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση ή συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος. Οι 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορούνται για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα με τις εικονικές διανυκτερεύσεις

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων καταγγελίες σχετικά με αστυνομικούς που μετακινούνταν από την περιφέρεια για υπηρεσιακές ανάγκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί προσκόμιζαν στις υπηρεσίες τους παραστατικά ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προκειμένου να αποζημιωθούν για διανυκτερεύσεις που ουδέποτε είχαν πραγματοποιήσει.

Η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας οδήγησε στον εντοπισμό δύο οργανωμένων ομάδων, οι οποίες είχαν αναπτύξει παράλληλη δραστηριότητα μέσω εταιρικών σχημάτων και μισθωμένων ακινήτων.

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι αποδείξεις εκδίδονταν έναντι αμοιβής, χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικές υπηρεσίες διαμονής. Ακόμη και στις περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες είχε πραγματοποιηθεί διανυκτέρευση, τα ποσά που αναγράφονταν στα παραστατικά ήταν σημαντικά υψηλότερα από το πραγματικό κόστος.

Ζημία σχεδόν 12,7 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Η οικονομική αποτίμηση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας αποκαλύπτει το μέγεθος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η ζημία που αποδίδεται στην πρώτη εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε 2,84 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνη που συνδέεται με τη δεύτερη ανέρχεται σε 9,52 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρέθηκαν, επίσης, εννέα εταιρείες που ανήκαν σε αλλοδαπούς οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», καθώς και δύο ακόμη εταιρείες με κοινή έδρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από τα παραστατικά των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι προκλήθηκε πρόσθετη ζημία στο Δημόσιο ύψους τουλάχιστον 225.000 ευρώ και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα μετρητά, τα κερδισμένα δελτία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 418.270 ευρώ σε μετρητά, εκ των οποίων τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν κρυμμένα στην κατοικία μίας εκ των συλληφθεισών.

Κατασχέθηκαν, επίσης, κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, εταιρικές σφραγίδες, μηχανήματα POS, σημειώσεις με στοιχεία υπηρεσιακών μετακινήσεων και τέσσερα οχήματα.

Την ίδια στιγμή, από τα τραπεζικά στοιχεία που εντοπίστηκαν προέκυψε ότι τέσσερις λογαριασμοί των φερόμενων ως αρχηγικών μελών εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2,4 εκατ. ευρώ.

Για τη διερεύνηση της προέλευσης των χρημάτων έχει ενημερωθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη -3- αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από -173- κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις -44- τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα -23- άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον -1.309- ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον -12.674.600- ευρώ.

Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους -2.840.000- ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους -9.520.000- ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από -9- εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες -2- εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον -225.000- και -89.600- ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

418.270 ευρώ, από τα οποία τα -328.375- ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,

πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

δύο μηχανήματα POS,

πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

4 οχήματα,

μικροποσότητα ναρκωτικών και

κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται».