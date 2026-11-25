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Νέες αποκαλύψεις για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να είχαν στήσει μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής για ένστολους, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη και προκαλώντας ζημιά άνω των 12,5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κομβικό ρόλο στη λειτουργία της μίας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων έπαιζε ένας αστυνομικός, πρώην συνδικαλιστής, που συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλά και μία λογίστρια ονόματι «Μαρκέλλα» στο γραφείο της οποίας φέρονται να κατευθύνονταν πολλοί ένστολοι προκειμένου να λάβουν τις πολυπόθητες εικονικές αποδείξεις.

Ως βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας εμφανίζεται ένας άνδρας ονόματι «Γιώργος», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν περισσότερα γνωστά. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως οι δύο συμμορίες δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και πως για τις υπηρεσίες που παρείχαν λάμβαναν αμοιβή που ξεκινούσε από τα 150 ευρώ και ανέβαινε αναλόγως την περίπτωση.

Πώς δρούσαν

Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν απλή και χρυσοφόρα.

Εκμεταλλεύονταν το γεγονός πως το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους και προμήθευαν τους «πελάτες» τους με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν.

Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των μελών των οργανώσεων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά, είτε ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εμπλέκονται πάνω από 1.250 ένστολοι

Αυτό που προκαλεί σοκ είναι το γεγονός ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., οι ένστολοι που εμπλέκονται στην απάτη ξεπερνούν τους 1.250 – αριθμός που είναι πιθανόν να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα ερευνώνται οι περιπτώσεις τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, προσωπικό του ΕΚΑΒ και δικαστική υπάλληλος.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των δύο οργανώσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ, πλήθος εγγράφων και εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων.