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Με τη συμμετοχή 25 ελληνικών οινοποιείων και, για πρώτη φορά, επιλεγμένων κρασιών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, επιστρέφει η δημοπρασία εκλεκτών και σπάνιων κρασιών της VERGOS Auctions.

Η δεύτερη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκος, στο Μαρκόπουλο Αττικής, με έναν κατάλογο 139 επιλογών που περιλαμβάνει σπάνιες εσοδείες, συλλεκτικές φιάλες και ετικέτες σημαντικών παραγωγών από τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα.

Ο ορίζοντας της φετινής διοργάνωσης, όπως ανακοινώθηκε, έχει σημαντικά διευρυνθεί, τόσο με την ενισχυμένη παρουσία σημαντικών ελληνικών οινοποιείων με κρασιά απευθείας από τα κελάρια και τις προσωπικές συλλογές των οινοποιών, όσο και με την εκπροσώπηση κορυφαίων παραγωγών από τον διεθνή αμπελώνα.

Οι 139 ξεχωριστές επιλογές του καταλόγου σχηματίζουν μία ενδιαφέρουσα διαδρομή στον κόσμο του εκλεκτού κρασιού με φιάλες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς στην αγορά όπως, μεταξύ άλλων, τρεις ετικέτες του Κτήματος Χατζηδάκη, οι οποίες οινοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Χαρίδημο Χατζηδάκη πριν από τον πρόωρο θάνατό του, περίπου πριν από μία δεκαετία, η 9-λιτρη Κοκκινόμυλος 2018 του Κτήματος Τσέλεπου, η 6-λιτρη Μέγας Οίνος 2003 του Κτήματος Σκούρα και η 3-λιτρη φιάλη του Κτήματος Κατσαρού 2007 με την χειροποίητη ζωγραφική ετικέτα της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα σπάνια Vinsanto του Κτήματος Αργυρού, από τις σοδείες του 1956 και του 1978.

Εμβληματικά ονόματα όπως, Château Pétrus, Domainede la Romanée-Conti και E. Guigal δίνουν το στίγμα της διεθνούς παρουσίας στη δημοπρασία. Η συμμετοχή τους προσδίδει στη διοργάνωση διεθνή διάσταση, φέρνοντας το ελληνικό οινικό κοινό σε επαφή με κρασιά που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τη φήμη μεγάλων αμπελουργικών περιοχών του κόσμου.

Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director της VERGOS Auctions, δηλώνει σχετικά με τη δημοπρασία κρασιών: «Με τη δεύτερη δημοπρασία κρασιών, δίνουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία μας για την ανάδειξη της δυναμικής του ελληνικού αμπελώνα με αυξημένες συμμετοχές από τα εγχώρια οινοποιεία. Παράλληλα, φέρνουμε το κοινό σε επαφή με επιλεγμένες ετικέτες από γνωστές οινοπαραγωγικές περιοχές του εξωτερικού όπως η Βουργουνδία και το Μπορντώ, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική δευτερογενή αγορά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν θεσμό που θα προσφέρει στους φίλους του κρασιού έναν διαφορετικό τρόπο να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν και να αποκτούν κρασιά, μέσα από την εμπειρία και την αξιοπιστία του Οίκου μας».