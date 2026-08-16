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Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AIR TRACTOR, πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση, στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 και επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού.

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