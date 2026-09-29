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Μια νέα εποχή στη διαχείριση της ελεγχόμενης στάθμευσης επιχειρεί να εγκαινιάσει ο Δήμος Αθηναίων με τη νέα εφαρμογή «AthensWay», η οποία έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά το My Athens Pass και να περιορίσει τη χρήση των παραδοσιακών ξυστών καρτών στάθμευσης.

Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες και δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να πληρώνουν ψηφιακά για τον χρόνο στάθμευσής τους, χωρίς να χρειάζεται να προμηθεύονται χάρτινες κάρτες ή να επιστρέφουν στο όχημά τους για την τοποθέτησή τους.

Τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, εξηγώντας τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς αλλά και τις πρόσθετες υπηρεσίες που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.

Ψηφιακή πληρωμή στάθμευσης με αυτόματη ενημέρωση των ελεγκτικών μηχανισμών

«Από τη Δευτέρα οι πολίτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή έχουν ενημερωθεί για τη νέα δυνατότητα που προσφέρει. Μπορούν να παρκάρουν από μισή ώρα έως τρεις ώρες, με κόστος από μισό ευρώ έως έξι ευρώ, στις περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης που αφορούν τον Ευαγγελισμό, τα Ιλίσια, το Γουδή, το Εμπορικό Τρίγωνο, την Πλάκα, την περιοχή της Αλεξάνδρας και το Κολωνάκι», ανέφερε ο κ. Καραούλης.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή έχει συνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΕΜ, μέσω ειδικών διασυνδέσεων (APIs), ώστε η διαδικασία πληρωμής να ενημερώνει αυτόματα το σύστημα ελέγχου.

Με την καταχώριση της πινακίδας του οχήματος και την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού, η πληροφορία μεταφέρεται άμεσα και στο PDA των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν ψηφιακά αν το όχημα έχει ενεργό εισιτήριο στάθμευσης και να αποφεύγεται η επιβολή προστίμου.

«Τον αριθμό κυκλοφορίας τον δηλώνεις στην εφαρμογή, πληρώνεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία γλιτώνεις το πρόστιμο», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα εφαρμογή οδηγεί στη σταδιακή κατάργηση του ξυστού εισιτηρίου, καθώς οι πολίτες θα μπορούν ακόμη και μέσω φυσικών σημείων πώλησης, όπως τα περίπτερα, να δηλώνουν την πινακίδα τους και να ενεργοποιούν τη στάθμευση χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στο αυτοκίνητο.

Επιπλέον, εφόσον ένας οδηγός έχει αγοράσει στάθμευση για τρεις ώρες αλλά παραμείνει τελικά μόνο για δύο, μέσω της εφαρμογής μπορεί να επεκτείνει αυτόματα τον χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου, χωρίς νέα διαδικασία.

Από 50 λεπτά έως 6 ευρώ το κόστος στάθμευσης

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν χρόνο στάθμευσης από 30 λεπτά έως και τρεις ώρες, με τη χρέωση να προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάρκεια.

Το κόστος ξεκινά από 0,50 ευρώ και φτάνει έως τα 6 ευρώ για τη μέγιστη διάρκεια στάθμευσης.

Με τον τρόπο αυτό, η ελεγχόμενη στάθμευση προσφέρει μια οικονομικότερη λύση σε σχέση με τη χρήση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Πέρα από το πάρκινγκ: λεωφορεία, ποδήλατα και διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης

Το AthensWay δεν περιορίζεται μόνο στην πληρωμή της ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά λειτουργεί ως μια ευρύτερη εφαρμογή πληροφόρησης για τις μετακινήσεις στην πόλη.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις διελεύσεις των λεωφορείων κοντά στο σημείο όπου έχουν αφήσει το όχημά τους.

Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα ποδηλάτων και σκούτερ, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τις εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης μετά τη στάθμευση.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η δυνατότητα ενημέρωσης για τις διαθέσιμες θέσεις στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν τον αριθμό των κενών θέσεων σε πάρκινγκ, όπως το δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελεγχόμενης στάθμευσης από το παραδοσιακό σύστημα των ξυστών καρτών σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Ο κ. Καραούλης, μιλώντας και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων, η οποία φιλοδοξεί να κάνει τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα πιο απλές, γρήγορες και αποτελεσματικές.

AthensWay: Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή

Μέσω του AthensWay, οι οδηγοί μπορούν να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο βήματα.

Αφού σταθμεύσουν σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία σηματοδοτείται από ειδική πινακίδα, ανοίγουν την εφαρμογή και:

επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης , μέσω της σχετικής ειδοποίησης της εφαρμογής,

, μέσω της σχετικής ειδοποίησης της εφαρμογής, εισάγουν την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ,

, επιλέγουν τη διάρκεια στάθμευσης από 30 έως 180 λεπτά και βλέπουν το συνολικό κόστος πριν την επιβεβαίωση,

και βλέπουν το συνολικό κόστος πριν την επιβεβαίωση, φορτίζουν το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) μέσω τραπεζικής κάρτας, Apple Pay ή Google Pay,

μέσω τραπεζικής κάρτας, Apple Pay ή Google Pay, ενεργοποιούν εισιτήριο στάθμευσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη φόρτιση του e-wallet.

Περισσότερες δυνατότητες για τους οδηγούς

Πέρα από την απλή αγορά χρόνου στάθμευσης, το AthensWay προσφέρει μια σειρά από επιπλέον λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Οι χρήστες μπορούν:

-να λαμβάνουν ειδοποίηση πριν από τη λήξη του χρόνου στάθμευσης, ώστε να αποφεύγουν την άσκοπη επιβάρυνση,

-να επεκτείνουν εξ αποστάσεως τη διάρκεια στάθμευσης χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στο όχημά τους,

-να καταχωρίζουν περισσότερες από μία πινακίδες κυκλοφορίας και να ενεργοποιούν εισιτήρια για διαφορετικά οχήματα,

-να προαγοράζουν εισιτήριο στάθμευσης για την επόμενη ημέρα ή για την επόμενη περίοδο λειτουργίας του συστήματος,

-να ενημερώνονται για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης,

-να βλέπουν το ιστορικό συναλλαγών και τις ψηφιακές αποδείξεις τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή ελέγχει αυτόματα αν βρίσκεται σε ισχύ το ωράριο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης και ενημερώνει άμεσα τον χρήστη.

Σε πραγματικό χρόνο οι διαθέσιμες θέσεις στο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά

Μία από τις νέες δυνατότητες που εισάγει το AthensWay είναι η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα του δημοτικού υπόγειου κλειστού χώρου στάθμευσης στην πλατεία Κοτζιά.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν μέσα από την εφαρμογή τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων αλλά και το ποσοστό πληρότητας του πάρκινγκ πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο.

Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης στάθμευσης, προσφέροντας καλύτερη πληροφόρηση στους οδηγούς και πιο αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ζωντανή ενημέρωση για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ

Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων ενσωματώνει επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης για τις αστικές συγκοινωνίες.

Μέσω του AthensWay, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ σε πραγματικό χρόνο.

Συγκεκριμένα, μπορούν να:

-βλέπουν τη λίστα των διαθέσιμων γραμμών και δρομολογίων,

-ενημερώνονται για τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης,

-παρακολουθούν τη θέση των λεωφορείων πάνω στον χάρτη,

-αποθηκεύουν τα αγαπημένα τους δρομολόγια,

-βλέπουν διαθέσιμες διαδρομές και στάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης μέσα στην πόλη.

Υπηρεσίες για την καθημερινότητα των πολιτών

Στις επιπλέον λειτουργίες του AthensWay περιλαμβάνονται ακόμη:

-εύκολη υποβολή αναφορών για ζητήματα οδικής ασφάλειας, με επιλογή της σχετικής κατηγορίας,

-εντοπισμός σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δυνατότητα πλοήγησης προς αυτά,

-προβολή σημείων πώλησης εισιτηρίων στάθμευσης,

-ενημέρωση για δημοτικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης,

-ενότητα συχνών ερωτήσεων (Q&A) και οδηγός «Πώς παρκάρω»,

-χρήσιμα τηλέφωνα,

-ανακοινώσεις, νέα, σύντομες δημοσκοπήσεις και ενημερωτικά μηνύματα από τον Δήμο Αθηναίων.

Αγορά στάθμευσης και από περίπτερα με ψηφιακή καταχώριση πινακίδας

Παρά τη μετάβαση στο ψηφιακό μοντέλο, οι οδηγοί θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα αγοράς χρόνου στάθμευσης και από φυσικά σημεία πώλησης, όπως περίπτερα, τα οποία θα διαθέτουν ειδική σήμανση.

Με μετρητά ή κάρτα, οι πολίτες θα μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα εισιτήριο στάθμευσης ή να προαγοράζουν εισιτήριο για την επόμενη ημέρα ή ώρα λειτουργίας του συστήματος.

Παράλληλα, θα μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια στάθμευσης, αρκεί να καταχωρίζεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Αυτόματη μετάβαση από το myAthensPass στο AthensWay

Για τους υφιστάμενους χρήστες του myAthensPass, η μετάβαση στη νέα εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και με ασφάλεια.

Το προφίλ του χρήστη θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα, ενώ θα παραμείνουν ενεργά:

– το διαθέσιμο υπόλοιπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet),

-το ιστορικό των εισιτηρίων στάθμευσης,

-τα στοιχεία του λογαριασμού.

Οι χρήστες θα μπορούν να συνδεθούν στο AthensWay χρησιμοποιώντας το ίδιο email που είχαν στο myAthensPass, χωρίς να χρειάζεται δημιουργία νέου λογαριασμού.

Κατά την πρώτη νέα φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, θα απαιτηθεί εκ νέου καταχώριση των στοιχείων της τραπεζικής κάρτας για λόγους ασφαλείας.

Κατά την πρώτη είσοδο στη νέα εφαρμογή, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις νέες δυνατότητες και θα καλούνται να αποδεχθούν τους επικαιροποιημένους όρους χρήσης.

Η μετάβαση στο AthensWay πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργούσε το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, ώστε από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 η εφαρμογή να είναι πλήρως διαθέσιμη στους χρήστες.

Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play.

Τι ισχύει για την ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων έχει στόχο την καλύτερη διαχείριση των θέσεων στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πόλης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαθεσιμότητα για κατοίκους και επισκέπτες και ενισχύοντας τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το σύστημα καλύπτει11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών και λειτουργεί:

-Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00–21:00

-Σάββατο: 09:00–16:00

Δεν εφαρμόζεται χρέωση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Η διάρκεια στάθμευσης κυμαίνεται από 30 έως 180 λεπτά, με το κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής.

Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς καταβολή τέλους, όλες τις ημέρες και ώρες.

Αντίστοιχα, τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να σταθμεύουν χωρίς χρέωση, με μέγιστη διάρκεια στάθμευσης τις 180 λεπτά.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

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